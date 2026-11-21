‘বিশ্বের দীর্ঘতম’ ডাকটিকিট বানিয়েছে পাকিস্তান, রয়েছে কলকাতার বাঙালি সংগ্রাহকের ঘরে
Kolkata Philatelist Deb Kumar Paul: ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে ডাক যোগাযোগ বন্ধ৷ তাই ঘুরপথে এই ডাকটিকিট কলকাতায় পৌঁছেছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৷ সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন
Published : November 21, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: শখের সংগ্রহ কখনওই শুধু শখে থেমে থাকে না, হয়ে ওঠে ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত আবেগের এক অনন্য দলিল। দেশ-বিদেশের মুদ্রা, ডাকটিকিট কিংবা নানা স্মারক সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে দেখার অন্য এক জানালা খুলে যায় সংগ্রাহকদের সামনে। তেমনই একজন সংগ্রাহক দমদম নাগেরবাজারের বাসিন্দা দেবকুমার পাল।
পেশায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। দীর্ঘ প্রায় 26 বছর ধরে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, ডাকটিকিট ও বিশেষ স্মারক সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি। তাঁর সেই সংগ্রহে এবার যুক্ত হল পাকিস্তানের একটি বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট, যা দৈর্ঘ্যের বিচারে বিশ্বের দীর্ঘতম ডাকটিকিট বলে পরিচিত।
2026 সালের 30 জুন পাকিস্তান পোস্ট প্রকাশ করে এই বিশেষ ডাকটিকিট। কিংবদন্তি পাকিস্তানি শিল্পী, চিত্রকর ও ক্যালিগ্রাফার সাদেকাইনের 96তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক ডাকটিকিটের দৈর্ঘ্য প্রায় 280 মিলিমিটার, অর্থাৎ 28 সেন্টিমিটার। তিনটি ডাকটিকিটের এই বিশেষ প্রকাশনায় শিল্প, ইতিহাস ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। আর সেই ব্যতিক্রমী ডাকটিকিটই এবার জায়গা করে নিয়েছে দেবকুমার পালের সংগ্রহে।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় সরাসরি পাকিস্তান থেকে এই ডাকটিকিট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি দেবকুমার পালের পক্ষে। তাই বিকল্প পথ হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে দুবাইকে। এক পাকিস্তানি সংগ্রাহকের কাছ থেকে দুবাইয়ে কর্মরত তাঁর এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুর মাধ্যমে ডাকটিকিটটি সংগ্রহ করেন তিনি। সেই বন্ধু সম্প্রতি ভারতে আসার সময় ডাকটিকিটটি দেবকুমার পালের হাতে পৌঁছে দেন।
চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাকটিকিটটি হাতে পান তিনি। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জটিলতা পেরিয়ে বহু পথ ঘুরে একটি ডাকটিকিট তাঁর সংগ্রহে পৌঁছনোর ঘটনাটিই তাঁর কাছে বিশেষ আনন্দের।
দেবকুমার পাল বলেন, “ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ডাক পরিষেবা বন্ধ থাকায় দুবাই হয়ে এটি আনতে হয়েছে। আমার এক বন্ধু দুবাইয়ে থাকেন। তাঁর মাধ্যমেই ডাকটিকিটটি হাতে পেয়েছি। একজন সংগ্রাহক হিসেবে দেশটা কোথায়, সেটা আমার কাছে বড় বিষয় নয়। যে জিনিসটা সংগ্রহ করার মতো, সেটাই সংগ্রহ করি।”
2000 সাল থেকে সংগ্রহের জগতে পা রেখেছেন দেবকুমার পাল। প্রথমদিকে মুদ্রা সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁর সংগ্রহে যুক্ত হয়েছে ডাকটিকিট এবং নানা ধরনের ব্যতিক্রমী স্মারক। বর্তমানে তাঁর সংগ্রহে বিশ্বের 197টি দেশের মুদ্রা রয়েছে। বিদেশি কারেন্সি ও অন্যান্য সংগ্রহ মিলিয়ে সংখ্যাটা 10 হাজারেরও বেশি।
সাধারণ মুদ্রা বা ডাকটিকিটের বাইরেও বিরল এবং অপ্রচলিত জিনিস সংগ্রহ করতেই বেশি আগ্রহী তিনি। রাবারের উপর তৈরি ডাকটিকিট, সিল্কের উপর ডাকটিকিট কিংবা কাঠের তৈরি ডাকটিকিট— এমন অভিনব সংগ্রহও রয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর কথায়, সাধারণ সংগ্রহের পাশাপাশি এই ধরনের ব্যতিক্রমী নিদর্শনগুলিই সংগ্রাহকের কাছে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করে।
দেবকুমার পাল জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় আকারের ডাকটিকিট সংগ্রহ করার প্রতিও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। ফিলিপিন্স, শ্রীলঙ্কা, রোমানিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষ আকারের ডাকটিকিট তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। একসময় অন্য কয়েকটি দেশের ডাকটিকিট দৈর্ঘ্যের বিচারে এগিয়ে থাকলেও, পাকিস্তানের এই নতুন প্রকাশনা সেই তালিকায় নতুন নজির তৈরি করেছে বলে তাঁর দাবি।
ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে পাকিস্তানের একটি স্মারক ডাকটিকিট সংগ্রহে রাখা নিয়ে কোনও দ্বিধা রয়েছে কি না, জানতে চাইলে দেবকুমার পাল স্পষ্ট জানান, সংগ্রাহকের কাছে দেশের সীমারেখা নয়, সংগ্রহের ঐতিহাসিক ও শিল্পমূল্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
তাঁর কথায়, “আমরা কালেক্টররা সবসময় সংগ্রহের দিকটাই ভাবি। কোন দেশ থেকে জিনিসটা এসেছে, সেটা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। যে জিনিস আকর্ষণীয়, যে জিনিস সংগ্রহ করার মতো, সেটা যেকোনও দেশেরই হতে পারে।”
সাদেকাইনের শিল্পকর্মের প্রতিও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। এই শিল্পী শুধু ক্যালিগ্রাফি বা চিত্রকলার ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়েও কাজ করেছেন। হিন্দু ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর উপর তাঁর আঁকা শিল্পকর্মও রয়েছে। ফলে শিল্পীর জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত এই ডাকটিকিট তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি দেশের ডাক বিভাগের প্রকাশনা নয়, শিল্প ও ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত একটি স্মারক।
ডাকটিকিটটির মূল দাম পাকিস্তানি মুদ্রায় কত, তা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে দেবকুমার পালের। তবে মূল ডাকটিকিটের দাম তুলনায় কম হলেও, বিভিন্ন মাধ্যমে ভারতে পৌঁছে দিতে যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে তাঁর প্রায় 600 থেকে 700 টাকা ব্যয় হয়েছে। একটি ডাকটিকিটই সংগ্রহ করেছেন তিনি। বিক্রির জন্য নয়, একান্তই নিজের সংগ্রহে রাখার উদ্দেশ্যে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, ডাকটিকিট ও স্মারক সংগ্রহ করতে করতে দেবকুমার পালের কাছে প্রতিটি নতুন সংযোজন যেন এক একটি গল্প। কোনও মুদ্রা তাঁকে পরিচয় করায় একটি দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে, কোনও ডাকটিকিট তুলে ধরে শিল্প ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। আর পাকিস্তানের এই দীর্ঘ ডাকটিকিটটি তাঁর সংগ্রহে যোগ করল দুই দেশের রাজনৈতিক দূরত্বের মাঝেও শিল্প ও সংগ্রহের প্রতি মানুষের আকর্ষণের এক অন্য গল্প।
সীমান্ত, কূটনীতি কিংবা বন্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা— সবকিছুর ঊর্ধ্বে একজন সংগ্রাহকের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছে 28 সেন্টিমিটারের এই ছোট্ট অথচ ব্যতিক্রমী শিল্পনিদর্শন।