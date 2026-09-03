আরজি করের নির্যাতিতার দেহ 'জোর করে' সৎকার ! বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা সোমনাথ দে
জোর করে আরজি করের নির্যাতিতার দেহ দাহ করার অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর বাবা। নতুন করে দায়ের হওয়া FIR-এর ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে সোমনাথ দে-কে ৷
Published : September 3, 2026 at 10:17 AM IST
পানিহাটি, 3 সেপ্টেম্বর: আরজি কর কাণ্ডে বড়সড় পদক্ষেপ পুলিশের। ভিনরাজ্যে পালিয়েও হল না শেষরক্ষা। পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-কে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করল খড়দা থানার পুলিশ। বেঙ্গালুরু থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিনই তাঁকে সেখানকার আদালতে পেশ করা হবে। এর আগে এই মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে ওড়িশার বালেশ্বর থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "সোমনাথ দে'কে এই বিষয় জেরা করা প্রয়োজন।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের পর তাঁর দেহ সৎকারের সময় ঘটনাস্থলে কারা উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই তদন্তেই পানিহাটির প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান সোমনাথের নাম উঠে আসে।
অভিযোগ, আরজি করে নির্যাতিতার দেহ সৎকারের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ। সেই সময় ধৃত তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষের সঙ্গেও তাঁর সেখানে থাকার অভিযোগ রয়েছে। দেহ সৎকারের সময় তাঁদের ভূমিকা কী ছিল এবং ওই সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তদন্ত করে দেখছেন খড়দা থানার তদন্তকারীরা। নির্যাতিতার বাবা জোর করে সৎকার করার যে অভিযোগ করেছিলেন, সেটাও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক ৷
তদন্তের সূত্র ধরে সোমনাথের বেঙ্গালুরুতে থাকার খবর পান তদন্তকারীরা। এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর সোমনাথকে স্থানীয় আদালতে পেশ করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আজ বেঙ্গালুরুর আদালতেই তাঁকে পেশ করা হবে।
2024-এর আরজি কর কাণ্ডে ঘটনার পর থেকে একাধিক পর্যায়ের বিষয় খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। বিশেষ করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর থেকে সৎকার পর্যন্ত কারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা কী ছিল এবং কোনওভাবে তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই তদন্তের অংশ হিসেবে সোমনাথকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেহ সৎকারের সময়ের একাধিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তদন্তকারীরা।
সোমনাথের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে এবং কোন ধারায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা আদালতে পেশের পর আরও স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি, তাঁকে কলকাতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হবে কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে পানিহাটির প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যানের গ্রেফতারি নতুন করে তাৎপর্য তৈরি করেছে। তাঁর কাছ থেকে তদন্তকারীরা কী তথ্য পান এবং এই গ্রেফতারির সূত্র ধরে আর কারও নাম সামনে আসে কি না, এখন নজর সেদিকেই।