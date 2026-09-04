জলাতঙ্কে বাছুরের মৃত্যু ! অসুস্থ মা-গরুও, আতঙ্কে অ্যান্টি-ব়্যাবিস ভ্যাকসিন নিতে ভিড় হাসপাতালে
অসুস্থ গরুর দুধে তৈরি সিন্নি খেয়েছিলেন 300 জন গ্রামবাসী ৷ আতঙ্কিত না-হওয়ার পরামর্শ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ৷
Published : September 4, 2026 at 5:16 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 4 সেপ্টেম্বর: গরুর দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল শনি পুজোর প্রসাদ ৷ আর সেই প্রসাদ খেয়েছিলেন গ্রামের প্রায় 300 জন ৷ কিন্তু, সম্প্রতি সেই গরু অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷ আর জলাতঙ্কে আক্রান্ত তার বাছুরও মারা গিয়েছে বলে খবর ৷ সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে ৷ তারপরেই একাংশ গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছান অ্যান্টি ব়্যাবিস ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য ৷
ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশার পূর্ব চকচকা মিলনপল্লি এলাকায় ৷ এই ঘটনা নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ওখানকার মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গিয়েছিল সিন্নি খেয়ে ৷ বোধহয় বাছুরটা মারা গিয়েছে ৷ গরুটারও অবস্থা খারাপ ৷ সেই কারণেই ভ্যাকসিন নিয়েছে ৷ তবে, সাধারণত গরুর দুধ থেকে কিছু হয় না ৷ জলাতঙ্কের ভয় পেয়ে গেছেন ওঁরা ৷ ঝামেলা করছিলেন হাসপাতালে, তাই ভ্যাকসিনটা জলাতঙ্কেরই দিতে হয়েছে ৷"
জানা গিয়েছে, বাছুরকে একটি কুকুর কামড়েছিল সপ্তাহ দু’য়েক আগে ৷ কিন্তু, গত দু’দিন ধরে সেই বাছুরটি অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে ৷ খুবই চিৎকার করছিল সে ৷ পশু চিকিৎসক তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানান, জলাতঙ্ক হয়েছে বাছুরের ৷ পরবর্তী সময়ে মারা গিয়েছে বাছুরটি ৷ আর মা-গরুও অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷
কিন্তু সমস্যা হয়েছে, বাছুরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে ৷ জানা গিয়েছে, গত 29 অগস্ট গ্রামের শনি মন্দিরে পুজোর জন্য ওই গরুর দুধ দেওয়া হয়েছিল পরিবারটির তরফে ৷ সেই দুধ দিয়েই সিন্নি প্রসাদ মাখা হয় ৷ আর সেই সিন্নি গ্রামের প্রায় সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল ৷ জানা গিয়েছে, আনুমানিক তিনশো জন সেই সিন্নি খেয়েছিলেন ৷ আর বাছুরের মৃত্যু ও গরুর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবরে আতঙ্ক ছড়ায় গ্রামবাসীদের একাংশের মধ্যে ৷
জানা গিয়েছে, প্রায় 50 জন স্থানীয় কামাক্ষ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যান এবং অ্যান্টি ব়্যাবিস ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে শুরু করেন ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাঁদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি, গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত না-হয়ে, বেশকিছু বিষয় মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ৷