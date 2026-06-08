'বিকৃত ভিডিয়ো' ঘিরে আতঙ্ক! আক্রমণের আশঙ্কায় হাইকোর্টে দীপ্সিতা

'বিকৃত ভিডিয়ো' ঘিরে আতঙ্ক! আক্রমণের আশঙ্কায় হাইকোর্টে দীপ্সিতা
আইনজীবীর অভিযোগ, বিকৃত ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে এবং এর জেরে বাম যুব নেত্রীর ওপর হিংসাত্মক আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
Published : June 8, 2026 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি 'বিকৃত' ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাম যুব নেত্রী দীপ্সিতা ধর । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ বক্তব্যের একটি অংশ কেটে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রচার করা হচ্ছে, যার জেরে তাঁকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক প্রচার বাড়ছে । এমনকি পরিস্থিতি আরও জটিল হলে তাঁর উপর শারীরিক আক্রমণ বা মব লিঞ্চিংয়ের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি । সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ।
সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপন করা হয় । দীপ্সিতার পক্ষে আইনজীবী অভিষেক হালদার আদালতকে জানান, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দমদম উত্তর কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী ছিলেন দীপ্সিতা । নির্বাচনের সময় বক্তব্য রাখা তাঁর প্রায় ৪৫ মিনিটের একটি ভিডিয়ো থেকে কয়েক সেকেন্ডের অংশ কেটে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ, সেই সম্পাদিত ভিডিয়ো এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যাতে তাঁর বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ।
আইনজীবীর দাবি, ওই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে বাম নেত্রীকে । শুধু অনলাইনেই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে বলে অভিযোগ । সম্প্রতি দীপ্সিতার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং কিছু পোস্টারে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানানো হয় ।
এই পরিস্থিতিতে তিনি নিমতা থানার দ্বারস্থ হন । অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি তাঁর । ফলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে । আদালতে আবেদন জানিয়ে বলা হয়, বিকৃত ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে এবং এর জেরে দীপ্সিতা ধরের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । তাই অবিলম্বে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন । শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত শুনানির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সামাজিক মাধ্যমের যুগে বক্তব্যের অংশবিশেষ কেটে বা সম্পাদনা করে প্রচার করার ঘটনা নতুন নয় । তবে সেই ধরনের প্রচার যদি কোনও ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠে, তা হলে প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
এখন নজর আদালতের পরবর্তী শুনানির দিকে । হাইকোর্ট এই অভিযোগকে কতটা গুরুত্ব দেয় এবং পুলিশকে কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।