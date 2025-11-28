বালিতে পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি, অবস্থা আশঙ্কাজনক
অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা এসে প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ । ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রধান ও তাঁঁর সঙ্গী ৷
Published : November 28, 2025 at 11:44 AM IST
বালি, 28 নভেম্বর: পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে চলল গুলি ৷ তার জেরে আহত হলেন প্রধান ও তাঁর সঙ্গী ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন সাঁপুইপাড়া বসুকাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল ও তাঁর এক সঙ্গী অনুপম রানা । দু'জনেরই অবস্থা সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ৷
বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার বালির নিশ্চিন্দা এলাকার বুড়ো শিবতলার কাছে ওই পঞ্চায়েত প্রধানের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা । ঘটনাস্থলেই পঞ্চায়েত প্রধান এবং তাঁর এক সঙ্গী রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ৷ স্থানীয় মানুষজন তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেবব্রত মণ্ডলকে উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে দেবব্রত মণ্ডল একটি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে অনুপম রানার সঙ্গে ফিরছিলেন। সেই সময়ে মোটরবাইকে করে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত প্রধানের কোমরে ও হাতে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, তাঁর সঙ্গী অনুপম রানার পিঠে গুলি লেগেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর । হামলা এতটাই আকস্মিক ছিল যে কাউকে কিছু বোঝার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি হামলাকারীরা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাতেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে থাকে।
গুলি চালানোর খবর পেয়ে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। গোটা এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দুষ্কৃতীদের পরিচয় ও তাদের পালানোর দিক নির্দেশ খুঁজে বের করতেই এলাকার সব সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পরে তিনি এলাকাবাসীকে আশ্বাস দিয়ে জানান, দোষীদের দ্রুত সনাক্ত করে তদন্তের আওতায় আনা হবে।
ঘটনার খবর পৌঁছতেই হাসপাতালে আসেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। আসেন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষও । তাঁরা দু'জনেই আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে পরিবারের পাশে থাকারও আশ্বাস দিয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে এভাবে প্রকাশ্যে গুলি চালানোর ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে রাজনৈতিক মহলেও। ঠিক কী কারণে এই হামলা, তা জানতে পুলিশ ইতিমধ্যেই সব দিক খতিয়ে দেখছে। আপাতত জখম দু'জনের চিকিৎসা চলছে ৷ তাঁদের অবস্থা সঙ্কটজনক বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।