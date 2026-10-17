কাজ করলে মাইনে পায়, না-করলে ঘুষ, সিবিআই তদন্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ আরজি করের নির্যাতিতার বাবা

কাজ করলে মাইনে পায়, না-করলে ঘুষ, সিবিআই তদন্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ আরজি করের নির্যাতিতার বাবা
RG Kar Sandip Ghosh Bail: আরজি কর মামলার বিচারপর্ব ধীরগতিতে চলছে, তাই আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : October 17, 2026 at 5:19 PM IST
ব্যারাকপুর, 17 অক্টোবর: যে এজেন্সি কাজ না-করলে ঘুষ পায়, তাদের নিয়ে কোনও কথা বলতে চান না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা ৷
গত 15 অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ৷ 2024 সালে 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনা রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ এমনকী বিদেশেও শোরগোল পড়ে যায় ৷ সেই সময় আরজি করের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ সন্দীপ ৷ তাই কর্তব্যরত চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনাতে তাঁর নাম জড়ায় ৷
এদিকে আর্থিক দুর্নীতিতে তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ দু'বছরের বেশি সময় জেলে থাকার পর জামিন পেয়েছেন সন্দীপ ৷ সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, মামলার বিচারপর্ব অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে ৷ তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে ৷
এই আবহে আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সন্দীপ জামিন পেতেই সিবিআই-এর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্যাতিতার বাবা ৷ প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার কর্মপন্থা নিয়ে ৷ তিনি বলেন, "যে সংস্থায় কাজ করলে মাইনে পায়, আর কাজ না করলে ঘুষ পায় তাদের নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না ৷" সব মিলিয়ে পুজোর মরশুমে উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ৷
দু’বছর পর আরজি কর মামলায় জামিন পেয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ৷ এর আগে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু এবার আদালতের সেই নির্দেশকেই খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
দেশের শীর্ষ আদালতে সন্দীপের আইনজীবী এই মামলার বিচার প্রক্রিয়ার ধীরগতি নিয়ে সওয়াল করেন ৷ তিনি দাবি করেন, এই মামলায় যতজন সাক্ষ্য দেখানো হয়েছে, তারমধ্যে মাত্র সাতজনের সাক্ষ্য এখনও পর্যন্ত সিবিআই গ্রহণ করতে পেরেছে ৷ কিন্তু যে অভিযোগগুলির ভিত্তিতে সন্দীপকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরেও সেগুলির তদন্ত করে কোনও সঠিক তথ্য প্রমাণ না দিতে পারলে ধৃতকে ছেড়ে দেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে বলে আদালতে সওয়াল করেন তিনি ৷ এরপরই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সন্দীপের জামিনের নির্দেশ দেন বলে খবর ৷
এনিয়ে সিবিআই-এর উপর একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় এই সংস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি এদিন বলেন, "147 কোটি মানুষ যে সংস্থার উপর ভরসা করে, তাদেরই যদি এমন গাফিলতি থাকে, তাহলে মানুষ কীভাবে তাদের উপর ভরসা করবে ? এর জন্য সরকার নয়, তদন্তকারী সংস্থাই দায়ী ৷ যে সংস্থায় কাজ করলে মাইনে পায়, আর কাজ না করলে ঘুষ পায়, তাদের নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না ৷ সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে ৷ তিনি বলেছেন, তাঁদের নাকি কিছু করার ছিল না ৷ তাঁরা এতদিনে এই মামলায় 147 জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র সাতজনের সাক্ষ্য নিয়েছেন ৷ তাঁদের নাকি আরও সময় দরকার ৷ এত কম সময়ে নাকি কিছু হয় না ৷ অর্থাৎ, দু’বছরও তাঁদের কাছে খুব কম সময় ৷ এরপর এমন সংস্থাকে আর কিছু বলার আছে ?"
সাংবাদিকদের প্রশ্নে নির্যাতিতার বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "সন্দীপ ঘোষ আর্থিক দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন ৷ এক্ষেত্রে সরকারের কিছু করার নেই ৷ পুলিশ যদি ঠিক করে কাজ না করে সরকার কী করবে ? পুলিশের মতো সিবিআইও একটি সংস্থা ৷ তারা যদি ঠিক করে কাজ না করে, কারও কিছু করার নেই ৷ তবে, সিবিআই-এর এই ধরনের কাজ মানুষ বেশিদিন সহ্য করবে না ৷"
এদিকে সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "কোনও বড় মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে গেলেই রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তোলার একটা প্রবণতা বা ফ্যাশন তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আজকের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সিবিআই আসলে বছরের পর বছর ধরে কেবল তদন্তে বিলম্বই ঘটিয়ে চলেছে ৷"
তৃণমূল বিধায়কের স্পষ্ট প্রশ্ন, "একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ মামলায়, দুই বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও সিবিআই কেন মাত্র সাত জনের সাক্ষ্য নিতে পারল ? এর জবাব কে দেবে ?" তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সিবিআই ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তের গতি ধীর করে দিয়েছে ৷