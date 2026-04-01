'অনুন্নয়ন' হাতিয়ার সিপিএম প্রার্থীর, 'রোদ্দুরে ক্ষমতায় ফেরার দুঃস্বপ্ন' বলছে তৃণমূল

'অনুন্নয়ন' হাতিয়ার সিপিএম প্রার্থীর, 'রোদ্দুরে ক্ষমতায় ফেরার দুঃস্বপ্ন' বলছে তৃণমূল
50টা নারকেল ফাটিয়ে তৃণমূল বিধায়কের নর্দমা উদ্বোধনকে কটাক্ষ করলেন পাণ্ডবেশ্বরের সিপিএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডল ৷
Published : April 1, 2026 at 3:50 PM IST
দুর্গাপুর, 1 এপ্রিল: তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের দাবিকে ভুয়ো এবং মিথ্যা বলে অভিযোগ করলেন পাণ্ডবেশ্বরের সিপিএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডল ৷ ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি বলেন, "আপনারা দেখেছেন যে ভোট ঘোষণার আগে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার কোনও বাজারে নারকেল পাওয়া যাচ্ছিল না । বিধায়ক সাহেব একটা নর্দমা উদ্বোধন করেছেন । একটা নর্দমার জন্য 50টা নারকেল ফাটানো হয়েছে । কিন্তু নর্দমা হয়নি ।"
তাঁর কথায়, "মানুষ চাইছেন পরিবর্তন । আর সেটা মানুষ বাম পথেই পরিবর্তন চাইছেন ।" পালটা তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, "খুব গরম পড়েছে । তাই সিপিএম প্রার্থী একটু ভুল বকছেন ৷ আর সিপিএমের ক্ষমতায় ফেরার দুঃস্বপ্ন দেখে ফেলেছেন তিনি এত রোদ্দুরে ।"
মূলত মঙ্গলবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ইচ্ছাপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ভোট প্রচার সারেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডল । আমলৌকা গ্রাম থেকে এদিন সকালে বাড়ি বাড়ি প্রচার পর্ব শুরু হয় তাঁর । বাঙ্গুরী, পাঠশৌরা, আমরাই, ইচ্ছাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় চলে তাঁর ভোট প্রচার । সিপিএম কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি এদিন প্রার্থীর ভোট প্রচারে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ কর্মীরাও । বিভিন্ন পাড়া, মহল্লার অলিগলিতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে প্রচার করেন প্রবীর মণ্ডল ।
প্রার্থীকে ঘিরে এদিন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এলাকাতে । বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীকে দেখতে রাস্তায়, দরজায় অপেক্ষা করতে দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের । সিপিএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডল স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে করজোড়ে ভোট ভিক্ষার আবেদন যেমন জানান, তেমনই এলাকার সুবিধা ও অসুবিধার কথাও শোনেন ভোটারদের কাছ থেকে ।
প্রচারের মাঝে প্রবীর মণ্ডল বলেন, "প্রথমবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছি । প্রচারে বেরিয়ে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি । মানুষ পরিবর্তন চাইছে । তৃণমূল উন্নয়নের পাঁচালী নিয়ে এতদিন যা প্রচার করেছে বাস্তবে দেখছি তার উলটো চিত্র । রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়নি গত 15 বছরেও । মিথ্যা উন্নয়নের প্রচারে মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে । তাই এতদিন মুখ ফিরিয়ে থাকা মানুষজন বামপন্থীদের প্রচারে সামিল হচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপি দুটি দলের বিরুদ্ধেই । কারণ দুটি দলই সাম্প্রদায়িক এবং একে অপরের পরিপূরক ।" প্রচারে ব্যাপক সাড়া দেখে পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারেও তিনি আশাবাদী বলে জানান সিপিএম প্রার্থী ।