বজ্রাঘাতে প্রাণ গেল বাবা-মা ও 11 বছরের মেয়ের, স্তব্ধ গোটা গ্রাম

বজ্রাঘাতে প্রাণ গেল বাবা-মা ও 11 বছরের মেয়ের, স্তব্ধ গোটা গ্রাম
বাবাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন স্ত্রী ও মেয়ে। তখনই নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয় । একই পরিবারের তিন সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম ।
Published : June 4, 2026 at 7:50 PM IST
বংশীহারী, 4 জুন: আচমকাই আকাশ কালো করে নেমে এসেছিল মেঘ । ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় মাঠে থাকা ভুট্টা ফসল ঢাকতে ছুটে গিয়েছিলেন কৃষক বিশ্বনাথ সরকার । বাবাকে সাহায্য করতে সঙ্গে গিয়েছিলেন স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয় । বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের তিন সদস্য । মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী ব্লকের বড়গ্রাম এলাকায় ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বংশীহারী ব্লকের 2 নম্বর ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গ্রাম এলাকায় নিজের ভুট্টাখেতে কাজ করছিলেন কৃষক বিশ্বনাথ সরকার (38) । হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গেলে ফসল বাঁচাতে মাঠে ছুটে আসেন তাঁর স্ত্রী পুষ্পা সরকার (30) এবং 11 বছরের মেয়ে নন্দিতা সরকার । ভুট্টা ঢাকার কাজ চলাকালীন আচমকাই মাঠের মধ্যে বজ্রপাত হয় ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিকট শব্দ শুনে তাঁরা ছুটে গিয়ে দেখেন মাঠের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তিন জন । দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু চিকিৎসকেরা তিন জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
মৃত নন্দিতা স্থানীয় ন'পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল । একই পরিবারের তিন সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম । হাসপাতালে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার মানুষ । অন্যদিকে, একই দিনে বংশীহারী ব্লকের আঙ্গারুন এলাকায় বজ্রাঘাতে আহত হয়েছেন দোমাসি সরকার (37) । তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে বংশীহারী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পৌঁছয় । থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্বপন বিশ্বাস জানান, বজ্রাঘাতে একই পরিবারের তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ব্যবস্থা নেয় । মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শুক্রবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে । ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ ।
গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দাদের কথায়, "একসঙ্গে বাবা, মা আর মেয়ের এমন মৃত্যু কোনও দিন দেখিনি । গোটা এলাকা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ।" প্রকৃতির নির্মম আঘাতে মুহূর্তে নিভে গেল একটি পরিবারের তিনটি প্রাণ । বড়গ্রামের আকাশে এখন শুধু শোক আর হাহাকারের ছায়া ।