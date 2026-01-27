ETV Bharat / state

বাংলার 'নকশিকাঁথা' শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত তৃপ্তি

বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'নকশিকাঁথা' শিল্পকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন সিউড়ির শিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়।

Padma Shri awardee Tripti Mukherjee
নকশিকাঁথার জন্য পদ্মশ্রী তৃপ্তির (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 27, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সিউড়ি, 27 জানুয়ারি: কাঁথা শিল্পের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে জন্য পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত হলেন সিউড়ির তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় ৷ গত 30 বছরে তাঁর হাত ধরেই কাঁথা শিল্পের মাধ্যমে কমপক্ষে 20 হাজার মহিলা স্বনির্ভর হয়েছেন।কাঁথা শিল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধের কারণে এর আগে মিলেছে 'শিল্পগুরু' সম্মান ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার।

শিল্পের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করাই তাঁর লক্ষ্য, বলছিলেন সদ্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত শিল্পী বীরভূমের সিউড়ি শহরের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় । ছোটবেলায় মায়ের থেকে কাঁথা স্টিচের কাজ শেখা ৷ কাপড়ের সূঁচ সুতো দিয়ে বিভিন্ন নক্সা তৈরি করা তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে পেশা ৷ ভারত সরকারের টেক্সটাইল মন্ত্রকের আমন্ত্রণে বহু জায়গায় কাঁথাস্টিচ শিল্পের প্রদর্শনী ও কর্মশালা করেছেন শিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় । লন্ডনের বার্মিংহ্যাম থেকে শুরু করে জাপানে গিয়েও প্রদর্শনী ও কর্মশালার মাধ্যমে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ কাঁথা স্টিচের কাজ শিখে তাঁর হাত ধরে স্বনির্ভর হয়েছেন কমপক্ষে 20 হাজার মহিলা।

পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত তৃপ্তি (ইটিভি ভারত)

দিল্লিতে তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শনী দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কাঁথাস্টিচ শিল্প সম্পর্কে কথাও বলেছেন শিল্পীর সঙ্গে ৷ কাপড়ের উপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুদের ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ কখনও আবার স্থান পেয়েছে রামসেতু, সমুদ্রমন্থন এবং গ্রামবাংলার রূপ ৷ কাঁথাস্টিচ শিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মান পাচ্ছেন ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই সম্মান নেবেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় ৷

Padma Shri awardee Tripti Mukherjee
তৃপ্তির সষ্ট্রায় কাঁথায় ফুটে উঠেছেন দেশনায়করা (ইটিভি ভারত)

এর আগে 2010 সালে জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছিলেন তৃপ্তি । 2016 সালে তাঁকে 'শিল্পগুরু' সম্মান দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় । এবার তাঁর ঝুলিতে পদ্মশ্রী ৷ তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় বলেন, "অনেক স্বপ্ন ছিল। 25 জানুয়ারি রাতে এই পুরস্কারের বিষয়ে ফোন পাই ৷ খুব খুশি হয়েছি ।কাঁথাস্টিচ আমার কাছে শুধুই শিল্প নয়, জীবন ধারনের উপায়ও বটে ৷ বহু মহিলা এই শিল্পের উপর স্বনির্ভর হয়েছেন ৷ কাঁথাস্টিচ শিল্পকে আরও ছড়িয়ে দিতে চাই ৷ এর আগে 2024 সালে কাঁথাস্টিচ শিল্পের প্রসার করে 'পদ্মশ্রী' সম্মান পেয়েছিলেন তাগদিরা বেগম ৷ তিনি বীরভূমের বোলপুরের বাসিন্দা ৷ এবার একই জেলা থেকে কাঁথাস্টিচ শিল্পের জন্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় ।

Padma Shri awardee Tripti Mukherjee
2016 সালে তাঁকে 'শিল্পগুরু' সম্মান পান তৃপ্তি (ইটিভি ভারত)

কাঁথাস্টিচ বা নকশিকাঁথা কী ?

নকশিকাঁথা হল সাধারণের উপর নানা ধরণের নকশা করে বানানো বিশেষ প্রকারের কাঁথা। নকশিকাঁথা বঙ্গ-সংস্কৃতির এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ ৷ নকশিকাঁথা বাংলার লোকশিল্পের অংশ বিশেষ । সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে অথবা নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতা কিনে এনে কাপড় সেলাই করা হয় ৷ সাধারণ কাঁথা সেলাইয়ের পর তার উপর ফুঁটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন নঁকশা ৷ এবার এই নকশার হাত ধরেই জাতীয় মঞ্চে সম্মানিত হলেন আরও এক বঙ্গ-তনয়া ৷

TAGGED:

KANTHA STITCH ARTIST
NAKSHI KANTHA EMBROIDERY ART
কাঁথাস্টিচ বা নকশিকাঁথা
পদ্ম পুরস্কার 2026
PADMA SHRI AWARDEE TRIPTI MUKHERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.