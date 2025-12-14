ছেলেটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মৃত্যুতে পুত্রবধূকে দুষলেন মা-বাবাও

ছেলেটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মৃত্যুতে পুত্রবধূকে দুষলেন মা-বাবাও
এর আগে এক তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটরও দুর্লভ সাহার মৃত্যুর জন্য তাঁর স্ত্রীকে দায়ী করেছিলেন ৷ এবার মৃতের বাবা-মা পুত্রবধূকে নিয়ে নানা তথ্য সামনে আনলেন ৷
Published : December 14, 2025 at 7:35 PM IST
মালদা, 14 ডিসেম্বর: হরিশ্চন্দ্রপুরে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের চরম পদক্ষেপের ঘটনায় এবার মৃতের বাবা-মায়ের নিশানাতেও স্ত্রী ৷ ছেলের এহেন মৃত্যুতে পুত্রবধূকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা ৷ শুধু মৌখিক অভিযোগই নয়, বউমার নামে স্থানীয় থানায় এই নিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁরা ৷ পুরো ঘটনা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের তদন্ত জারি রয়েছে বলে জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার ৷
গত 6 ডিসেম্বর সোশাল মিডিয়ায় লাইভ স্ট্রিম চালিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত মোবারকপুর গ্রামের কালীতলা এলাকার বাসিন্দা দুর্লভ সাহা ৷ 33 বছর বয়সী দুর্লভ পেশায় ছিলেন একটি কোম্পানির সেলসম্যান ৷ তিনি ছিলেন বিবাহিত ৷ দুই মেয়েও রয়েছে তাঁর ৷ যদিও বছরখানেক ধরে মেয়েদের নিয়ে তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সাহা চাঁচলের হবিনগরে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, দাম্পত্য বিবাদের জেরেই মৌসুমী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷ তাঁর সন্দেহ ছিল, দুর্লভ পরকীয়ায় জড়িত ৷ এই নিয়ে তাঁদের অশান্তি চরম আকার নিয়েছিল ৷ তবে সম্প্রতি তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসছিল বলে দাবি করেন মৌসুমী ৷
দুর্লভের মৃত্যুর পর তাঁর চরম পদক্ষেপের ভিডিয়ো ক্লিপ গোটা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ এরপরে এই ঘটনার জন্য এলাকারই এক তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমা সরকারকে দায়ী করেন মৌসুমীকে ৷ সালমার বিরুদ্ধে মৌসুমী পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন ৷ মৌসুমী দাবি করেন, স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ৷ সালমা সেটা মেনে নিতে পারেননি ৷ তিনি তাঁর স্বামীর কাছে 15 লাখ টাকা দাবি করেন ৷ টাকা না-পেলে তাঁদের দু'জনের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করবেন বলে তাঁর স্বামীকে হুমকি দিচ্ছিলেন ৷
যদিও সালমা এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেন, দুর্লভের এই পরিণতির জন্য মৌসুমী নিজেই দায়ী ৷ মৌসুমীই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দুর্লভের কাছে 15 লাখ টাকা দাবি করেছিলেন ৷ চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশও সেই বিষয়টি জানে ৷ টাকার জন্য মৌসুমী একাধিকবার দুর্লভ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ৷ এলাকার প্রতিটি মানুষের সেকথা জানা রয়েছে ৷ এখন নিজেকে বাঁচাতে মৌসুমী তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন ৷
সালমার পর এবার মুখ খুলেছেন দুর্লভের বাবা-মা ৷ দুর্লভের বাবা কৃষ্ণকানু সাহা বলছেন, "আমার ধারণা, পুলিশ মৌসুমীর মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখলেই অনেক তথ্য পাবে ৷ ওকে বউমা বলে স্বীকার করতে আমার লজ্জা লাগে ৷ ন'বছর আগে এই মৌসুমী ছিল একটি স্থানীয় কেবল চ্যানেলের রিপোর্টারের স্ত্রী ৷ প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে আমার ছেলেকে বিয়ে করে ৷ বিয়ের দু'বছর পর থেকেই আমার ছেলেটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ৷"
তাঁর কথায়, "আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের নামে মামলা করে মৌসুমী ৷ আমাদের জেলেও যেতে হয় ৷ তখন থেকেই ছেলের মানসিক পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে ৷ শেষ পর্যন্ত চাঁচল মহকুমা আদালতে সিদ্ধান্ত হয়, 10 লাখ টাকার বিনিময়ে ও আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে ৷ আমরা তাতে রাজিও হয়ে যাই ৷ কারণ, ওর হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাতেও হতো ৷ এর জন্য আমি নিজের একটি জমি বিক্রি করে দিই ৷ পরে ও 15 লাখ টাকা দাবি করে ৷ এতে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি ভেস্তে যায় ৷ সালমার নাম আমি কোনোদিন শুনিনি ৷ ওর সঙ্গে আমার ছেলের কী ছিল জানি না ৷ কিন্তু আমার ছেলে তো মৌসুমীর বাড়ি থেকে এসেই চরম পদক্ষেপ করেছে ৷ আমার মনে হয় না, এই ঘটনার পিছনে সালমার কোনও হাত রয়েছে ৷ আমি নিশ্চিত, মৌসুমীর জন্যই আমার ছেলে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷"
দুর্লভের মা রাধা সাহার বক্তব্য, "মৌসুমীর সঙ্গে আমার ছেলের দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল ৷ মৌসুমী ভীষণ সন্দেহপ্রবণ ৷ একাধিক মেয়েকে নিয়ে সন্দেহ করত ৷ ছেলে ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত ৷ বউমার জন্য আমাদের জেল খাটতে হয়েছে ৷ ও পুলিশের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করেছিল ৷ বলত, আমাদের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না ৷"
দুর্লভের বাবা সালমার কথা শোনেননি বলে দাবি করলেও তাঁর মা বলেন, "সালমার নাম আমি শুনেছি ৷ ও একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ৷ কিন্তু ও আমার বাড়িতে কোনওদিন আসেনি ৷ ছেলের সঙ্গেও ওকে কখনও দেখিনি ৷ এখানে সালমার নাম কীভাবে আসছে জানি না ৷ ছেলে ওর নামও একবারও বলেনি ৷ তবে সবসময় বলত, মৌসুমীর জন্য ও বাঁচতে পারবে না ৷ একসময় ছেলের সঙ্গে অশান্তি করে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে ও মেয়েদের নিয়ে চলে যায় ৷ আমার ছেলেকে মৌসুমী মারধরও করত ৷ ছেলের চরম পদক্ষেপ করার সঙ্গে সালমার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ মৌসুমীর জন্যই ছেলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷"
মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করছে ৷ প্রকৃত দোষীকে অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে ৷"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।