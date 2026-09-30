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তালপাতার দুর্গা 2 সেন্টিমিটারের ! পুজোর আগেই তাক লাগালেন পলতার শিল্পী

Mini Durga Idol: মূর্তি বানানোর শখ থেকেই একের পর এক মিনিয়েচার সিরিজ তৈরি শিল্পীর । তাঁর কাজ তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতীতি ঘোষ ৷

Mini Durga Idol
2000 সাল থেকে মিনিয়েচারের কাজ শুরু শিল্পীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 6:20 PM IST

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পলতা, 30 সেপ্টেম্বর: শুকনো তালপাতা ও হালকা বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি দিয়ে তৈরি জওয়ান ৷ যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে ৷ বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামীণ হস্তশিল্প বা খেলনাই পরিচিত তালপাতার সেপাই নামে ৷ কিন্তু তালপাতার দেবী দুর্গার কথা শুনেছেন ? এবার তালপাতার বিভিন্ন অংশ দিয়ে দুর্গা মূর্তি বানিয়ে তাক লাগালেন শিল্পী দেবপ্রসাদ মালাকার ৷ আর তাও মাত্র 2 সেন্টিমিটারের ৷ যেটা খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না ।

উত্তর 24 পরগনা জেলার পলতার শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা 38 বছরের দেবপ্রসাদ ওরফে রাসু ৷ তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ৷ প্রতিবছরের মতো এই দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে নতুন মিনিয়েচার মূর্তি গড়েছেন তিনি ৷ এবার তালপাতা শুকিয়ে তার তন্তু বের করে তা দিয়ে 2 সেন্টিমিটারের একটা দুর্গা তৈরি করেছেন দেবপ্রসাদ । দুই থেকে তিন দিনের কঠোর প্রচেষ্টায় তিনি তৈরি করে ফেলেছেন এই তালপাতার দেবী দুর্গা ।

তালগাছের পাতা দিয়ে 2 cm দুর্গা ! পুজোর আগেই তাক লাগালেন পলতার শিল্পী (ইটিভি ভারত)

মিনিয়েচার মূর্তি গড়ার যাত্রা শুরু

2000 সাল থেকে মিনিয়েচারের মূর্তি তৈরির যাত্রা শুরু করেন শিল্পী ৷ সেসময় মাটি দিয়ে দুই মিলিমিটারের দুর্গা তৈরি করেছিলেন তিনি ৷ আর এত ছোট মূর্তিকে তিনি মশলা ধনে বীজের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন । তবে শুধুমাত্র মিনিয়েচার দুর্গাই নয়, শিল্পীর ঝুলিতে রয়েছে আরও অনেক সৃষ্টি । পরবর্তীতে তিনি কখনও টিস্যু পেপার দিয়ে, কখনও আবার আখের ছোবড়া দিয়ে ছোট ছোট দুর্গা বানিয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে দুর্গার মিনিয়েচার সিরিজ তৈরি করে ফেলেছেন এই শিল্পী । তাঁর কোনও মিনিয়েচার শিল্পকর্মের উচ্চতা 2 মিলিমিটার তো কোনওটার 6 মিলিমিটার ৷ আবার এক থেকে হাফ ইঞ্চিরও দুর্গা রয়েছে তাঁর কাছে ৷

Mini Durga Idol
তালপাতা দিয়ে 2 সেন্টিমিটারের দুর্গা (ইটিভি ভারত)

দেবপ্রসাদ মালাকার বলেন, "মিনিয়েচারের মডেল দুর্গা তৈরি করাটা আমার কাছে একটা ভালোবাসা । ছবি তো সবাই আঁকে ৷ কিন্তু তার মধ্যেই আলাদা কিছু করার ইচ্ছা থেকেই মূলত শুরু হয়েছিল আমার এই মিনিয়েচার সিরিজের যাত্রা পথ । আমি প্রতি বছরই মিনিয়েচার দুর্গা কিছু না কিছু নতুনত্ব জিনিস দিয়ে করার প্রচেষ্টা চালাই । এবারও তার অন্যথা হয়নি । অনেক ভেবেচিন্তে এবার তালপাতার আঁশ দিয়ে তৈরি করেছি দুই সেন্টিমিটারের দুর্গা ।"

Mini Durga Idol
মিনি দুর্গা (ইটিভি ভারত)

বহুমুখী গুণের অধিকারী শিল্পী

মিনিয়েচারের মূর্তি বানানোতেই আটকে নেই দেবপ্রসাদের শিল্পকলা ৷ এছাড়াও আরও বিভিন্ন গুণের অধিকারী তিনি ৷ ছবি আঁকা শেখান তিনি ৷ পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসেন মাটি নিয়ে কাজ করতে ৷ তাই মিনিয়েচারের সঙ্গে মাটি দিয়ে বড় দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি ।

Mini Durga Idol
শিল্পীর আরও কাজ (ইটিভি ভারত)

দেবপ্রসাদ মালাকার বলেন, "ছোটবেলা থেকেই মাটি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি ৷ সেখান থেকে কত ছোট মডেল তৈরি করতে পারি সেই চেষ্টা চালাতে চালাতেই আমার এই মিনিয়েচার সিরিজ তৈরির কাজ শুরু হয় । যার মধ্যে দেবী দুর্গা অন্যতম ৷ দুর্গার মিনিয়েচার সিরিজ প্রতিবছরই করেই চলেছি ৷ কারণ আমার এটা করতে খুব ভালো লাগে ।" তিনি আরও বলেন, "এ বছর বাড়ির উঠোনেই একটি ক্লাবের দেওয়া বরাত অনুযায়ী দেবী দুর্গার মূর্তি বানানোর কাজে হাত দিয়েছি । তাই ভেবেছিলাম এবার আর মিনিয়েচার দুর্গা করব না, কিন্তু তবুও মন মানলো না ৷ তাই ভেবেচিন্তে তালপাতা দিয়ে দুর্গা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ।"

Mini Durga Idol
তালপাতার দেবী দুর্গা (ইটিভি ভারত)

সংগ্রহশালা করার ইচ্ছাপ্রকাশ

শিল্পী তাঁর ভালো লাগার কথা বলতে বলতে জানালেন যে, এই মিনিয়েচার সিরিজ সংগ্রহ করার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । শুধুমাত্র মিনিয়েচার দুর্গাই রয়েছে শিল্পীর ঝুলিতে এমনটা নয় ৷ তাঁর বানানো বিবর্তনের উপর মিনিয়েচার সিরিজ, শকুন্তলার উপর সিরিজ, রামায়ণের উপর সিরিজ রয়েছে । আগামিদিনে তিনি তাঁর এই মিনিয়েচার সিরিজগুলো সংরক্ষণ করার জন্য নিজের বাড়িতেই একটা মিউজিয়াম তৈরি করবেন ৷ কারণ তিনি তাঁর এই মিনিয়েচার সিরিজগুলো যেখানেই প্রদর্শনীতে দিয়েছেন, সেখানে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন । তাই তিনি তাঁর মিনিয়েচারের কাজগুলো এক জায়গায় প্রদর্শিত করতে চান ।

Mini Durga Idol
মিনিয়েচার দুর্গার সিরিজ (ইটিভি ভারত)

শিল্পী দেবপ্রসাদ মালাকারের কথায়, "যখন থেকে মানুষ আমার এই মিনিয়েচারের কাজগুলো দেখল তখন থেকেই তারা আমার হাতের কাজের প্রশংসা করেছে ৷ তাই আমার উৎসাহ আরও দিন দিন বেড়ে গিয়েছে ৷ আর তাই প্রতি বছর নতুন নতুন কোনও কিছু সামগ্রী দিয়ে আমি ছোট ছোট দুর্গা তৈরি করেছি ৷ সেই সঙ্গেই নানানরকম মিনিয়েচার সিরিজও বানিয়েছি ৷ আর এখন সেগুলো মানুষের সামনে প্রদর্শিত যাতে হয় সেই চেষ্টাই করছি ৷ তার জন্য বাড়িতেই একটা ঘরে এর প্রদর্শনীর জন্যে সংগ্রহশালা করে রাখব । এটাই আপাতত ইচ্ছা রয়েছে ।"

Mini Durga Idol
দুর্গার মিনিয়েচার সিরিজ (ইটিভি ভারত)

তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে এবং কাজের চাপে অনেকটাই কমে গিয়েছে দেবপ্রসাদ মালাকারে মিনিয়েচার নিয়ে কাজ । যদিও তিনি তাঁর এই মিনিয়েচারের শখ এবং তাঁর হাতের কাজ নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি ৷ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁদেরকেও তিনি মিনিয়েচারের কাজ শিখিয়ে দেন । তাঁর এই শিল্পকর্ম ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বাইরের মানুষেরও প্রশংসা পাচ্ছে । তিনি আরও নতুন নতুন সৃষ্টি করুন ৷ সেই আশাই সকলের ৷

Mini Durga Idol
বড় দুর্গা প্রতিমাও তৈরি করছেন শিল্পী (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

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MINIATURE DURGA IDOL
মিনি দুর্গা
তালপাতার দুর্গা মূর্তি
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