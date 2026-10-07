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ফের 'বড়লোকের বিটি লো' গানের বিকৃতি, ভারাক্রান্ত পদ্মশ্রী রতন কাহার

Ratan Kahar on Boroloker Bitilo Song: 6 বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷ ফের বিকৃত 'বড়লোকের বিটি লো' ৷ ইটিভি ভারতে ক্ষোভপ্রকাশ শিল্পী রতন কাহারের ৷

Ratan Kahar on His Boroloker Bitilo Song Distortion
সৃষ্টির বিকৃতিতে গর্জে উঠলেন পদ্মশ্রী শিল্পী রতন কাহার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2026 at 11:35 AM IST

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সিউড়ি, 7 অক্টোবর: ফের বিকৃত তাঁর সৃষ্টি ৷ বাদশার পর এবার 'বড়লোকের বিটি লো' গানকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠল এক সঙ্গীত শিল্পীর বিরুদ্ধে ৷ বারবার এহেন ঘটনায় ভারাক্রান্ত পদ্মশ্রী শিল্পী রতন কাহার ৷

সঙ্গীত শিল্পী সৌমি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি মেটার কাছে অভিযোগ করেছেন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী তথা এই গানের স্রষ্টা ৷ সিউড়িতে সাইবার থানায় গিয়েও অভিযোগ করেন তিনি ৷ এর আগে র‍্যাপার তথা সুরকার বাদশার বিরুদ্ধে এই গানকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যা নিয়ে হৈচৈ পরে গিয়েছিল সঙ্গীত দুনিয়ায় । ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷

তাঁর গান বিকৃতি করা নিয়ে ইটিভি ভারতে পদ্মশ্রী শিল্পী রতন কাহার (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারতকে শিল্পী রতন কাহার বলেন, "আমার গানকে বিকৃত করা হয়েছে । ভুল সুরে গাইছেন, শুনতে খারাপ লাগছে । এমনকি, আমার অনুমতিও নেয়নি, আমার নামও কোথাও উল্লেখ করেনি ৷ তাই আমি অভিযোগ করেছি ৷ এটা ঠিক নয় ।"

'বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল' - 1972 সালে গানটি লিখেছিলেন লোকসঙ্গীত শিল্পী রতন কাহার ৷ সে বছরই আকাশবাণীতে গাওয়া হয়েছিল গানটি ৷ পরবর্তীতে শিল্পী 1976 সালে শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী গানটি গেয়েছিলেন যা বহুল প্রচলিত হয়েছিল ৷

Ratan Kahar
বড়লোকের বিটি লো'র স্রষ্টা রতন কাহার (ইটিভি ভারত)

বীরভূমের সিউড়ির 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতন কাহারের বয়স এখন প্রায় 91 বছর । ভাদু, ঝুমুর, লোক গান দিয়ে সঙ্গীত জগতে পা রেখেছিলেন তিনি । আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে । লোক সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য 2024 সালে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়

2020 সালে বলিউডের প্রখ্যাত র‍্যাপার তথা সুরকার বাদশা ওরফে আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া 'বড়লোকের বিটি লো' গানটিকে নতুন আঙ্গিকে তৈরি করেছিলেন, যার নৃত্য শিল্পী ছিলেন অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ ৷ আসল গানটিকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছিল সেই সময় যা নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ পরে গিয়েছিল সঙ্গীত দুনিয়ায় ৷ পরবর্তীতে শিল্পী রতন কাহারকে পারিশ্রমিক হিসাবে 5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বাদশা ৷

Boroloker Bitilo Song
সঙ্গীত শিল্পী সৌমি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বড়লোকের বিটি লো গান বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছে (সোশাল মিডিয়া)

এবার ফের শিল্পী রতন কাহারের সেই গানকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠল ৷ সৌমি মুখোপাধ্যায় নামে এক শিল্পী নতুন করে এই গানটি গেয়েছেন ও দৃশ্যায়ন করেছেন ৷ অভিযোগ, এই বিষয়ে রতন কাহারের থেকে কোনও রূপ অনুমতি নেওয়া হয়নি৷ এমনকি, তাঁর নাম গানে কোথাও সুরকার হিসাবে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি ৷

এই মর্মে সরাসরি ই-মেল মারফৎ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের জন্য মেটার কাছে অভিযোগ করেছেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত শিল্পী রতন কাহার । পাশাপাশি, সিউড়ি সাইবার থানাতেও অভিযোগ করেছেন তিনি ৷

TAGGED:

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পদ্মশ্রী রতন কাহারের গান বিকৃতি
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