বিডিও অফিস চত্বরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে জুতোপেটা ! হল না সমিতির বোর্ড গঠন

বিডিও অফিস চত্বরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে জুতোপেটা ! হল না সমিতির বোর্ড গঠন
পঞ্চায়েত প্রধানকে জুতোপেটার ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকে ৷ যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ শাসকদল ৷
Published : July 15, 2026 at 6:59 PM IST
সিউড়ি, 15 জুলাই: বিডিও অফিস চত্বরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ও নেতাকে জুতোপেটা ! এমনকি বেধড়ক মারধর করার অভিযোগও উঠল বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বীরভূম জেলার সিউড়িতে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সিউড়ি 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন ছিল ৷ তৃণমূলের সদস্যরা উপস্থিত না থাকায় বোর্ড গঠন হয়নি ৷ তারপরেই সিউড়ি 1 নম্বর বিডিও অফিসের বাইরে চায়ের দোকানে বসে থাকা তৃণমূল নেতাদের উপর বিজেপির নেতা-কর্মীরা চড়াও হন বলে অভিযোগ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সেখানে ৷
এদিকে বীরভূমের সিউড়ি 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল পদত্যাগ করেছেন ৷ পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কিয়া বিবি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ টুম্পা ভাণ্ডারীও ইস্তফা দিয়েছেন । এই পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট 19 জন সদস্য ৷ তার মধ্যে মাত্র 2 জন বিজেপির টিকিটে জয়ী সদস্য ৷ তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদত্যাগের পর বোর্ড ভেঙে যায় ৷
তৃণমূল ও বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নতুন বোর্ড গঠনের দিন ছিল ৷ বিজেপির জয়ী প্রতিনিধিদের সমিতির সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল ৷ কিন্তু, এদিন অধিকাংশ তৃণমূল সদস্য গরহাজির ছিলেন বিডিও অফিসে ৷ পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে আসবে, এই জন্য সকাল থেকেই বিডিও অফিসের বাইরে দলীয় নেতা-কর্মীরা জমায়েত হন ৷ সেই সময় বিডিও অফিসের বাইরে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন স্থানীয় মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান সুবল দত্ত ও বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ভাই বিপদতারণ মণ্ডল ৷ অভিযোগ, তাঁদের উপর চড়াও হয় বিজেপির লোকজন ৷ বিডিও অফিস চত্বরেই বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁদের ৷ পঞ্চায়েত প্রধানকে জুতোপেটাও করা হয় বলে অভিযোগ ৷
যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল ৷ বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন, "বিজেপির লোকজন মারামারি, ঝামেলা করে না ৷ এদিন পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের দিন ছিল ৷ সবাইকে ডাকা হয়েছিল ৷ আসেনি, তাই বোর্ড গঠন হয়নি ৷ বাইরে যে ঝামেলা হয়েছে তাতে বিজেপির কেউ যুক্ত নয় ৷ এখন ঋতব্রত তৃণমূল ও মমতা তৃণমূল হয়েছে । নিজেরাই মারামারি করছে ৷ ওদের দায়িত্ব বিজেপির নয় ৷ ওরা আগে নিজেরাই ঠিক করুক, কে কোন তৃণমূল ।"