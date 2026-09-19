'এই কারণে শুধু ওঁর জন্য ডিম জমিয়ে রাখে', মহুয়াকে তীব্র কটাক্ষ দিলীপের

'এই কারণে শুধু ওঁর জন্য ডিম জমিয়ে রাখে', মহুয়াকে তীব্র কটাক্ষ দিলীপের
Dilip Ghosh on Mahua Moitra Egg Hurling: লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্রের রাষ্ট্রসঙ্ঘে চিঠি লেখা নিয়ে তাঁকে কড়া আক্রমণ শানালেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
Published : September 19, 2026 at 2:25 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 সেপ্টেম্বর: মমতা-পন্থী তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিশানা করে ডিম ছোড়ার ঘটনাকে কার্যত সমর্থন করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফরে মুসলিম পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের ব্রাত্য করে রাখার অভিযোগ নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে চিঠি দিয়েছেন সাংসদ মহুয়া ৷ এই ঘটনায় রাজনীতিতে হইচই পড়ে গিয়েছে ৷
কৃষ্ণনগরের সাংসদকে তাঁর লোকসভা এলাকাতে লক্ষ্য করে একাধিকবার ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে ৷ তাঁর এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবার করা নিয়ে দিলীপ ঘোষ কটাক্ষ করেন, "এই কারণে তাঁর জন্য লোকজন ডিম জমিয়ে রাখে ৷ এখানকার আদালতের উপর তাঁর কোনও ভরসা নেই ৷ একেবারে সোজা ইউনাইটেড স্টেটসে গিয়ে অভিযোগ করছেন ! তিনি সবসময় দেশের বাইরের কথা বলেন ।"
শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে কলকাতা থেকে পৌঁছে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করে দিলীপ । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সংকল্প কর্মসূচিতে যোগ দেন মন্ত্রী।
তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল প্রসঙ্গে মন্ত্রী দাবি করেন, যেভাবে দলে বিভাজন বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে নির্বাচনের জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ৷ পাশাপাশি কমিশন, আদালত এবং জাতীয় বিষয় নিয়ে বিরোধীদের নানা অভিযোগ ও মন্তব্যকেও একযোগে নিশানা করেন তিনি ৷
দিলীপ বলেন, "ওরা যদি বারবার এমনটা করতে থাকে, তবে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছাবে যে নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। আর ওরা প্রার্থী দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অবস্থায় থাকবে না ৷" নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ উড়িয়ে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন শুধু অভিযোগই করে গেলেন ৷ ক্ষমতায় থাকার সময়েও করেছেন এবং এখনও করছেন । তবে, এখন আর অনুশোচনা করে কী হবে, সময় পেরিয়ে গিয়েছে ? দল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, অফিস থেকে শুরু করে প্রার্থী— সবই তো শেষ ৷"
কংগ্রেস ও তৃণমূলের উভয়েরই অভিযোগ— নন্দীগ্রাম ইস্যু ও নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে ৷ তা নস্যাৎ করে দিলীপের পাল্টা অভিযোগ, বিরোধী দলগুলি সমস্ত সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কুৎসিত মন্তব্য করছে ৷ তাঁর বক্তব্য, "ওদের কি মনোনয়ন দিতে বা প্রচারে কেউ বাধা দিয়েছে ? প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করার সুযোগও তো পাচ্ছে ! কোর্ট মামলা শুনছে, আদালতের নির্দেশে সরকার কাজ করছে । তাও পক্ষপাতিত্ব মনে হচ্ছে, কারণ ওদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে ।" বাংলায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও বলেন, "জনগণের কাছে কংগ্রেস এখন অদৃশ্য, তাই অন্যদের দোষ না দিয়ে নিজেদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা উচিত ।"
রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি নিয়ে দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, প্রায় 80 শতাংশ পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাতে, সেখানে দুর্নীতি ছাড়া কিছুই হয়নি ৷ নিজেদের কোন্দলে সাধারণ পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল বলেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার পঞ্চায়েত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে কাজ পুনরায় চালু করেছে ৷
সম্প্রতি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের ধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, "পূজনীয় মোহনজি হিন্দু সমাজের প্রধান ৷ তাঁর কথা বলার অধিকার ও বিদ্যানুশীলন দুটোই আছে। আমরা তাঁর পরামর্শ মেনে চলি ৷ ধর্ম একটি দায়িত্ব, যার উপর আমাদের সমাজ হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ যাঁদের মনে বিভ্রান্তি রয়েছে, তাঁরা তা দ্রুত দূর করে নিন ৷"