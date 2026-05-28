পঞ্চায়েতের নথি নিয়ে মাঝরাতে তৃণমূল নেতার বাড়িতে অঞ্চল সহায়ক, হাতেনাতে ধরল এলাকাবাসী

পঞ্চায়েতের নথি নিয়ে মাঝরাতে তৃণমূল নেতার বাড়িতে অঞ্চল সহায়ক, হাতেনাতে ধরল এলাকাবাসী
বিজেপির অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । প্রমাণ লোপাট করাই উদ্দেশ্য ছিল, প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে ৷
Published : May 28, 2026 at 2:46 PM IST
কোচবিহার, 28 মে: গভীর রাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে হাজির হলেন এক অঞ্চল সহায়ক ! সেই খবর ছড়াতেই এলাকাবাসী ও বিজেপি কর্মীরা হাতেনাতে পাকড়াও করলেন ওই কর্মীকে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় কোচবিহারের শীতলকুচির নগর সিঙ্গিমারি এলাকায় । পরে পুলিশ এসে ওই অঞ্চল সহায়ককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ।
স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্ত আবুল ছালাম মিয়া গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের অঞ্চল সহায়ক হিসেবে কর্মরত । অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা মফিদুল মিয়ার বাড়িতে যান ।
স্থানীয়দের দাবি, রাতের অন্ধকারে দরজা বন্ধ করে নথি নিয়ে কাজ চলছিল । বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকাবাসীরা সেখানে পৌঁছে যান । পরে বিজেপি নেতৃত্বও ঘটনাস্থলে হাজির হন । অভিযোগ ওঠে, গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ওই নথি তৃণমূল নেতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।
বিজেপির 6 নম্বর মণ্ডল সভাপতি পুলিন বর্মনের দাবি, "অঞ্চল অফিসের নথিপত্র তৃণমূল নেতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, প্রমাণ লোপাট করা । ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক ।"
স্থানীয় বাসিন্দা কেশব হাজরাও বলেন, "আমরা হাতেনাতে ধরে ফেলেছি । গ্রাম পঞ্চায়েতের নথি কেন ব্যক্তিগতভাবে নেতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল, তাও আবার সকলকে এড়িয়ে মধ্যরাতে, তার জবাব মিলছে না । এর পিছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে ।" যদিও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মফিদুল মিয়ার স্ত্রী কাজলী খাতুন দাবি করেছেন, "ওই ব্যক্তি আগে কখনও আমাদের বাড়িতে আসেননি । ফোন না করেই এসেছিলেন । বর্তমানে আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই ।"
অন্যদিকে পুলিশের হাতে আটক অঞ্চল সহায়ক আবুল ছালাম মিয়াঁ স্বীকার করেছেন, নথি নিয়ে যাওয়াটা তাঁর 'ভুল' হয়েছে । তবে কেন তিনি সরকারি নথি নিয়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি । ঘটনার খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সরকারি নথি ব্যক্তিগত বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা তদন্ত করেই জানা যাবে ।
এখন প্রশ্ন একটাই, গভীর রাতে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন অঞ্চল সহায়ক ? সেই উত্তর খুঁজতেই সরগরম শীতলকুচির নগর সিঙ্গিমারি ।
আরও পড়ুন: