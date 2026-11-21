100 জন পড়ুয়ার জন্য এইটুকু ডাল ! মিড ডে মিলের হাল দেখে ক্ষুব্ধ বিধায়ক
MLA's surprise visit: বিধায়কের আকস্মিক পরিদর্শনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীরা । স্কুলে পৌঁছেই সরাসরি মিড ডে মিলের রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন জিতেন্দ্র ।
Published : November 21, 2026 at 3:32 PM IST
দুর্গাপুর, 21 নভেম্বর: স্কুলের পড়ুয়াদের পুষ্টির জন্য সরকারের বরাদ্দ রয়েছে । রয়েছে মিড ডে মিলের নির্দিষ্ট নিয়মও । অথচ সেই খাবার তৈরির ব্যবস্থাতেই কি ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে ? আচমকা স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে রান্নাঘরের হাল দেখে এমনই প্রশ্ন তুললেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ।
প্রেসার কুকারের ভিতরে সামান্য পরিমাণ ডাল দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি । তাঁর প্রশ্ন, "এইটুকু ডাল দিয়ে 20 জন পড়ুয়ারই বা পেট ভরবে কী করে ? সেখানে 30-40 জন কিংবা 100 জন পড়ুয়ার খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে কীভাবে ?"
ঘটনাটি পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের । স্কুলে মিড ডে মিলের খাবারের গুণগত মান এবং পরিমাণ খতিয়ে দেখতে আচমকাই সেখানে হাজির হন বিধায়ক । তাঁর এই আকস্মিক পরিদর্শনে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীরা । স্কুলে পৌঁছেই সরাসরি মিড ডে মিলের রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন জিতেন্দ্র । সেখানে রান্নার আয়োজন খতিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর নজরে আসে প্রেসার কুকারে রাখা ডালের পরিমাণ । আর তা দেখেই কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ।
রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাছে বিধায়ক জানতে চান, প্রতিদিন কতজন পড়ুয়া মিড ডে মিলের খাবার খায় ? প্রথমে কর্মীদের তরফে জানানো হয়, প্রায় 100 জন পড়ুয়া খাবার খায় । কিন্তু পরক্ষণেই সেই সংখ্যা বদলে 30 থেকে 40 জন বলে জানানো হয় । কর্মীদের বক্তব্যে এই অসঙ্গতি বিধায়কের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয় । তাঁর প্রশ্ন, যদি 30 থেকে 40 জন পড়ুয়ার খাবার তৈরি হয়, তা হলে প্রেসার কুকারে এত সামান্য ডাল কেন ? আর পড়ুয়ার সংখ্যা যদি 100 হয়, তা হলে এই পরিমাণ খাবারে সকলের প্রয়োজন মিটবে কীভাবে ?
বিধায়কের বক্তব্য, পড়ুয়াদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখেই মিড ডে মিল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করে সরকার । সেই খাবারের পরিমাণ ও গুণগত মান নিয়ে কোনও আপস করা যায় না । সামান্য ডাল রান্না করে এতজন পড়ুয়ার খাবারের ব্যবস্থা দেখানো হলে তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় । সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষেরও ।
শুধু রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এদিন সতর্ক করেন জিতেন্দ্র । তাঁর বক্তব্য, পড়ুয়াদের জন্য মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়াচ্ছে সরকার । পাশাপাশি, প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বেতনও বৃদ্ধি করা হয়েছে । তার পরেও যদি পড়ুয়াদের খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।
মিড ডে মিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অনিয়ম কিংবা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও কড়া বার্তা দেন বিধায়ক । আগামী দিনে এমন কোনও অভিযোগ সামনে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি । যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিশির বাউড়ির দাবি, পড়ুয়াদের জন্য ডাল-সহ প্রতিটি সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণই দেওয়া হয় । তা সত্ত্বেও এদিন কেন কম ডাল দেওয়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হবে ।