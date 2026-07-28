পুলিশ ফাঁড়িতে উদ্ধার হওয়া বাজি-বারুদে বিস্ফোরণ, আতঙ্ক বারাসতে
মঙ্গলবার সকালে আচমকা বিকট শব্দে বিস্ফোরণ শুরু হয় । মজুত রাখা বাজির স্তূপে পরপর বিস্ফোরণ হতে থাকে ।
Published : July 28, 2026 at 2:23 PM IST
বারাসত, 28 জুলাই: পুলিশ ফাঁড়ির ভিতরেই উদ্ধার হওয়া বাজি ও বারুদের স্তূপে আচমকা বিস্ফোরণে ছড়াল আতঙ্ক । মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বারাসতের নীলগঞ্জ ফাঁড়িতে । সাতসকালে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা । বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায় আশপাশের কয়েকটি দোকানে ৷ কিছু জিনিসপত্র পুড়ে গেলেও হতাহতের কোনও খবর নেই ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার নীলগঞ্জের নারায়ণপুর এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রচুর বাজি ও বারুদ উদ্ধার করে । অভিযোগ, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি নিষ্ক্রিয় না-করে পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি গোডাউনে রাখা হয়েছিল । মঙ্গলবার সকালে আচমকা বিকট শব্দে বিস্ফোরণ শুরু হয় । মজুত রাখা বাজির স্তূপে পরপর বিস্ফোরণ হতে থাকে । কালো ধোঁয়ায় গোটা এলাকার আকাশ ঢেকে যায় । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ফাঁড়ির যে গোডাউনে বাজি ও বারুদ রাখা ছিল, তার উপরের তলায় একটি পরিবার বসবাস করে । বিস্ফোরণের তীব্রতায় তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান ।
গোডাউনের বাইরে একটি টিনের ড্রামে বারুদ ভর্তি অবস্থায় রাখা ছিল বলে অভিযোগ । সেই ড্রাম থেকেই বিস্ফোরণের আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন । দমকল কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন । তবে বারুদের উপস্থিতির কারণে আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় । বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের রাস্তায় জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে । বাজির ওই আগুন থেকে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দোকানে আগুন লেগে যায় । ওই দোকানগুলির সমস্ত সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে ।
ফাঁড়ি চত্বরের দোকানদার ইন্দ্রজিৎ দে বলেন, "বাজির আগুন থেকে আমার দোকানের বেশ কিছু সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে । গচ্ছিত রাখা টাকাও পুড়ে গিয়েছে । মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি ।" সুস্মিতা দাস নামে আরও এক দোকানদার বলেন, "বাড়িতে বাজি বিস্ফোরণ হয়েছে এই খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি আমি দোকানে চলে আসি । বিস্ফোরণের আগুন থেকে আমার দোকানেরও বেশ কিছু সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে । কত কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি ।"
এই বিষয়ে বারাসতের পুলিশ সুপার জে. মার্সি বলেন, "কিছু বেআইনি বাজি ও বারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল । সেই বাজি ফাঁড়িতে রাখা ছিল । সেটাই ফেটে গিয়েছে । আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে । কোনও হতাহতের খবর নেই ।"
প্রসঙ্গত, 2023 সালের অগস্ট মাসে নীলগঞ্জ সংলগ্ন দত্তপুকুরের মোচপোল এলাকায় বাজির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা রাজ্যে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল । ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট নয়জনের মৃত্যু হয় । তারপর থেকে মজুত রাখা বাজি সম্পর্কে পুলিশের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সতর্কতার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশ খোদ ফাঁড়িতেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ । উদ্ধার হওয়া বাজি ও বারুদে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠল ।