আবাস প্রকল্পের টাকায় বাড়ি বানাননি উপভোক্তারা ! তৃণমূলের দুর্নীতি দেখছে বিজেপি

আবাস প্রকল্পের টাকায় বাড়ি বানাননি উপভোক্তারা ! তৃণমূলের দুর্নীতি দেখছে বিজেপি
টাকা নিয়েও বাড়ি না-বানানোয় উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে প্রশাসন ৷ দুই কিস্তিতে 16 লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে টাকা ৷
Published : October 22, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা ফেলে রাখার অভিযোগ ৷ তবে, তা সরকার বা পঞ্চায়েত দফতরের বিরুদ্ধে নয় ৷ উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে প্রকল্পের টাকা ফেলে রাখা বা অন্য কোনওভাবে খরচ করার অভিযোগ উঠেছে ৷ আর এমনটা যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পঞ্চায়েত দফতর ৷ যদিও এর পেছনে দুর্নীতি দেখছে বিজেপি ৷
কোন জেলায়, কতগুলি বাড়ি তৈরি হয়েছে, কত বাড়ি তৈরি হওয়া বাকি আছে, সেই সব তথ্য সংগ্রহ করছে পঞ্চায়েত দফতর ৷ আর সেই তথ্য়সংগ্রহ করতে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ৷ অভিযোগ, অনেক উপভোক্তা 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে টাকা পেলেও, তা বাড়ি বানানোর কাজে ব্যবহার করেনি ৷ বরং অন্য কোনও কাজে সেই টাকা ব্যবহার করা হয়েছে ৷ আবার, কেউ-কেউ টাকা পেয়ে তা ব্যাংকে ফেলে রেখেছেন বাড়ি না-বানিয়ে ৷
বাড়ি না-বানিয়ে টাকা ফেলে রাখা কিংবা, অন্যভাবে টাকা খরচ কারা করেছে, সেই তথ্যসংগ্রহ করছে প্রশাসন ৷ তার পরেই সেই সব উপভোক্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে ৷ উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য দু’ধাপে টাকা দিয়েছে ৷ প্রথম ধাপে 603 কোটি টাকা দেওয়ার পর, দ্বিতীয় ধাপে প্রায় 600 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে ৷ মোট 16 লক্ষ উপভোক্তাকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে ৷
এই বিপুল পরিমাণ টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে, তার খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পঞ্চায়েত দফতর দেখে, সবচেয়ে ভালো কাজ হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৷ সেখানে সব ব্লক মিলিয়ে 80 হজারের বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে ৷ যা রাজ্যের অন্যান্য জেলাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ যা নিয়ে জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, "এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক পরিবার স্থায়ী বাসস্থানের সুযোগ পেয়েছে ৷ আমরা চেষ্টা করছি যাতে কেউ পিছিয়ে না-পড়ে ৷ দ্রুত সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ হবে ৷"
তবে, সাফল্যের খতিয়ানের মধ্যেই প্রশাসনের হাতে আসে প্রকল্পের টাকার সঠিক ব্যবহার না-হওয়ার তথ্য ৷ এই ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দল বিজেপি ৷ এ নিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "তৃণমূল নেতাদের কাটমানি দিতে গিয়ে মানুষের হাতে বাড়ি করার জন্য আর টাকা থাকছে না ৷ তাই ওই টাকায় বাড়ি না-করে, তারা ব্যাংকে রেখে দিচ্ছে ৷ তাও যদি কিছু সুদ পাওয়া যায় ৷ সবটাই আসলে তৃণমূলের দুর্নীতি ৷"
তিনি বলছেন, "যে উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্প, তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য ৷ এ রাজ্যের সরকারকে আলাদা করে আবাস যোজনায় অতিরিক্ত কিছু করতে হতো না ৷ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের আবাস যোজনার টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হতো, সাধারণ মানুষ তা ঠিক মতো পেত ৷ যেভাবে আবাস যোজনাকে তৃণমূল কংগ্রেস একটা দুর্নীতির ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেছে, সেখানে প্রকল্পের টাকা সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের পকেটস্থ হয়ে গেছে ৷ সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ এখন তৃণমূল বাংলার বাড়ি বলে যা করছে, সেটাতেও একই ঘটনা ঘটছে ৷"
রাহুল সিনহার দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে পাল্টা কেন্দ্র তথা বিজেপিকে নিশানা করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পর বাংলার মানুষের মাথার উপর ছাদ করে দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবাস যোজনা চালু করেছেন ৷ গ্রামীণ গরিব মানুষ এতে উপকৃত হচ্ছে ৷ এটা সকলে ভালো চোখে দেখছে না ৷
রাহুল সিনহার দুর্নীতির অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, "দুর্নীতি নিয়ে উনি কতদূর কী জানেন, আমি জানি না ৷ অজ্ঞ লোকেদের মন্তব্যে আমি কোনও জবাব দিতে চাই না ৷ উনি কী বলছেন, তাতে কিছু যায় আসে না ৷ বাংলার মানুষ ওদের বিশ্বাস করে না ৷"