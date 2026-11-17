বড় অস্ত্রোপচার ছাড়াই শিশুর সফল চিকিৎসা ! অগ্ন্যাশয়ের জটিল সমস্যা সমাধানে EUS পদ্ধতিতে নজির
Endoscopic Ultrasound: চিকিৎসার পর বর্তমানে শিশুটির ওজন বেড়ে প্রায় 11-12 কেজি হয়েছে । পেটে ব্যথার পুনরাবৃত্তিও হয়নি ।
Published : November 17, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: স্বাভাবিকভাবে খাওয়াদাওয়া করতে পারছিল না তিন বছরের শিশুকন্যা । বয়সের তুলনায় ওজনও ছিল অনেকটাই কম । প্যানক্রিয়াটাইটিস বা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহের জেরে তৈরি হওয়া প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট বা তরলপূর্ণ থলি ক্রমশ বড় হয়ে শিশুটির পাকস্থলীর উপর চাপ সৃষ্টি করছিল । হুগলির ওই শিশুর বিরল ও জটিল অগ্ন্যাশয়ের সমস্যার সফল চিকিৎসা হল কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ।
শিশুটির পরিস্থিতি বিবেচনা করে বড় অস্ত্রোপচারের পথে না হেঁটে উন্নত এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা । মাত্র সাড়ে তিন বছরের শিশুর শরীরে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড (EUS)-নির্দেশিত ড্রেনেজ পদ্ধতি এবং লুমেন-অ্যাপোজিং মেটাল স্টেন্ট (LAMS) ব্যবহার করে জমে থাকা তরল নিষ্কাশন করা হয় । চিকিৎসকদের দাবি, এত কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ৷
প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট কী ?
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই মাসে প্যানক্রিয়াটাইটিস বা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ নিয়ে প্রথমবার হাসপাতালে ভর্তি হয় সোনাল চৌহান (নাম পরিবর্তিত) । এর জেরে অগ্ন্যাশয়ের নালিতে সমস্যা তৈরি হয় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তরল অগ্ন্যাশয়ের আশপাশে জমতে শুরু করে । পরবর্তী সময়ে নালি থেকে তরল বেরিয়ে আসার সমস্যা মিটলেও জমে থাকা তরল সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি । সেখান থেকেই তৈরি হয় প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট । ক্রমশ আকারে বড় হয়ে সেটি পাকস্থলীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে । ফলে বারবার পেটে ব্যথা, খাওয়াদাওয়ায় সমস্যা এবং ওজন না বাড়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয় । অপুষ্টির কারণে শিশুটির শারীরিক অবস্থাও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল ।
কীভাবে চিকিৎসা ?
চিকিৎসকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত অস্ত্রোপচার যথেষ্ট জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারত । বিশেষত শিশুটির বয়স এবং আগে থেকেই দুর্বল পুষ্টিগত অবস্থার কথা মাথায় রেখে বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতির কথা ভাবা হয় । ডা. ভাস্বতী চক্রবর্তী আচার্যের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসক দল এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড (EUS)-নির্দেশিত ড্রেনেজ পদ্ধতি বেছে নেয় । এই পদ্ধতিতে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে তরল জমার স্থান চিহ্নিত করে বিশেষ ধরনের ধাতব স্টেন্ট বসানো হয় । এর মাধ্যমে জমে থাকা তরল নিষ্কাশনের জন্য একটি সংযোগপথ তৈরি করা সম্ভব হয় । বড় অস্ত্রোপচার এড়ানোর পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার ধকলও তুলনামূলকভাবে কম ।
শিশুটির বর্তমান অবস্থা
শিশুটির চিকিৎসার আগে ও পরের শারীরিক অবস্থার তুলনায়ও উন্নতি ধরা পড়েছে । চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিউডোসিস্টের চাপে পাকস্থলীর ধারণক্ষমতা ও স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ ব্যাহত হওয়ায় চিকিৎসার আগে শিশুটি যথেষ্ট কম ওজনের ছিল । চিকিৎসার পর বর্তমানে তার ওজন বেড়ে প্রায় 11-12 কেজি হয়েছে । পেটে ব্যথার পুনরাবৃত্তিও হয়নি । এখন স্বাভাবিকভাবে খাবার খেতে পারছে সে । আগামী এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে স্টেন্ট খুলে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে । পরবর্তী সময়ে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে তার শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখবেন চিকিৎসকরা ।
এই চিকিৎসা প্রসঙ্গে মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসক প্রদীপ্ত কুমার সেঠি, "মাত্র সাড়ে তিন বছরের শিশুর প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্টের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রোগীর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাগত দক্ষতার প্রয়োজন । প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপিক ড্রেনেজ একটি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও, এত কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে তা সম্পন্ন করা বেশ কিছু অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করে । এই ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত সম্ভাব্য চিকিৎসা পদ্ধতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে লুমেন-অ্যাপোজিং মেটাল স্টেন্টের সাহায্যে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড-নির্দেশিত পদ্ধতিতে জমে থাকা তরল নিষ্কাশনের সিদ্ধান্ত নিই । চিকিৎসাটি সফল হয়েছে এবং শিশুটি চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিয়েছে ।"
কেন শিশুদের শরীরে প্যানক্রিয়াটাইটিস ?
শিশুদের প্যানক্রিয়াটাইটিসের কারণ প্রসঙ্গে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসক ভাস্বতী চক্রবর্তী আচার্য বলেন, "শিশুদের প্যানক্রিয়াটাইটিসের পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে জিনগত কারণ এবং কিছু ক্ষেত্রে পিত্তথলিতে পাথর । তবে অনেক শিশুর ক্ষেত্রেই সমস্যার সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না । সোনালের ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে তৈরি হওয়া সিউডোসিস্টটি দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাওয়ায় তার স্বাভাবিকভাবে খাওয়া এবং ওজন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল । তাই সময়মতো চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল । আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে বর্তমানে সে ভালোভাবে সুস্থ হয়ে উঠছে, তার পেটে ব্যথার আর কোনও পুনরাবৃত্তি হয়নি এবং সে স্বাভাবিকভাবে খাবার খাচ্ছে ।"
কী কী সতর্কতা অবলম্বন দরকার ?
অন্যদিকে মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসক প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, "শিশুদের প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্টের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রোগীর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন । দীর্ঘদিন তরল জমে থাকার ফলে শিশুর পুষ্টি ও সামগ্রিক শারীরিক বৃদ্ধির উপর প্রভাব পড়তে পারে । এই ক্ষেত্রে আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল শিশুটির অল্প বয়সের কথা মাথায় রেখে আরও জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি এড়িয়ে কার্যকরভাবে জমে থাকা তরল নিষ্কাশন করা । লুমেন-অ্যাপোজিং মেটাল স্টেন্টের সাহায্যে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড-নির্দেশিত ড্রেনেজ এই সমস্যার কার্যকর সমাধান হিসেবে উঠে আসে ।"
চিকিৎসকদের মতে, সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই উন্নত এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতি এত কম বয়সি শিশুর শরীরে প্রয়োগ করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং । শিশুটির শারীরিক অবস্থা, পুষ্টির ঘাটতি এবং চিকিৎসার ঝুঁকি বিবেচনা করে বিকল্প পদ্ধতি বেছে নেওয়াই ছিল এই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য । বড় অস্ত্রোপচার এড়িয়ে সফলভাবে তরল নিষ্কাশনের পাশাপাশি শিশুটির স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ ও ওজন বৃদ্ধির পথে বাধা কাটানো সম্ভব হয়েছে ।