ডুয়ার্সের খুব কাছে চালু প্যারাগ্লাইডিং, কোথায় ? কত খরচ

ডুয়ার্সের খুব কাছে চালু প্যারাগ্লাইডিং, কোথায় ? কত খরচ
আকাশ থেকে পাহাড়ি গ্রাম, নদী উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ ৷ থাকছে রিভার ক্যানিয়ন ট্রেক ৷
Published : October 17, 2025 at 4:53 PM IST
কালিম্পং, 17 অক্টোবর: পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর ৷ কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ের ডাউন হিলের পর, পাহাড়ে আরও এক জায়গায় চালু হল প্যারাগ্লাইডিং ৷ দীপাবলির ছুটির মরশুমে সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ পাহাড় তো বটেই, ডুয়ার্সের খুব কাছেই শুক্রবার থেকে চালু হল এই প্যারাগ্লাইডিং ৷ ঠিক কোথায় এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস উপভোগের সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ? জেনে নেওয়া যাক ৷
ডুয়ার্সের বাগরাকোট থেকে মাত্র 18 কিলোমিটার দূরে আর কালিম্পং থেকে লাভা লোলেগাঁও যাওয়ার পথে রয়েছে এক অপূর্ব পাহাড়ি গ্রাম চুইখিম ৷ সেখানেই শুরু হয়েছে প্যারাগ্লাইডিং ৷ এর উদ্যোক্তা চুইখিম ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ৷ মূলত পর্যটনের প্রসারে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ আর তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ ৷
চুইখিমের কাছেই রয়েছে ইয়েলবং গ্রাম ৷ আর সেখানে অবস্থিত রিভার ক্যানিয়ন ৷ বছর চারেক আগে সেখানে চালু হয়েছে রিভার ক্যানিয়ন ট্রেক ৷ এবার চুইখিমে প্যারাগ্লাইডিং চালু হয়ে যাওয়ায় পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে বলে মনে করছেন ট্যুর অপারেটররা ৷
চুইখিমে হোম-স্টে চালান প্রসূন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি ৷ তিনি বলেন, "লোয়ার চুইখিমের লিম্বুদাড়া থেকে শুরু হবে প্যারাগ্লাইডিং ৷ শেষ হবে লিস নদীর ধারে চুনভাটি এলাকায় ৷" চুইখিম ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হোম খাওয়াস বলেন, "পাঁচটি প্যারাগ্লাইডার দিয়ে আমরা শুরু করছি ৷ পরে চাহিদা দেখে তা বাড়ানো হবে ৷ মাথাপিছু খরচ আড়াই হাজার টাকা ৷ কুড়ি মিনিট প্যারাগ্লাইডিং করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ এরপর যদি বাড়তি সময় আকাশে ভেসে থাকতে চান পর্যটকরা, সেক্ষেত্রে খরচ বাড়বে ৷"
বাগরাকোট ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই লুপপুল ৷ এখন তা পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ যোগ করেছে ৷ ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটকদের অনেকেই লুপপুল দেখতে যাচ্ছেন ৷ 717A জাতীয় সড়কে লুপপুল এখন পর্যটকদের কাছে অন্যতম ভিউ পয়েন্ট ৷ এখানে দাঁড়িয়ে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যায় ৷ দেখতে পাওয়া যায় বয়ে চলা লিস-ঘিস-সহ একাধিক নদী ৷
অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "এর আগে কালিম্পংয়ের ডেলো কিংবা কার্শিয়াংয়ের গিদ্ধা পাহাড়ে প্যারাগ্লাইডিং চালু হয়েছে ৷ কিন্তু, ডুয়ার্সের এত কাছে প্যারাগ্লাইডিং পর্যটকদের জন্য সত্যিই বাড়তি পাওনা ৷"
পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, ইয়েলবং ও চুইখিম ট্যুইন হিল ভিলেজ ৷ একটা জায়গায় পর্যটকরা গেলে ঘুরতে যায় অন্য গ্রামেও ৷ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের হাত ধরেই পাহাড়ি ওই গ্রামে পর্যটকদের ঢল নামবে ৷ ছবির মতো সুন্দর দু’টি গ্রাম পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত পছন্দের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷