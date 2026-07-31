সর্ষের তেলের নামে 'ভেজাল বিষ'! বিষ্ণুপুরে চাঞ্চল্য
অন্য ধরনের তেল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক মিশিয়ে ভেজাল সর্ষের তেল তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। চলছে পুলিশি তদন্ত ৷
Published : July 31, 2026 at 7:42 PM IST
বিষ্ণুপুর, 31 জুলাই: সর্ষের তেলের নাম করে চলছিল ভেজাল তৈরির কারবার ৷ সর্ষের সঙ্গে পাম, রাইস তেল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল ভেজাল তেল। এরপর তা পাউচে ভরে বিভিন্ন নামী সংস্থার স্টিকার লাগিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হত বলে অভিযোগ।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG) এবং বিষ্ণুপুর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে বাখরাহাটের কাঁচবাগান এলাকার একটি তেল কারখানায় হানা দেওয়া হয়। অভিযানে সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। কারখানা থেকে উদ্ধার হয়েছে পাউচে ভরা বিপুল পরিমাণ তেল, বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী, গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং তেল তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ। ঘটনায় কারখানার মালিক সুধাংশু বিশ্বাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই কারখানায় সর্ষের তেলের সঙ্গে অন্য ধরনের তেল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক মিশিয়ে ভেজাল তেল তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। তৈরি করা সেই তেল পাউচে ভরে বাজারজাত করা হত। শুধু তাই নয়, সাধারণ ক্রেতাদের চোখে ধুলো দিতে প্যাকেটে বিভিন্ন নামী সংস্থার স্টিকার ব্যবহার করা হত বলেও পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ফলে বাজারে আসল সর্ষের তেল বলে বিক্রি হওয়া কতটা তেল আদৌ সর্ষের তেল ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
অভিযানের সময় পুলিশ কারখানার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে প্যাকেটজাত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ তেল উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। একইসঙ্গে তেল মেশানো ও প্যাকেটজাত করার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, নথিপত্র এবং অন্যান্য উপকরণও উদ্ধার হয়েছে। ওই নথি খতিয়ে দেখে কারখানায় কত পরিমাণ তেল তৈরি হত এবং কোথায়, কোথায় সরবরাহ করা হত, সেই তথ্য জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা ৷
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মজুমদার জানান, ভেজাল তেল তৈরির অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ প্রথমে বিষয়টি যাচাই করে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার পর নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই কারখানায় অভিযান চালানো হয়। তিনি বলেন, "কারখানায় সর্ষের তেলের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের তেল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক মিশিয়ে তেল তৈরি করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এরপর সেই তেলে বিভিন্ন নামী কোম্পানির স্টিকার লাগিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হত বলেও তদন্তে উঠে এসেছে।"
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও জানান, এই ভেজাল তেলের কারবারের সঙ্গে শুধু কারখানার মালিকই জড়িত, নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ভেজাল তেল কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হত, কারা তা বাজারে পৌঁছে দিত এবং কোন কোন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে তা বিক্রি করা হত, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের অন্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।
পুলিশের দাবি, চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এদিকে কারখানের এক শ্রমিক কিরণ রায় পুলিশের সামনে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বড় বাজার থেকে সর্ষের তেল এবং রাইস তেল কারখানায় নিয়ে আসা হত। এরপর মালিকের নির্দেশে সেগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশানো হত। তাঁর দাবি, 90 শতাংশ ও 10 শতাংশের অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে তেল প্রস্তুত করা হত। সেই তেল পরে প্যাকেটজাত করার কাজও চলত। যদিও ঠিক কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হত এবং সেগুলির পরিমাণ কত ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
কারখানার ওই শ্রমিক আরও দাবি করেন, মিশ্রণটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে, তা তাঁরা জানতেন। কিন্তু মালিকের নির্দেশেই কাজ করতে হত বলে দাবি তাঁর। শ্রমিকের এই বক্তব্য সামনে আসার পর ঘটনায় আরও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এতদিন ধরে কারখানায় তৈরি হওয়া এই তেল কত মানুষের ঘরে পৌঁছেছে? কোন কোন বাজারে তা বিক্রি হয়েছে? কোনও দোকান, ডিলার বা পরিবেশকের সঙ্গে কারখানার সরাসরি যোগাযোগ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
অভিযানের পর স্থানীয় এলাকাতেও ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। কারণ বাজার থেকে সর্ষের তেল কিনে তা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করলেও সেটি আসল না ভেজাল, তা বোঝার উপায় সাধারণ মানুষের হাতে থাকে না। ফলে এই ধরনের ভেজাল কারবার শুধু ব্যবসায়িক প্রতারণাই নয়, তা জনস্বাস্থ্যের জন্যও গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।
ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া তেলের নমুনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে এলে তেলে কী কী উপাদান মেশানো হয়েছিল এবং তা মানবস্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর, সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া নথি, প্যাকেট, স্টিকার এবং অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখে এই কারবারের আর্থিক ও সরবরাহ সংক্রান্ত দিকও তদন্ত করা হচ্ছে।
বাখরাহাটের কাঁচবাগানে একটি ছোট কারখানার আড়ালে এভাবে ভেজাল তেল তৈরির অভিযোগ সামনে আসায় আরও বড় প্রশ্ন এখন তদন্তকারীদের সামনে ৷ এটি কি শুধুই একটি কারখানার কারবার, নাকি এর পিছনে রয়েছে বড় কোনও চক্র? সেই উত্তর খুঁজতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ।