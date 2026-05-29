থামল হরবোলা সুর, প্রয়াত পদ্মশ্রী সারিন্দা বাদক মঙ্গলাকান্ত

থামল হরবোলা সুর, প্রয়াত পদ্মশ্রী সারিন্দা বাদক মঙ্গলাকান্ত
আর বাজবে না সারিন্দার সেই বিখ্যাত হরবোলা সুর । শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি শিল্পী মঙ্গলা কান্ত রায় । বয়স হয়েছিল 104 বছর ।
Published : May 29, 2026 at 10:03 AM IST
জলপাইগুড়ি, 29 মে: প্রয়াত 'সারিন্দা সম্রাট' শতায়ু মঙ্গলাকান্ত রায় ৷ পদ্মশ্রীর সারিন্দায় আর বাজবে না কোনও পশু পাখির ডাক । হরবোলা সুরের জাদুকর তথা উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত সারিন্দা বাদক বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও গলার সমস্যায় ভুগছিলেন এই প্রবীণ শিল্পী । গতকাল রাতে তিনি সুরলোকে পাড়ি দেন ৷
মৃত্যুকালে কিংবদন্তী শিল্পীর বয়স হয়েছিল 104 বছর । 2023 সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান সারিন্দা বাদককে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় । তাঁর এই প্রয়াণে শোকাহত শিল্পী মহল । ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধওলাগুড়ি গ্রামেই এদিন নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে-বউমা, নাতি-নাতনি । মঙ্গলাকান্তের এই প্রয়াণে একদিকে যেমন শোকাহত তাঁর পরিবার, তেমনি শোকাহত উত্তরের শিল্পীরাও ৷