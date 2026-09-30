তালপাতার দুর্গা 2 সেন্টিমিটারের ! পুজোর আগেই তাক লাগালেন পলতার শিল্পী
Mini Durga Idol: মূর্তি বানানোর শখ থেকেই একের পর এক মিনিয়েচার সিরিজ তৈরি শিল্পীর । তাঁর কাজ তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতীতি ঘোষ ৷
Published : September 30, 2026 at 6:20 PM IST
পলতা, 30 সেপ্টেম্বর: শুকনো তালপাতা ও হালকা বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি দিয়ে তৈরি জওয়ান ৷ যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে ৷ বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামীণ হস্তশিল্প বা খেলনাই পরিচিত তালপাতার সেপাই নামে ৷ কিন্তু তালপাতার দেবী দুর্গার কথা শুনেছেন ? এবার তালপাতার বিভিন্ন অংশ দিয়ে দুর্গা মূর্তি বানিয়ে তাক লাগালেন শিল্পী দেবপ্রসাদ মালাকার ৷ আর তাও মাত্র 2 সেন্টিমিটারের ৷ যেটা খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না ।
উত্তর 24 পরগনা জেলার পলতার শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা 38 বছরের দেবপ্রসাদ ওরফে রাসু ৷ তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ৷ প্রতিবছরের মতো এই দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে নতুন মিনিয়েচার মূর্তি গড়েছেন তিনি ৷ এবার তালপাতা শুকিয়ে তার তন্তু বের করে তা দিয়ে 2 সেন্টিমিটারের একটা দুর্গা তৈরি করেছেন দেবপ্রসাদ । দুই থেকে তিন দিনের কঠোর প্রচেষ্টায় তিনি তৈরি করে ফেলেছেন এই তালপাতার দেবী দুর্গা ।
মিনিয়েচার মূর্তি গড়ার যাত্রা শুরু
2000 সাল থেকে মিনিয়েচারের মূর্তি তৈরির যাত্রা শুরু করেন শিল্পী ৷ সেসময় মাটি দিয়ে দুই মিলিমিটারের দুর্গা তৈরি করেছিলেন তিনি ৷ আর এত ছোট মূর্তিকে তিনি মশলা ধনে বীজের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন । তবে শুধুমাত্র মিনিয়েচার দুর্গাই নয়, শিল্পীর ঝুলিতে রয়েছে আরও অনেক সৃষ্টি । পরবর্তীতে তিনি কখনও টিস্যু পেপার দিয়ে, কখনও আবার আখের ছোবড়া দিয়ে ছোট ছোট দুর্গা বানিয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে দুর্গার মিনিয়েচার সিরিজ তৈরি করে ফেলেছেন এই শিল্পী । তাঁর কোনও মিনিয়েচার শিল্পকর্মের উচ্চতা 2 মিলিমিটার তো কোনওটার 6 মিলিমিটার ৷ আবার এক থেকে হাফ ইঞ্চিরও দুর্গা রয়েছে তাঁর কাছে ৷
দেবপ্রসাদ মালাকার বলেন, "মিনিয়েচারের মডেল দুর্গা তৈরি করাটা আমার কাছে একটা ভালোবাসা । ছবি তো সবাই আঁকে ৷ কিন্তু তার মধ্যেই আলাদা কিছু করার ইচ্ছা থেকেই মূলত শুরু হয়েছিল আমার এই মিনিয়েচার সিরিজের যাত্রা পথ । আমি প্রতি বছরই মিনিয়েচার দুর্গা কিছু না কিছু নতুনত্ব জিনিস দিয়ে করার প্রচেষ্টা চালাই । এবারও তার অন্যথা হয়নি । অনেক ভেবেচিন্তে এবার তালপাতার আঁশ দিয়ে তৈরি করেছি দুই সেন্টিমিটারের দুর্গা ।"
বহুমুখী গুণের অধিকারী শিল্পী
মিনিয়েচারের মূর্তি বানানোতেই আটকে নেই দেবপ্রসাদের শিল্পকলা ৷ এছাড়াও আরও বিভিন্ন গুণের অধিকারী তিনি ৷ ছবি আঁকা শেখান তিনি ৷ পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসেন মাটি নিয়ে কাজ করতে ৷ তাই মিনিয়েচারের সঙ্গে মাটি দিয়ে বড় দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি ।
দেবপ্রসাদ মালাকার বলেন, "ছোটবেলা থেকেই মাটি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি ৷ সেখান থেকে কত ছোট মডেল তৈরি করতে পারি সেই চেষ্টা চালাতে চালাতেই আমার এই মিনিয়েচার সিরিজ তৈরির কাজ শুরু হয় । যার মধ্যে দেবী দুর্গা অন্যতম ৷ দুর্গার মিনিয়েচার সিরিজ প্রতিবছরই করেই চলেছি ৷ কারণ আমার এটা করতে খুব ভালো লাগে ।" তিনি আরও বলেন, "এ বছর বাড়ির উঠোনেই একটি ক্লাবের দেওয়া বরাত অনুযায়ী দেবী দুর্গার মূর্তি বানানোর কাজে হাত দিয়েছি । তাই ভেবেছিলাম এবার আর মিনিয়েচার দুর্গা করব না, কিন্তু তবুও মন মানলো না ৷ তাই ভেবেচিন্তে তালপাতা দিয়ে দুর্গা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ।"
সংগ্রহশালা করার ইচ্ছাপ্রকাশ
শিল্পী তাঁর ভালো লাগার কথা বলতে বলতে জানালেন যে, এই মিনিয়েচার সিরিজ সংগ্রহ করার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । শুধুমাত্র মিনিয়েচার দুর্গাই রয়েছে শিল্পীর ঝুলিতে এমনটা নয় ৷ তাঁর বানানো বিবর্তনের উপর মিনিয়েচার সিরিজ, শকুন্তলার উপর সিরিজ, রামায়ণের উপর সিরিজ রয়েছে । আগামিদিনে তিনি তাঁর এই মিনিয়েচার সিরিজগুলো সংরক্ষণ করার জন্য নিজের বাড়িতেই একটা মিউজিয়াম তৈরি করবেন ৷ কারণ তিনি তাঁর এই মিনিয়েচার সিরিজগুলো যেখানেই প্রদর্শনীতে দিয়েছেন, সেখানে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন । তাই তিনি তাঁর মিনিয়েচারের কাজগুলো এক জায়গায় প্রদর্শিত করতে চান ।
শিল্পী দেবপ্রসাদ মালাকারের কথায়, "যখন থেকে মানুষ আমার এই মিনিয়েচারের কাজগুলো দেখল তখন থেকেই তারা আমার হাতের কাজের প্রশংসা করেছে ৷ তাই আমার উৎসাহ আরও দিন দিন বেড়ে গিয়েছে ৷ আর তাই প্রতি বছর নতুন নতুন কোনও কিছু সামগ্রী দিয়ে আমি ছোট ছোট দুর্গা তৈরি করেছি ৷ সেই সঙ্গেই নানানরকম মিনিয়েচার সিরিজও বানিয়েছি ৷ আর এখন সেগুলো মানুষের সামনে প্রদর্শিত যাতে হয় সেই চেষ্টাই করছি ৷ তার জন্য বাড়িতেই একটা ঘরে এর প্রদর্শনীর জন্যে সংগ্রহশালা করে রাখব । এটাই আপাতত ইচ্ছা রয়েছে ।"
তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে এবং কাজের চাপে অনেকটাই কমে গিয়েছে দেবপ্রসাদ মালাকারে মিনিয়েচার নিয়ে কাজ । যদিও তিনি তাঁর এই মিনিয়েচারের শখ এবং তাঁর হাতের কাজ নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি ৷ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁদেরকেও তিনি মিনিয়েচারের কাজ শিখিয়ে দেন । তাঁর এই শিল্পকর্ম ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বাইরের মানুষেরও প্রশংসা পাচ্ছে । তিনি আরও নতুন নতুন সৃষ্টি করুন ৷ সেই আশাই সকলের ৷