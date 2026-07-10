ভাঙনের মুখে সন্দেশখালি, নদীবাঁধের জীর্ণ দশায় আতঙ্কে খুলনা-মনিপুরের বাসিন্দারা

ভাঙনের মুখে সন্দেশখালি, নদীবাঁধের জীর্ণ দশায় আতঙ্কে খুলনা-মনিপুরের বাসিন্দারা
প্রায় রোজই বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ এই বৃষ্টিতে নদীর জরাজীর্ণ বাঁধ আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছে ৷ আতঙ্কে প্রহর গুনছেন সন্দেশখালির মানুষ ৷
Published : July 10, 2026 at 8:35 PM IST
সন্দেশখালি, 10 জুলাই: টানা বৃষ্টির জেরে সন্দেশখালির নদীবাঁধের নিরাপত্তা নিয়ে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ রায়মঙ্গল, কালিন্দী ও ডাসা নদীর তীরবর্তী খুলনা ও মনিপুর-সহ একাধিক জায়গায় বাঁধের একাংশে বড় ফাটল ও ধস দেখা দিয়েছে ৷ গত কয়েকদিনের অবিরাম নিম্নচাপের বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা দিবাকর মণ্ডল বলেন, ‘‘খুলনা অঞ্চলের গোড়ামারি ও সিটুলিয়া এলাকায় নদীবাঁধে বড় ফাটল ধরেছে এবং অনেক জায়গায় বাঁধ বসে গিয়েছে ৷ আয়লা, আমফান ও বুলবুলের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্মৃতি এখনও তাজা ৷ যদি ফের বাঁধ ভেঙে যায়, বড় বিপর্যয় ঘটবে ৷ আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করুক, যাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায় ৷"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডলের কথায়, "গত এক সপ্তাহ ধরে একটানা বৃষ্টির ফলে নদীবাঁধগুলি নরম হয়ে যাচ্ছে ৷ যে কোনও মুহূর্তে জল গ্রামে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা ৷ আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে যেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই বাঁধ মেরামত শুরু হয় ৷"
আয়লা, আমফান ও বুলবুলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামবাসীরা এই ফাটল দেখে রীতিমতো শঙ্কিত ৷ তাদের আশঙ্কা, বাঁধের এই ফাটল দ্রুত মেরামত না করলে ভরা কোটালে নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতে পারে বহু গ্রাম ৷ এতে ঘরহারা হতে পারেন কয়েক হাজার পরিবার, সেইসঙ্গে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে কৃষিজমি এবং মৎস্য চাষ ৷
প্রশাসনের কাছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ মেরামতের দাবি জানিয়েছেন আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ৷ স্থানীয়রা চাইছেন, কেবল সাময়িক মেরামত নয়, স্থায়ী সমাধানের জন্য যেন গার্ডওয়াল নির্মাণ-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক ৷ প্রশাসনের নীরবতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে বলে অভিযোগ তাঁদের ৷ দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আগামী দিনে বড় কোনও বিপদের আশঙ্কায় ভুগছেন সন্দেশখালির সাধারণ মানুষ ৷
এই বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক সনদ সরদার বলেন, "নদীমাতৃক সন্দেশখালি এলাকার সুন্দরবন নিয়ে খুব দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব, যাতে নদী বাঁধের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান হয় ৷ এছাড়া ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন নদীর বাঁধ পরিদর্শন করেছি, খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব ৷"