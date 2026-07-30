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ফাঁকা অফিসে পঞ্চায়েত কর্মীকে যৌন হেনস্তা, মুখ খুললে বরখাস্তের হুমকি নির্বাহী সহকারীর !

মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সাগর থানার পুলিশ । ধৃতের নাম রতন পুরকাইত (57)।

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পঞ্চায়েত কর্মীকে যৌন হেনস্তা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 2:51 PM IST

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সাগর, 30 জুলাই: পঞ্চায়েত অফিসের ভিতরে এক মহিলা সাফাই কর্মীকে শ্লীলতাহানি, যৌন হেনস্তা ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়ার হুমকি ! অভিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নির্বাহী সহকারী । ওই মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সাগর থানার পুলিশ । ধৃতের নাম রতন পুরকাইত (57)। তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগর থানা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর থানায় স্থানীয় এক মহিলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি জানান, গত 27 জুলাই আনুমানিক সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি প্রতিদিনের মতো পঞ্চায়েত অফিসে সাফাইয়ের কাজ করছিলেন । সেই সময় অফিসের ভিতরে তাঁকে একা পেয়ে এই অপরাধ করেন পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহকারী রতন পুরকাইত । অভিযোগ, সুযোগ বুঝে ওই মহিলা কর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করেন অভিযুক্ত এবং পরে তাঁর শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ ।

ওই মহিলা কর্মীর অভিযোগ, ঘটনার সময় তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান । কিন্তু তাঁর প্রতিবাদের পরেও থামেননি অভিযুক্ত । উলটে তিনি ওই মহিলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ । চাকরি হারানোর ভয় ও গোটা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নিগৃহীতা । পরবর্তী সময়ে সাহস সঞ্চয় করে তিনি বিষয়টি নিয়ে থানার দ্বারস্থ হন ৷

অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে সাগর থানার পুলিশ । লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রতন পুরকাইতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা BNS-এর 126(2), 64(2)(বি) এবং 506 নং ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । প্রাথমিক তদন্তের পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, "লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সাগর থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য, অভিযোগকারিণীর বক্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়কেও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।"

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া রতন পুরকাইতকে বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে । ঘটনার তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে পুলিশ । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।

পঞ্চায়েত অফিসের মতো একটি সরকারি কর্মস্থলে মহিলা কর্মীর সঙ্গে এমন গুরুতর আচরণের অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে কর্মস্থলে কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে । বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক বা নিচুতলার কর্মীদের উপর কোনও উচ্চপদস্থ বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ।

অভিযোগকারিণীর বক্তব্য অনুযায়ী, চাকরি থেকে বরখাস্ত করার হুমকি তাঁকে আরও চাপে ফেলে দেয় । কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কায় অনেক সময় মহিলারা কর্মস্থলে হয়রানি বা নির্যাতনের অভিযোগ প্রকাশ্যে আনতে সাহস পান না । সেক্ষেত্রে এই ঘটনায় ওই মহিলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করায় তদন্তের পথ খুলেছে ।

এই ঘটনায় পঞ্চায়েত প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কোনও ধরনের যৌন হয়রানি বা শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠলে দ্রুত ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । ঘটনার পর সাগর এলাকায় ইতিমধ্যেই এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে ।

TAGGED:

SOUTH 24 PARGANAS
SAGAR MOLESTATION
পঞ্চায়েত কর্মীকে যৌন হেনস্তা
শ্লীলতাহানি
PANCHAYAT WORKER MOLESTED

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