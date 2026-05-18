দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ
সোমবার ধৃতকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়েছে ৷ পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ।
Published : May 18, 2026 at 4:52 PM IST
কৃষ্ণনগর, 18 মে: দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল কৃষ্ণনগর 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষকে ৷ ধৃতের নাম সরজিৎ বিশ্বাস ৷ তিনি দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানও ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় একটি দেশি মদ তৈরির কারখানায় ঠিকাদারের মাধ্যমে লেবার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন এই সরজিৎ । এছাড়াও কর্মরত কর্মীদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে । এ নিয়ে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় সরজিতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় ৷ এরপর কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে । সোমবার ধৃতকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তুলে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ ।
যদিও কী অভিযোগের ভিত্তিতে সরজিৎকে গ্রেফতার করেছে তা ধৃতের কাছে স্পষ্ট নয় । শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার ফলে তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি সরজিৎ বিশ্বাসের । তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্তরকম তোলাবাজির কথা অস্বীকার করেন তিনি । এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ৷ সরব হয়েছে বিজেপি ৷
কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শুধু এই ঘটনা নয় গোটা রাজ্যজুড়ে 15 বছরে তৃণমূলের ছোট-বড় সব নেতা দুর্নীতিতে যুক্ত । একজন পঞ্চায়েত সদস্যের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি । এই টাকাগুলো কোথা থেকে এসেছে । প্রতিটা দুর্নীতির বিচার হবে । প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে । আমরা কখনওই প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করব না । নদিয়ার সব দুর্নীতির পর্দা আস্তে আস্তে ফাঁস হবে ।"
অন্যদিকে, রাজ্যে দুর্নীতির কথা স্বীকার করে নিয়েছে তৃণমূল ৷ প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনকে ব্যবহার করছে । সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়নি এমনটা বলব না ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে । তবে প্রশাসন প্রশাসনের মতো চলবে । যদি সত্যিই তিনি (সরজিৎ বিশ্বাস) দুর্নীতি করে থাকেন সেটা পুরোটাই আইনের মধ্যে রয়েছে । এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই ।"
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "সরজিৎ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রুজু হয়েছে । আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি তাকে ৷ কোর্টে তোলা হচ্ছে ৷ আমরা তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি ।"