তদন্ত চললেও কড়া পদক্ষেপ নয়, হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তি পরমব্রতর

তদন্ত চললেও কড়া পদক্ষেপ নয়, হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তি পরমব্রতর
বিচারপতি জানিয়েছেন, তদন্ত বন্ধ হবে না । তবে অভিনেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না । পাশাপাশি অভিনেতাকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে ৷
Published : May 29, 2026 at 12:04 PM IST
কলকাতা, 29 মে: 2021 বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । শুক্রবার বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী চার সপ্তাহের জন্য পরমব্রত চট্টোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না । তবে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ ৷ সেক্ষেত্রে পরমব্রতকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত ।
এদিন অভিনেতা পরমব্রতর পক্ষে আইনজীবী আদালতে জানান, 5 বছরের বেশি হয়ে যাওয়া একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এখন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । শুনানিতে বিচারপতি অবশ্য বলেছেন, "তদন্ত হচ্ছে হোক । তবে অভিনেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না ।" পাশাপাশি অভিনেতাকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে বলেও জানান বিচারপতি ।
2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগে কিছুদিন আগে গড়িয়াহাট থানায় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় ৷ আইনজীবী জয়দীপ সেন নামে এক ব্যক্তি থানায় সেই অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ পরে তা জামিন অযোগ্য ধারায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 109 (প্ররোচনা) ও 153 (এ) (ঘৃণা ছড়ানো)-র মতো গুরুতর ধারায় অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে । সেই মামলাকেই চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাংলা সিনেমার এই অভিনেতা ।
এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ৷ হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছিল, শুক্রবার তাঁর মামলার শুনানি হতে পারে অবকাশকালীন বেঞ্চে ৷ জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর (FIR) খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের গরমের ছুটির অবকাশকালীন বেঞ্চের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অভিনেতা । এদিন তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি হয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্য়ায়ের বেঞ্চে । সেখানেই স্বস্তি পেলেন পরমব্রত ৷
2021 সালের 2 মে নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক।" সেখানে মন্তব্য করেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও ৷ এই বক্তব্য আসলে হিংসায় উস্কানিমূলক বলেই অভিযোগ করেন আইনজীবী ।