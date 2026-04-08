প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে আরজি করের নির্যাতিতার মা ! 'জয় বাংলা' বলে তেড়ে এলেন মহিলারা

আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, তৃণমূল তাঁকে মেরে ফেলতে চাইছে ৷ তাহলে আর কেউ বিচার চাওয়ার থাকবে না ।

প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে আরজি করের নির্যাতিতার মা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 8, 2026 at 5:53 PM IST

পানিহাটি, 8 এপ্রিল: নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন আরজি করে নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী । তাঁকে হেনস্তা এবং তাঁর সঙ্গে থাকা মহিলা সমর্থকদের উপরও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ চলে তৃণমূল-বিজেপির স্লোগান, পালটা স্লোগান ৷ যার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডে হরিমোহন চ্যাটার্জি রোডে ৷ ইতিমধ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে ঘটনার একাধিক ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, বুধবার পানিহাটিতে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রোদের মধ্যে যখন প্রচার সারছেন তিনি, ঠিক সেইসময় আরজি করের নির্যাতিতার মাকে দেখে তেড়ে আসেন এক মহিলা ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও মহিলারা ৷ তাঁরা বিজেপি প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন । পালটা আবার বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ভারত মাতা কী জয় বলে স্লোগান দেন । আর দু'পক্ষের বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷

'জয় বাংলা' বলে তেড়ে এলেন মহিলারা ! (ইটিভি ভারত)

পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনীর কাজ এটা । এদিন যখন প্রচার চলছিল তখন তৃণমূলের একদল দুষ্কৃতী আমাদের লক্ষ্য করে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে । সেখান থেকে বেরিয়ে পাশের গলিতে জনসংযোগ করার সময় আমার সামনে এসে ফের জয় বাংলা স্লোগান দেয় । এর মধ্যে দু'জনকে চিনতে পেরেছি । এক জন মহিলা আশা কর্মী এবং অন‍্য জন বিশু বলে স্থানীয় যুবক । পরিকল্পিতভাবে আমার গায়ে ফুল ছেটানো হয়েছে । মারারও চেষ্টা করেছিল আমাকে । দলের কর্মীরাও আক্রান্ত হয়েছে । অবশ্যই কমপ্লেন জানাব । আমি চাই না ভোটের আগে কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হোক । তবে, তৃণমূল ভয় পেয়েছে । ওঁরা ভীষণ ভয়ে রয়েছে । দাঁত-নখ, সব বার করেছে ।"

তৃণমূল-বিজেপির স্লোগান (নিজস্ব ছবি)

এর পরেই 9 অগস্ট মেয়ের নির্মম পরিণতির কথা উল্লেখ করে আরজি করের নির্যাতিতার মা বলেন, "ওঁরা আমার মেয়েকে মেরে ক্ষান্ত হয়নি । 9 অগস্ট আমার ওপরেও আক্রমণ করেছিল পুলিশ । এখন চাইছে আমাকে মেরে ফেললে হয়তো আর কেউ বিচার চাওয়ার থাকবে না । কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আমার মেয়ের জন্য লড়াই করে যাব । ওঁদের শেষ দেখে ছাড়ব । বাংলার সব মেয়েরা, নারীরা যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই জন্য আমার এই লড়াই সব সময় জারি থাকবে ।"

অভিযোগের তির তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনীর দিকে (নিজস্ব ছবি)

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা বিজেপির বিরুদ্ধেই এলাকার মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ এনেছেন পানিহাটির তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ । তিনি বলেন, "আমি কাকিমা (আরজি করের নির্যাতিতার মা)-র বিষয়ে কিছু বলব না । তবে, যাঁরা তাঁকে এদিন প্রচারে নিয়ে বেরিয়েছিল তাঁরা কেউই এলাকার নন । সকলেই বহিরাগত । এলাকায় গিয়ে বিজেপি কর্মীরা চিৎকার করে বলতে থাকেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেব । তারই প্রতিবাদ করেছিলেন সবাই । তখনই বিজেপির পুরুষ কর্মীরা মহিলাদের সঙ্গে অভব্যতা করেন । ভিডিয়ো-তেই স্পষ্ট কী ঘটনা ঘটেছে । বিজেপিকে সকলেই চিনে গিয়েছে । বাংলা তথা পানিহাটিতে বিজেপির কোনও স্থান নেই ।"

বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

আইনজীবী তথা বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত সরকার বলেন, "আসলে তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে না যে অভয়ার মায়ের কথা মানুষ শুনুক । কিন্তু এভাবে তো তাঁকে আটকানো যাবে না । বিজেপি জিতবে, বিজেপি ক্ষমতায় আসছে, আর সেটাই তৃণমূল কংগ্রেস বুঝে গিয়ে তারা হতাশায় ভুগছে । আর সেই হত্যাশা থেকেই তারা এরকম কাজ করছে ।"

পানিহাটিতে মহিলাদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন‍্যতম উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি ৷ পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ সেই মতো বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করেছে ৷ আর তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের শাসক ও বিজেপি বিরোধীদলগুলি তাঁকে আক্রমণ করতে থাকে ৷ মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন অনেকে ৷

কোনও দলের ঝান্ডা ধরে প্রার্থী হওয়ায় আরজি করের নির্যাতিতার মা রাজনৈতিক মহলের তরফে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন ৷ যদিও প্রার্থী হিসেবে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের নাম ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই পানিহাটি কেন্দ্রে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন তিনি । মূলত, নারী সুরক্ষা ও পানিহাটির অনুন্নয়নকে 'হাতিয়ার' করে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং অলিগলিতে প্রায় প্রতিদিনই মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন পদ্ম প্রার্থী । করছেন জনসংযোগও । সেই প্রচারের মাঝেই বুধবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল তাঁকে ৷

