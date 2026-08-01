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রঘুনাথগঞ্জ-লালগোলায় পদ্মা ভাঙনে বাড়ছে আতঙ্ক, নদীগর্ভে 15 একর জমি

রঘুনাথগঞ্জে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে সর্বস্বান্ত কয়েক'শো পরিবার। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে শতাধিক পরিবার চরম সংকটে পড়েছেন।

Padma River erosion
রঘুনাথগঞ্জ-লালগোলায় পদ্মা ভাঙন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 1:59 PM IST

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মুর্শিদাবাদ, 1 অগস্ট: বর্ষা নামতেই পদ্মাভাঙনের আতঙ্ক গ্রাস করেছে রঘুনাথগঞ্জ ও লালগোলার বাসিন্দাদের। চোখেমুখে ভিটে, জমি হারানোর আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটছে পদ্মাপাড়ের বাসিন্দাদের। রঘুনাথগঞ্জের রাধাকৃষ্ণপুরে ইতিমধ্যে 15 একর জমি পদ্মাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান। রাধাকৃষ্ণপুর এবং লালগোলার তারানগরে নদী ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে খুশি নয় স্থানীয়রা। আখরুজ্জামান বলেন, "নদী ভাঙন রোধে প্রায় 18 কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। বরাদ্দ আটকে আছে। সেচমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করছি।"

রঘুনাথগঞ্জে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে সর্বস্বান্ত কয়েক'শো পরিবার। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে শতাধিক পরিবার চরম সংকটে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে প্রায় 15 একর কৃষিজমি, আমবাগান ও একাধিক বসতভিটা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আখরুজ্জামান। তিনি জানান, আপাতত সাময়িক ভাঙনরোধের কাজ চলছে। তবে, স্থায়ী সমাধানের জন্য 17 কোটি 85 লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প আর্থিক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। দ্রুত সেই অনুমোদনের জন্য সেচমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অভিযোগ, বালির বস্তা ফেলে সাময়িক কাজের পরিবর্তে বোল্ডার দিয়ে স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিও তুলেছেন এলাকাবাসী। জুলাইয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে পদ্মায় ধারাবাহিকভাবে জলস্তর বৃদ্ধি লালগোলার তারানগরবাসীর বুকে কাঁপুনি ধরাতে শুরু করেছিল। গত মঙ্গলবার থেকে পদ্মাপাড়ে মৃদু ভাঙন শুরু হওয়ায় ঘুম উবেছে তারানগরের কয়েকশো পরিবারের। পদ্মার গতি প্রকৃতির উপর নজর রাখতে এখন থেকেই গ্রামবাসীদের একাংশ রাত জাগছে। গ্রামবাসীরা জানান, গত বছর অগস্টের শুরু থেকে অল্প অল্প করে নদীপাড়ের মাটি ভাঙছিল। বড় এলাকা নিয়ে ভাঙন না হওয়ায় সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আর তাতেই রাক্ষুসে পদ্মার গ্রাসে কপাল পুড়েছে শতাধিক পরিবারের। গত বছর 15 অগস্ট রাতে উন্মত্ত পদ্মার মাত্র দু’ঘণ্টার তাণ্ডবে একাধিক বাড়ি, চাষের জমি, আম-লিচু বাগান নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। সেই কারণে এখন থেকেই আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, গত বছর বিপর্যয়ের পর তারানগরে ভাঙন রোধের কাজ নিয়েও ওখানকার বাসিন্দারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে। ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশে। ওই সমস্ত রাজ্যে বৃষ্টি হলে পদ্মা নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় লালগোলার ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিতে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে তারানগর, রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার পর্যন্ত পদ্মা নদীর জলস্তর ছিল 19.26 মিটার। পদ্মানদীর বিপদসীমা 21.90 মিটার। তার 2.64 মিটার নীচে রয়েছে জল।

সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "জলস্তর নতুন করে বৃদ্ধি পায়নি। গঙ্গা-পদ্মার আপ স্ট্রিমে ভারী বৃষ্টিপাত হলে আগামী সপ্তাহে নদীর জলস্তর আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।" এদিকে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় কাজের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি জায়গায় মাটি ধসে পড়া ও বস্তা থেকে মাটি গলে যাওয়ার পাশাপাশি নদীপাড়ের মাটিতে ফাটল ধরেছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ জাকারিয়া বলেন, "তারানগরে নদীপাড়ের দুই এক জায়গা থেকে অল্প অল্প করে মাটি ধসছে। জলস্তর বাড়লে ভাঙন চওড়া হবে। এবার পদ্মা কত পরিবারের মাথার ছাদ কেড়ে নেবে, কেউ জানে না।"

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RAGHUNATHGANJ LALGOLA RIVER EROSION
PADMA RIVER EROSION
পদ্মা ভাঙন
মালদা পদ্মা ভাঙন
PADMA RIVER EROSION

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