স্পষ্টকথা গা ছমছম করবে না এমন বাংলা চাই- পাপিয়া অধিকারী

স্পষ্টকথা গা ছমছম করবে না এমন বাংলা চাই- পাপিয়া অধিকারী
ভোটের দামামা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু নির্বাচনী প্রচার ৷ ভোটের আবহে কীভাবে ছক সাজাচ্ছেন 'বিবি পায়রা' তারকা তথা রাজনীতিবিদ পাপিয়া অধিকারী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 2:41 PM IST
নবনীতা দত্তগুপ্ত
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী। তাঁর বিপক্ষীয় শিবিরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রয়েছেন অরূপ বিশ্বাস, যিনি টালিগঞ্জকে নিজের মা বলে মনে করেন। পাপিয়া নিজেকে কেবল 'বাংলার মেয়ে' মনে করেন। আর তার জোরেই বাংলাকে বাঁচাতে চান তিনি। পাপিয়া বলেন, "একটা কথা আমাদের বেদান্তে আছে- "অন্যের ধনসম্পদে লোভ কোরো না।"
ইটিভি ভারত: আজ কেমন অনুভূতি?
পাপিয়া: ভালো লাগছে যে পৃথিবীর সবথেকে বড় দল ভারতীয় জনতা পার্টি আমার উপর ভরসা রেখেছে, আস্থা রেখেছে। এর থেকে বড় আর কী হতে পারে? আমি চেষ্টা করব তাদের আস্থার মর্যাদা দেওয়ার।
ইটিভি ভারত: আপনাকে সেই কবে থেকে অভিনেত্রী হিসেবেই জানি। সেই বিখ্যাত গান 'বিবি পায়রা'র সঙ্গে আপনার নাচের জাদু ভোলে না কেউ। সেই নামে একটা সিনেমাও আসছে। এহেন পাপিয়া অধিকারী কেমন বাংলা দেখতে চান?
পাপিয়া: সেই গানের সূত্র ধরেই বলি, গা ছমছম করবে না এমন একটা বাংলা আমরা চাই। কী হয় কী হয় সেটা আমরা চাই না। যেটা হবে সেটা হবে। পাপিয়া অধিকারী অনেকটা পড়াশুনা করেছে। সেই পাপিয়া অধিকারীকে মারও খেতে হয়েছে রাস্তায়। ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে মেরেছে আমাকে। কিল, চড়, ঘুষি সব হজম করেছি। সেদিন ভেবেছি আমি কি কোনও সভ্য জায়গায় রয়েছি? একটা কথাই জিজ্ঞেস করেছিলাম সেদিন, আপনারা আমাকে মারছেন কেন? যে সব অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি আমাকে দেওয়া হয় সেদিন তা যেন বেঁচে থাকতে আমাকে আর শুনতে না হয়। এমন বাংলাই চাই আমি।
ইটিভি ভারত: বিরোধীকে কী বলবেন?
পাপিয়া: বিরোধী কোনও মানুষকে আমি বলছি না। তাদের সিস্টেমটা খুব অপরাধময়। সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে আমার লড়াই। আর আমরা রাজনীতিটাকে খেলা হিসেবে দেখি না। রাজনীতি একটা মতাদর্শ একটা দর্শন। মানুষকে ভালো রাখার জন্য, কল্যাণের পথে মানুষের পাশে থাকার জন্য। এটা আমাদের খেলা নয়। সরকার পক্ষ 'খেলা খেলা' বলে যতই ডিস্কো নাচাক তাদের লোকজনদের, আমাদের কাছে এটা খেলা নয়। আমাদের কাছে এটা মার্গ দর্শনের একটা জায়গা।
ইটিভি ভারত: বাংলার কোনদিকের সংস্কার করা দরকার?
পাপিয়া: সবদিকে সংস্কার দরকার বলে মনে হয় আমার। একেবারে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে রাজ্যটা। ওরা বলছে 'রূপকার'। এটা তো 'কুরূপকার। খাবার জলটা নেই, মাথায় ছাদ নেই, পেটে ভাত নেই, হাতে কাজ নেই। শিক্ষিত লোকেরা এখান থেকে সবাই চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। আমার দুটি কন্যার মধ্যে একটি চলে গিয়েছিল বাইরে। আমি তাকে নিয়ে এসেছি। বলেছি তোমাকে এখানেই কাজ করতে হবে। কোনওক্রমে কাজ হচ্ছে এখানে। কেন হবে? শিক্ষিতরা কেন বাইরে যাবে?আমার বড় মেয়ে পিএইচডি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে, যেহেতু সে পাপিয়া অধিকারীর মেয়ে। নিজের কথা আর বলছি না। আমি বলছি সকলের কথা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নামে এখানে একটা স্কুল আছে। সেখানে একটা স্টুডেন্ট নেই। দু'চারজন টিচারের ছদ্মবেশে আসে। সব ওদেরই লোক।মাসে মাসে টাকা নিয়ে চলে যায়। এখন ওটা টিএমসি'র পার্টি অফিস হয়ে গেছে। এই তো অবস্থা। তাই বলছি উত্তরণের জায়গা অনেক। মোদিজি এবং তাঁর স্কিম মানুষের বুকের মধ্যে রয়েছে। মানুষ পরিত্রাণ চায় চলমান অবস্থা থেকে। এখন আর কোনও ভাতা নেই। ভাতা আমরা চাই না। আমরা পরিত্রাণ চাই, যেভাবে হোক।
ইটিভি ভারত: কুলপির কাজটাও তো হল না।
পাপিয়া: না হল না। চলে গেল জামনগরে। গুজরাটের ছেলেরা ওখানে এসে কাজ করছে। আরও অনেক ব্যবসা হতে পারত এখানে। বারুইপুরে যদি পেয়ারার ব্যবসাও হত তা হলেও কত ভালো হত। কিছু করতে দেবে না এই সরকার। আবার রূপকারের কথা বলে। পিসি-ভাইপোর কাট আউট গোটা শহরে। কালীঘাট দিয়ে গেলে চতুর্দিকে ওদেরই ছবি, তাও আবার জুতো পরা। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, মিউজিয়ামের চতুর্দিকে ওদেরই ছবি। ওদের ছাড়া কারোর ছবি নেই। অবাক কাণ্ড! বাইরের দেখনদারিটা সব নয়। আমি প্রচুর সাজগোজ করলাম আর ভিতরে ভিতরে দারুণ অসুস্থ। তাতে কি আমি ঠিকঠাক মানুষ হলাম? চারদিকে এত ত্রিফলা আলো দিয়ে কী হবে? মানুষের ভিতর থেকে আলো বের করুন।
ইটিভি ভারত: লড়াইয়ের জন্য দল এই মুহূর্তে কতটা প্রস্তুত?
পাপিয়া: আমি টালিগঞ্জ থেকে দাঁড়িয়েছি। এখানে খুব সংগঠিত আমাদের দল। যেদিন মার খেয়েছিলাম সেদিন তৃণমূলের লোকেরা হয়তো ভেবেছিল পাপিয়া অধিকারীকে মারধোর করা যায়। আর আজ আমার দলের লোকেরা ভাবছে পাপিয়া অধিকারীকে কীভাবে টালিগঞ্জে জিতিয়ে নিয়ে আসা যায়।
'টিএমসি' বা 'সিপিএম' সরকার নয়, চাই 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার'- রূপা গঙ্গোপাধ্যায়
'আমি সেই বাংলাকে দেখতে চাই যেখানে'- আগামী পরিকল্পনায় কোন বিষয়ে 'পাখির চোখ' লাভলির ?