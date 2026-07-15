সৃঞ্জয় দে'র রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যে সুজিত বসু ! বিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে বাবা-মা

সৃঞ্জয় দে'র রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যে সুজিত বসু ! বিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে বাবা-মা
দু'বছর আগে সৃঞ্জয় দে'র রহস্যমৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করে পুলিশ ৷ কিন্তু বাবা-মার অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে ৷
Published : July 15, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: সপ্তাহের তৃতীয় দিনে বুধবার ফের সল্টলেকের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বসেছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবার ৷ সাধারণ মানুষ তো বটেই এদিন জনতার দরবারে আসেন কামদুনি কাণ্ডের পরিবারের সদস্যরা এবং দুই প্রতিবাদী মৌসুমি কয়াল ও টুম্পা কয়াল ৷ এছাড়া ছেলের মৃত্যুর জন্য ন্যায়বিচার চাইতে এসেছিলেন সৃঞ্জয় দে'র বাবা-মা ৷
2024 সালের এপ্রিলে উত্তর 24 পরগনার রহড়ার বাসিন্দা সৃঞ্জয় দে'র রহস্যমৃত্যুর ঘটনার সুবিচারের আশায় তাঁর বাবা ও মা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ৷ নিহত যুবকের বাবা যদু দে জানান, তাঁর ছেলে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিলেন ৷ ছেলের বন্ধু ছিল বিধাননগর কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি অনুরাগ সিং দীক্ষিত ৷ সৃঞ্জয় ডিবেট করতে ভালোবাসতেন ৷ তেমনই একটি ডিবেটের অনুষ্ঠানে অনুরাগ সিং দীক্ষিতের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সৃঞ্জয়ের ৷ প্রধানত কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ডিবেটে অংশগ্রহণ করতেন সৃঞ্জয় ৷
নিহত যুবকের মা বলেন, "আমার ছেলে ডিবেটের দু'মাস আগে অনুরাগ সিং দীক্ষিতের সঙ্গে থাকতে আসে ৷ ডিবেট নিয়েই ওদের মধ্যে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছিল ৷ আমার ছেলে বিজেপির হয়ে ডিবেট করত ৷ আর অনুরাগ তৃণমূলের জেনারেল সেক্রেটারি ৷ পরের দিন সকালে আমার ছেলের বাড়ি ফিরে আসার কথা ৷ আগের দিন সন্ধ্যায় ছেলে বলল, মা, আমি কলেজে প্র্যাক্টিকাল জমা দিয়ে বাড়ি যাব ৷ সেই ছেলের কী হল, জানি না ৷ সকাল 10টায় খবর এল, দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যু ঘটেছে ৷"
বাবা-মায়ের অভিযোগ, " আমাদের ছেলে রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার ৷ 2023 সালে পঞ্চায়েত ভোটে আমার ছেলে প্রথম ভোট দেয় ৷ তখন আমাদের ওখানে রিগিং হচ্ছিল ৷ ও সেই রিগিংয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ৷ সেখান থেকে ওর উপর একটা আক্রোশ ছিল ৷"
এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ করেন সৃঞ্জয়ের বাবা-মা ৷ তাঁরা বলেন, "পুলিশ আমাদের গুরুত্ব দেয়নি ৷ আমাদের এফআইআর নেয়নি ৷ বিধাননগর পুলিশ কমিশনার, রানাঘাট পুলিশ কমিশনার- প্রত্যেকটি জায়গায় চিঠি দিয়েছি ৷ কেউ কোনও ভ্রূক্ষেপও করেনি ৷"
তাঁদের আরও অভিযোগ, "হস্টেলের যে ঘরে ছেলে থাকত, সেই ঘরে পুলিশ আমাদের ঢুকতে দেয়নি ৷ তাই ছেলের ল্যাপটপ থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিস, আর কিছুই সেই ঘরে অবশিষ্ট রয়েছে কি না, তা জানি না ৷ সৌরভ নামের এক ব্যক্তি আমাদের সুজিত বসুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল ৷ প্রথমে মৃত্যু তারপর চাকদা থানার পুলিশ দিয়ে জোর করে দেহ পোড়ানো- পরোক্ষে এই সবকিছু সুজিত বসুর অঙ্গুলিহেলনে হয়েছে ৷"
দু'বছর আগে লেকটাউনের একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় সৃঞ্জয় দে'র দেহ ৷ তাঁকে সেখান থেকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ময়নাতদন্তে রিপোর্টে জানানো হয় যে তিনি নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ৷ কিন্তু এই বিষয়টি মানতে নারাজ সঞ্জয় দে'র বাবা-মা ৷
তাঁদের দাবি, তাঁদের ছেলেকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে ৷ যদিও ময়নাতদন্ত এবং তারপরে পুলিশের তরফ থেকে পেশ করা রিপোর্টে এই ঘটনাকে 'আত্মহত্যা' বলে দাবি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু পরিবারের দাবি, পুলিশের এই রিপোর্ট ভুল এবং আসল অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ সৃঞ্জয়ের পরিবারের তরফে এই মৃত্যুর পিছনে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত আছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, এদিন জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হতে দেখা যায় কামদুনির প্রতিবাদী মুখদের ৷ 2013 সালের ঘটে যাওয়া কামদুনি গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড মামলার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা ৷ এদিন তাঁরা জানান, কামদুনি কাণ্ডে কীভাবে রাজ্য সিআইডি বিভাগ মামলার তদন্ত করতে গাফিলতি করেছে, সেটা তারা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে তুলে দেবেন ৷ যাতে দেরিতে হলেও কামদুনির নির্যাতিতা বিচার পায় ৷