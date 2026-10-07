ফের 'বড়লোকের বিটি লো' গানের বিকৃতি, ভারাক্রান্ত পদ্মশ্রী রতন কাহার

ফের 'বড়লোকের বিটি লো' গানের বিকৃতি, ভারাক্রান্ত পদ্মশ্রী রতন কাহার
Ratan Kahar on Boroloker Bitilo Song: 6 বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷ ফের বিকৃত 'বড়লোকের বিটি লো' ৷ ইটিভি ভারতে ক্ষোভপ্রকাশ শিল্পী রতন কাহারের ৷
Published : October 7, 2026 at 11:35 AM IST
সিউড়ি, 7 অক্টোবর: ফের বিকৃত তাঁর সৃষ্টি ৷ বাদশার পর এবার 'বড়লোকের বিটি লো' গানকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠল এক সঙ্গীত শিল্পীর বিরুদ্ধে ৷ বারবার এহেন ঘটনায় ভারাক্রান্ত পদ্মশ্রী শিল্পী রতন কাহার ৷
সঙ্গীত শিল্পী সৌমি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি মেটার কাছে অভিযোগ করেছেন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী তথা এই গানের স্রষ্টা ৷ সিউড়িতে সাইবার থানায় গিয়েও অভিযোগ করেন তিনি ৷ এর আগে র্যাপার তথা সুরকার বাদশার বিরুদ্ধে এই গানকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যা নিয়ে হৈচৈ পরে গিয়েছিল সঙ্গীত দুনিয়ায় । ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷
ইটিভি ভারতকে শিল্পী রতন কাহার বলেন, "আমার গানকে বিকৃত করা হয়েছে । ভুল সুরে গাইছেন, শুনতে খারাপ লাগছে । এমনকি, আমার অনুমতিও নেয়নি, আমার নামও কোথাও উল্লেখ করেনি ৷ তাই আমি অভিযোগ করেছি ৷ এটা ঠিক নয় ।"
'বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল' - 1972 সালে গানটি লিখেছিলেন লোকসঙ্গীত শিল্পী রতন কাহার ৷ সে বছরই আকাশবাণীতে গাওয়া হয়েছিল গানটি ৷ পরবর্তীতে শিল্পী 1976 সালে শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী গানটি গেয়েছিলেন যা বহুল প্রচলিত হয়েছিল ৷
বীরভূমের সিউড়ির 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতন কাহারের বয়স এখন প্রায় 91 বছর । ভাদু, ঝুমুর, লোক গান দিয়ে সঙ্গীত জগতে পা রেখেছিলেন তিনি । আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে । লোক সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য 2024 সালে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয় ৷
2020 সালে বলিউডের প্রখ্যাত র্যাপার তথা সুরকার বাদশা ওরফে আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া 'বড়লোকের বিটি লো' গানটিকে নতুন আঙ্গিকে তৈরি করেছিলেন, যার নৃত্য শিল্পী ছিলেন অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ ৷ আসল গানটিকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছিল সেই সময় যা নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ পরে গিয়েছিল সঙ্গীত দুনিয়ায় ৷ পরবর্তীতে শিল্পী রতন কাহারকে পারিশ্রমিক হিসাবে 5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বাদশা ৷
এবার ফের শিল্পী রতন কাহারের সেই গানকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠল ৷ সৌমি মুখোপাধ্যায় নামে এক শিল্পী নতুন করে এই গানটি গেয়েছেন ও দৃশ্যায়ন করেছেন ৷ অভিযোগ, এই বিষয়ে রতন কাহারের থেকে কোনও রূপ অনুমতি নেওয়া হয়নি৷ এমনকি, তাঁর নাম গানে কোথাও সুরকার হিসাবে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি ৷
এই মর্মে সরাসরি ই-মেল মারফৎ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের জন্য মেটার কাছে অভিযোগ করেছেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত শিল্পী রতন কাহার । পাশাপাশি, সিউড়ি সাইবার থানাতেও অভিযোগ করেছেন তিনি ৷