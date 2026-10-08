মেয়ের বুকের মাঝে দাগ চাননি মা-বাবা, 16 বছর পর জটিল হৃদরোগের অস্ত্রোপচার হিডেন স্কারে

মেয়ের বুকের মাঝে দাগ চাননি মা-বাবা, 16 বছর পর জটিল হৃদরোগের অস্ত্রোপচার হিডেন স্কারে
Complex heart surgery: বাবা-মায়ের আশঙ্কা ছিল, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় সেই দাগ নিয়ে সমস্যা হতে পারে, সামাজিকভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হতে পারে৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷
Published : October 8, 2026 at 7:15 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: মেয়ের জন্মগত কঠিন হৃদরোগ ৷ তবে অস্ত্রোপচার হলে বুকের মাঝে তৈরি হওয়া দাগ বিয়ের সময় অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, এই আশঙ্কায় আর চিকিৎসা এগিয়ে নিয়ে যাননি বাবা-মা ৷ সঙ্গে ছিল আর্থিক অনটনও ৷ অবশেষে 16 বছর পর সেই কন্যার সফল অস্ত্রোপচার হল ৷ বুকে অস্ত্রোপচারের দাগকে যতটা সম্ভব আড়ালে রাখার চেষ্টা করলেন চিকিৎসকরা ৷
মেয়ের বয়স তখন মাত্র দু’মাস । তখনই প্রথম ধরা পড়ে জন্মগত হৃদরোগ । ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে ছুটেছিলেন বাবা-মা । পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, হৃদযন্ত্রের সমস্যা গুরুতর এবং ভবিষ্যতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে । কিন্তু সেই সময় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি পরিবার । একদিকে ছিল আর্থিক সমস্যার চিন্তা, অন্যদিকে এত ছোট শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি নিয়ে ভয় । তবে বাবা-মায়ের আরও একটি বড় আশঙ্কা ছিল - অস্ত্রোপচারের পর মেয়ের বুকের মাঝখানে থেকে যাবে বড় দাগ । ভবিষ্যতে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় সেই দাগ নিয়ে সমস্যা হতে পারে, সামাজিকভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে - এই চিন্তাও গ্রাস করে তাঁদের ৷
ফলে চিকিৎসার প্রয়োজন থাকলেও অস্ত্রোপচারের পথে এগোননি তাঁরা । সময় পেরিয়েছে । ছোট্ট মেয়েটি বড় হয়েছে । কিন্তু জন্মগত হৃদরোগটি তার জীবন থেকে সরে যায়নি । বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে । সামান্য হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়ত সে । একটু বেশি হাঁটাচলা করলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হত । অন্য শিশুদের মতো বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে পারত না । বেশি পরিশ্রমের কাজ করা সম্ভব ছিল না । এমনকী খাবারের ক্ষেত্রেও সমস্যা ছিল । ভারী খাবার খেতে পারত না । অর্থাৎ বয়স বাড়লেও স্বাভাবিক জীবনের অনেকটাই তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি ।
তবু ছোটবেলা থেকেই এই সমস্যাগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল সেই কন্যা । পরিবারের কাছেও বিষয়টি ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল । প্রায় 16 বছর বয়সে ফের তার চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে পৌঁছয় পরিবার । বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্পষ্ট হয়, হৃদযন্ত্রের গঠনগত সমস্যা অত্যন্ত জটিল । হাসপাতালে আসার সময় তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও ছিল অত্যন্ত কম । অক্সিজেন স্যাচুরেশন ছিল মাত্র 60-65 শতাংশ । যেখানে সাধারণত একজন সুস্থ মানুষের অক্সিজেন স্যাচুরেশন 95 থেকে 100 শতাংশের মধ্যে থাকে । বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কুন্তল রায় চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী, মেয়েটির সমস্যা নতুন করে তৈরি হয়নি । তার জন্মগত হৃদরোগ ছিল ।
তিনি বলেন, "বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন, কিশোরীর হৃদযন্ত্রের ডান এবং বাঁ দিককে স্বাভাবিকভাবে আলাদা করে দিয়ে রক্তসঞ্চালনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয় । তার হৃদযন্ত্রের দুই অংশের মাঝের ছিদ্রটি এতটাই বড় ছিল যে সেটি বন্ধ করে দিলে হৃদযন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার আশঙ্কা ছিল । ফলে সেই ছিদ্র বন্ধ করাই সমস্যার সমাধান নয় । বরং এমন একটি রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে ওই গঠনগত সমস্যাকে মাথায় রেখেই শরীরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছতে পারে । এই পরিস্থিতিতে বেছে নেওয়া হয় ফনটান অপারেশন ।"
কিন্তু এবারও সামনে এল সেই 'দাগ'-এর ভয় ৷ মেয়েটির বাবা-মা আগেই জানিয়েছিলেন, তাঁরা বুকের মাঝখানে বড় অস্ত্রোপচারের দাগ চান না । চিকিৎসক কুন্তল রায় চৌধুরীর কথায়, "বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় আমরা জানতে পারি, মেয়ের চিকিৎসা নিয়ে ভয় এবং আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি বুকের মাঝখানে দাগ থেকে যাওয়ার বিষয়টিও ববা-মায়ের এতদিন অস্ত্রোপচার না-করার সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা নিয়েছিল । মা-বাবার চিন্তা ছিল, মেয়ে বড় হচ্ছে । ভবিষ্যতে তার বিয়ে হবে । তখন বুকের মাঝখানে বড় অস্ত্রোপচারের দাগ নিয়ে সামাজিকভাবে নানা প্রশ্ন বা অস্বস্তির মুখে পড়তে হতে পারে ।"
চিকিৎসকের কাছে এই চিন্তা সহজে গ্রহণযোগ্য না-হলেও তিনি এটাও বুঝেছিলেন, সামাজিক বাস্তবতার জায়গা থেকে বাবা-মায়ের এই উদ্বেগকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা যায় না । তবে চিকিৎসকদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট - দাগ এড়ানোর জন্য কখনও চিকিৎসার সঙ্গে আপোস করা হবে না । রোগীর জীবন ও সুস্থতা সবসময় প্রথম অগ্রাধিকার । এই পরিস্থিতিতেই চিকিৎসকরা বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবেন । সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সিটি স্ক্যান, ক্যাথ স্টাডি এবং বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয়, ফনটান অপারেশন করা হবে । কিন্তু প্রচলিতভাবে বুকের মাঝখান দিয়ে কেটে নয়, বুকের পাশ দিয়ে কেটে অস্ত্রোপচার করা হবে, যাতে অস্ত্রোপচারের দাগটি তুলনামূলকভাবে আড়ালে থাকে ।
এই পরিকল্পনা নিয়ে অ্যানেস্থেশিয়া টিম, আইসিইউ টিম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয় । রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি, অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য ফলাফল - সব দিক বিবেচনা করার পর পরিবারকেও পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হয় । শেষ পর্যন্ত বাবা-মাও অস্ত্রোপচারে সম্মতি দেন । অর্থাৎ, যে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবার অস্ত্রোপচার থেকে পিছিয়ে ছিল, সেই সমস্যারই একটি বিকল্প সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা । তবে চিকিৎসার মূল পদ্ধতি বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও আপোস করা হয়নি ।
এই অস্ত্রোপচারকে আরও কঠিন করে তুলেছিল কিশোরীর বয়স । চিকিৎসকদের মতে, সাধারণত কম বয়সে ফনটান অপারেশন করা হয় । আট থেকে দশ বছর বয়সের পর এই অস্ত্রোপচার করা হলে ঝুঁকি বাড়তে পারে । সেখানে মেয়েটির বয়স ছিল প্রায় 16 বছর । তার উপর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা আগে থেকেই অত্যন্ত কম ছিল । প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে বুকের পাশ দিয়ে অস্ত্রোপচার করার পরিকল্পনাও ছিল আলাদা চ্যালেঞ্জ । ফলে চিকিৎসকদের সামনে একাধিক ঝুঁকি ছিল ।
চিকিৎসক কুন্তল রায় চৌধুরী জানান, চিকিৎসক দলের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট সতর্কতা ছিল । কারণ কোনও জটিলতা দেখা দিলে তখন প্রশ্ন উঠতে পারত, প্রচলিত পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করলে হয়তো সুবিধা হত । তারপরও রোগীর জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নিয়ে এগিয়ে যান চিকিৎসকরা । শেষ পর্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয় অস্ত্রোপচার । চিকিৎসকদের প্রত্যাশার তুলনায় দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে কিশোরী । অস্ত্রোপচারের মাত্র সাতদিনের মধ্যেই তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি পাঠানো হয় ।
অস্ত্রোপচারের পর নিয়মিত ফলো-আপেও দেখা গিয়েছে, কিশোরীর শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে । পরবর্তী সময়ে একাধিকবার ফলো-আপে এসেছে সে । চিকিৎসকদের শেষ পর্যবেক্ষণেও সে ভালো রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে সুস্থতার দিকে এগোচ্ছে ।
অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক মহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন । চিকিৎসক কুন্তল রায় চৌধুরীর দাবি, ফনটান অপারেশন সাধারণত বুকের মাঝখান দিয়ে করা হলেও এই ধরনের অস্ত্রোপচার বুকের পাশ দিয়ে করার প্রকাশিত নজির তাঁরা খুঁজে পাননি । বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক গ্রুপে বিষয়টি শেয়ার করার পর চিকিৎসকদের কাছ থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন তিনি ।
চিকিৎসকদের বক্তব্য, এই ঘটনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে । শুধুমাত্র অস্ত্রোপচারের দাগের কারণে কোনও শিশুর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বন্ধ রাখা উচিত নয় । আবার কোনও রোগীর ক্ষেত্রে যদি চিকিৎসার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতার সঙ্গে আপোস না করে অস্ত্রোপচারের দাগকে আড়াল করার সুযোগ থাকে, তাহলে সেই বিকল্প নিয়েও ভাবা যেতে পারে ।