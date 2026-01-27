বাংলার 'নকশিকাঁথা' শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত তৃপ্তি
বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'নকশিকাঁথা' শিল্পকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন সিউড়ির শিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়।
Published : January 27, 2026 at 9:04 PM IST
সিউড়ি, 27 জানুয়ারি: কাঁথা শিল্পের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে জন্য পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত হলেন সিউড়ির তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় ৷ গত 30 বছরে তাঁর হাত ধরেই কাঁথা শিল্পের মাধ্যমে কমপক্ষে 20 হাজার মহিলা স্বনির্ভর হয়েছেন।কাঁথা শিল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধের কারণে এর আগে মিলেছে 'শিল্পগুরু' সম্মান ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার।
শিল্পের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করাই তাঁর লক্ষ্য, বলছিলেন সদ্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত শিল্পী বীরভূমের সিউড়ি শহরের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় । ছোটবেলায় মায়ের থেকে কাঁথা স্টিচের কাজ শেখা ৷ কাপড়ের সূঁচ সুতো দিয়ে বিভিন্ন নক্সা তৈরি করা তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে পেশা ৷ ভারত সরকারের টেক্সটাইল মন্ত্রকের আমন্ত্রণে বহু জায়গায় কাঁথাস্টিচ শিল্পের প্রদর্শনী ও কর্মশালা করেছেন শিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় । লন্ডনের বার্মিংহ্যাম থেকে শুরু করে জাপানে গিয়েও প্রদর্শনী ও কর্মশালার মাধ্যমে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ কাঁথা স্টিচের কাজ শিখে তাঁর হাত ধরে স্বনির্ভর হয়েছেন কমপক্ষে 20 হাজার মহিলা।
দিল্লিতে তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শনী দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কাঁথাস্টিচ শিল্প সম্পর্কে কথাও বলেছেন শিল্পীর সঙ্গে ৷ কাপড়ের উপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুদের ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ কখনও আবার স্থান পেয়েছে রামসেতু, সমুদ্রমন্থন এবং গ্রামবাংলার রূপ ৷ কাঁথাস্টিচ শিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মান পাচ্ছেন ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই সম্মান নেবেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় ৷
এর আগে 2010 সালে জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছিলেন তৃপ্তি । 2016 সালে তাঁকে 'শিল্পগুরু' সম্মান দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় । এবার তাঁর ঝুলিতে পদ্মশ্রী ৷ তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় বলেন, "অনেক স্বপ্ন ছিল। 25 জানুয়ারি রাতে এই পুরস্কারের বিষয়ে ফোন পাই ৷ খুব খুশি হয়েছি ।কাঁথাস্টিচ আমার কাছে শুধুই শিল্প নয়, জীবন ধারনের উপায়ও বটে ৷ বহু মহিলা এই শিল্পের উপর স্বনির্ভর হয়েছেন ৷ কাঁথাস্টিচ শিল্পকে আরও ছড়িয়ে দিতে চাই ৷ এর আগে 2024 সালে কাঁথাস্টিচ শিল্পের প্রসার করে 'পদ্মশ্রী' সম্মান পেয়েছিলেন তাগদিরা বেগম ৷ তিনি বীরভূমের বোলপুরের বাসিন্দা ৷ এবার একই জেলা থেকে কাঁথাস্টিচ শিল্পের জন্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় ।
কাঁথাস্টিচ বা নকশিকাঁথা কী ?
নকশিকাঁথা হল সাধারণের উপর নানা ধরণের নকশা করে বানানো বিশেষ প্রকারের কাঁথা। নকশিকাঁথা বঙ্গ-সংস্কৃতির এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ ৷ নকশিকাঁথা বাংলার লোকশিল্পের অংশ বিশেষ । সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে অথবা নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতা কিনে এনে কাপড় সেলাই করা হয় ৷ সাধারণ কাঁথা সেলাইয়ের পর তার উপর ফুঁটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন নঁকশা ৷ এবার এই নকশার হাত ধরেই জাতীয় মঞ্চে সম্মানিত হলেন আরও এক বঙ্গ-তনয়া ৷