ছোটবেলার পাড়ায় গিয়ে বন্ধুর মোবাইল থেকে স্ত্রী’কে ফোন, গ্রেফতার পাক-চর রউফের সঙ্গী

ছোটবেলার পাড়ায় গিয়ে বন্ধুর মোবাইল থেকে স্ত্রী’কে ফোন, গ্রেফতার পাক-চর রউফের সঙ্গী
মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ার বাহানায় বন্ধুর থেকে ফোন নিয়েছিল সানি ৷ কেন রিষড়ার পুরনো পাড়ায় গিয়েছিল সে, উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : August 19, 2026 at 9:07 PM IST
রিষড়া, 19 অগস্ট: পাকিস্তানের গুপ্তচর রানা রউফের দ্বিতীয় সঙ্গী জাফর শামস ওরফে সানিকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ৷ হুগলির রিষড়ার একটি তালাচাবির দোকানের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করেন গোয়েন্দারা ৷ কিন্তু, সেখানে কী করছিল সানি ? জানা গিয়েছে, রিষড়ার গান্ধি সড়ক এলাকার ওই পাড়াতেই সাত বছর আগে ভাড়া থাকত সানি ও তার পরিবার ৷ আর ওইদিন রাতে তালাচাবির দোকানের মালিক তথা ছোটবেলার বন্ধু সেখ সহবারের মোবাইল থেকে কলকাতার তপসিয়ার বাড়িতে স্ত্রী’কে ফোন করেছিল পাক-গুপ্তচরের সহযোগী ৷
কী কথা হয়েছিল দু’জনের ? সেই নিয়ে সহবার জানান, স্ত্রী’কে ফোনে সানি বলেছিল-"সন্তানদের দেখে রেখো ৷ ভালো করে মানুষ করো ৷" এই বলে সহবারের দোকানের পাশের গলিতে ঢুকেছিল জল খাওয়ার জন্য ৷ আর তার 10 মিনিটের মাথায় কয়েকজন এসে সানিকে ধরে নিয়ে যায় ৷ সহবার বলেন, "সাত বছর আগে এখানে থাকতো ৷ তখন তো এমন কিছু ছিল না ৷ আমার পরিচিত বলতে, ছোটবেলায় বন্ধু ছিলাম ৷ অনেকবছর পর কাল রাতে এসেছিল ৷ এসে বলল, ফোনের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে ৷ স্ত্রী-কে ফোন করবে ৷ পুরনো চেনা তাই ফোন করতে দিয়েছিলাম ৷"
গান্ধি সড়কের ওই পাড়ায় যে বাড়িতে সানিরা থাকত, সেখানে এখন বহুতল উঠেছে ৷ সানি, তার দাদা এবং দুই বোন রয়েছে ৷ তার বাবা রিষড়ায় জুটমিলে কাজ করতেন ৷ কিন্তু, সাতবছর আগে বাড়ির মালিক সেটি প্রোমোটিংয়ে দিয়ে দেন ৷ তখনই রিষড়া ছেড়ে কলকাতার তপসিয়ায় চলে যায় পুরো পরিবার ৷ তারপর আর তাদের খোঁজ কেউ রাখেনি ৷ তবে, জাফর শামস ওরফে সানির জঙ্গি যোগের কথা শুনে হতবাক তার পুরনো পাড়ার প্রতিবেশী ওয়াসি আহমেদ ৷
তিনি বলেন, "আমি জানতাম ভালো ছেলে ৷ এখানে যখন থাকত, স্কুলে পড়ত. তখন এসব শুনিনি ৷ তপসিয়ায় গিয়ে কী করেছে, কে জানে ৷ কলকাতা চলে পরে ওখানে কাজ করত ৷ শিক্ষা না-দিলে এরকমই হয় ৷ এটা শান্তিপূর্ণ জায়গা, এখানে কিছু হয় না ৷ এখানে বাড়িভাড়া সেরকম কেউ দেয় না ৷ সবার নিজেদের বাড়ি ৷"
স্থানীয়রা মনে করছেন বিপদ বুঝেই হয়তো পুরনো পাড়ায় আত্মগোপন করতে এসেছিল ৷ কিন্তু, শেষরক্ষা হল না পাক গুপ্তচর রানা রউফের দ্বিতীয় সঙ্গীর ৷ জানা গিয়েছে, রানা রউফকে ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছিল সানি ৷ এমনকী অনেক তথ্যও জোগাড় করে দিয়েছিল ৷
এই গ্রেফতারি নিয়ে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, "আগের সরকারের আমলে রাজ্য পুলিশের STF, কলকাতা পুলিশ এবং সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগগুলির দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল ৷ এই বিভাগগুলির দক্ষতা ভারতের কোনও পুলিশ বিভাগের থেকে কম নয় ৷ কিন্তু, আগের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন ৷ কিন্তু, 4 মে-র পর থেকে তাদের চেহারা বদলে গিয়েছে ৷ নতুন সরকার দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে ৷ তা ফল এখন দেখছেন ৷ কয়েকদিন পর দেখবেন, রাজ্যের সব থানার পুলিশকে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে ৷"