12 বছর স্কুলে না-গিয়েও বেতন তোলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা পার্শ্বশিক্ষক

12 বছর স্কুলে না-গিয়েও বেতন তোলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা পার্শ্বশিক্ষক
অভিযুক্ত পার্শ্বশিক্ষকের স্ত্রী তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করল প্রাথমিক শিক্ষা দফতর ৷
Published : August 8, 2026 at 6:31 PM IST
মালদা, 8 অগস্ট: নিজে তৃণমূলের যুবনেতা ৷ স্ত্রী আবার তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৷ সেই জোরেই দীর্ঘ 12 বছর স্কুলে না-গিয়েও নিয়মিত বেতন তোলার অভিযোগ উঠেছে এক পার্শ্বশিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের জাজৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের কানতুর্কা এলাকার কাঠাল বানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৷
এই ঘটনায় আইহো চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতি এবং সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় চার ব্যক্তি ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর ৷ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত পার্শ্বশিক্ষক মৃগাঙ্কমোহন রায় ৷ তাঁর স্ত্রী তৃণমূল পরিচালিত জাজৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৷
এর আগেও মৃগাঙ্কমোহনের বিরুদ্ধে নিয়মিত স্কুলে না-যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যদিও তৃণমূল আমলে সেসব অভিযোগের কোনও তদন্ত হয়নি বলে অভিযোগ এলাকার অধিকাংশের ৷ মৃগাঙ্কমোহনের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগপত্রে প্রথমেই স্বাক্ষর রয়েছে ত্রিদীপ রায় নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার ৷ তিনি বলছেন, "বিগত সরকার থাকাকালীন মৃগাঙ্কমোহন রায় অন্তত 12 বছর স্কুলে যাননি ৷ তিনি কাঠাল বানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক ৷ অথচ স্কুল না-গিয়েও নিয়মিত বেতন নিয়েছেন মৃগাঙ্কমোহন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আমরা আইহো সার্কেলের সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস এবং সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিইও’র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ এই ঘটনায় সরকারি টাকা নয়ছয় হয়েছে ৷ নতুন সরকারের কাছে আমাদের দাবি, এর যথাযথ তদন্ত করা হোক ৷"
ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপির হবিবপুর 4 নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি জওহরলাল মুর্মু বলেন, "আমাদের কাছে যে অভিযোগপত্র এসেছে, তাতে দেখছি বিগত সরকারের প্রাক্তন যুবনেতা দীর্ঘ 12 বছর স্কুলে না-গিয়েও দিব্যি বেতনের টাকা তুলেছেন ৷ এভাবে তিনি সরকারি অর্থ তছরুপ করেছেন ৷ তিনি নিজে তৃণমূলের একজন যুবনেতা, পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী জাজৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৷ এভাবেই ওই নেতা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন ৷ ওই সময় রাজ্যের ক্ষমতায় তৃণমূল থাকায় কেউ অভিযোগ জানাতে পারেননি ৷ আমাদের সরকার আগেই বলে দিয়েছে, 'ভয় আউট, ভরসা ইন' ৷ তাই এবার এই ঘটনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তৃণমূল মানেই চুরি ৷ কয়লা, বালির পাশাপাশি এখন তারা রক্ত পর্যন্ত চুরি করছে ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে কী দুর্নীতি হয়েছে, সেটা সবাই জানে ৷ আমরা এই ঘটনায় উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷"
অভিযুক্ত পার্শ্বশিক্ষক মৃগাঙ্কমোহন রায়ের দাবি, "2008 সাল থেকে আমি কাঠাল বানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পার্শ্বশিক্ষকের কাজ করি ৷ 12 বছর আমি স্কুলে যাইনি বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ কারণ, 12 বছর স্কুলে না-গিয়ে বেতন তোলার বিষয়টি, স্কুল শিক্ষা দফতরের অভিধানেই নেই ৷ আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হয়েছে, সেটা তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে ৷ এটা ঠিক, 2025 সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি কয়েক মাস স্কুল যেতে পারিনি ৷ সেটা আমি উপরমহলে জানিয়েছি ৷ এটাও ঠিক, আমার স্ত্রী জাজৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান ৷ আসলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে এভাবে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ৷ আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে একাধিকবার ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ একটাই উদ্দেশ্য, যাতে আমার স্ত্রী প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেয় ৷ আমার ধারণা, এটা বিজেপি'র লোকজনের চক্রান্ত ৷ আমি চাই, ঘটনার তদন্ত হোক ৷ তারপর শিক্ষা দফতর যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমি মেনে নেব ৷"
বিষয়টি নিয়ে আইহো সার্কেলের সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলতে চাননি ৷ তবে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল বলেছেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তদন্ত শেষ না-হলে আমরা কিছু বলতে পারব না ৷"