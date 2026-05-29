100 বছর বয়সে সফলভাবে বসল পেসমেকার, নতুন জীবন পেলেন কলকাতার বৃদ্ধা

100 বছর বয়সে সফলভাবে বসল পেসমেকার, নতুন জীবন পেলেন কলকাতার বৃদ্ধা
Published : May 29, 2026 at 7:04 PM IST
কলকাতা, 29 মে: মহানগরীর এক প্রবীণা ৷ বয়স 100 বছর চার মাস ৷ বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ৷ এই বয়সে বারবার এমনটা ঘটায় তা তাঁর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল । এই বয়সে সামান্য পড়ে গেলেও তার পরিণতি হতে পারে ভয়ংকর । শেষ পর্যন্ত হৃদযন্ত্রের ছন্দজনিত সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তাঁর শরীরে সফলভাবে ডুয়াল-চেম্বার পেসমেকার বসানো হল শহরের একটি বেসরকারি হৃদরোগ হাসপাতালে ৷
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা বারবার ব্ল্যাকআউট বা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন এবং পড়ে যাচ্ছিলেন । হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর ইসিজি পরীক্ষায় সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া এবং বাইফ্যাসিকুলার ব্লকের লক্ষণ ধরা পড়ে । অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক সঞ্চালন ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল এবং হৃদস্পন্দনের গতি স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যাচ্ছিল ।
তবে ইকোকার্ডিয়োগ্রামে হৃদযন্ত্রের পাম্পিং ক্ষমতা প্রায় স্বাভাবিকই ছিল । বাম ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলিক ফাংশন ছিল 55 শতাংশ । এরপর দীর্ঘ সময় ধরে হৃদস্পন্দনের ছন্দ পর্যবেক্ষণের জন্য হল্টার মনিটরিং করা হয় । পরীক্ষায় কিছু সময়ের জন্য অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনের লক্ষণ ধরা পড়লেও গুরুতর অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লকের স্পষ্ট প্রমাণ মেলেনি । তবুও রোগীর উপসর্গ, বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং হৃদযন্ত্রের সঞ্চালন ব্যবস্থার সমস্যার বিষয়টি বিবেচনা করে চিকিৎসকেরা প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন । রোগীকে পরীক্ষা করেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাকেশ সরকার । এই সমস্যাকে 'সিমটোম্যাটিক বাইফ্যাসিকুলার ব্লক উইথ সিক সাইনাস সিনড্রোম' হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং স্থায়ী পেসমেকার বসানোর পরামর্শ দেন ।
গত 14 এপ্রিল হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অশোক বি. মালপানি ও তাঁর দল রোগীর শরীরে বাম সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা দিয়ে ডুয়াল-চেম্বার বায়োট্রনিক ডিডিডি পেসমেকার প্রতিস্থাপন করেন । অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয় । চিকিৎসার পর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন ওই বৃদ্ধা ৷ অস্ত্রোপচারের দু’দিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় । চলতি সপ্তাহে হাসপাতালে এসে চেক-আপ করিয়ে যান বৃদ্ধা ।
চিকিৎসক অশোক বি. মালপানি বলেন, "শতায়ু রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বয়সের কারণে চিকিৎসার বিষয়ে দ্বিধা তৈরি হয় । কিন্তু চিকিৎসার সিদ্ধান্ত বয়স নয়, রোগীর প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য উপকারিতার উপর নির্ভর করে । এই রোগীর ক্ষেত্রে বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি ছিল । তাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাই ছিল সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ।"
অন্যদিকে চিকিৎসক রাকেশ সরকার বলেন, "সবসময় একটি পরীক্ষাতেই হৃদযন্ত্রের ছন্দজনিত গুরুতর সমস্যা ধরা পড়ে না । রোগীর উপসর্গ, শারীরিক অবস্থা এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল একসঙ্গে বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় । এই ক্ষেত্রেও সেই ক্লিনিক্যাল মূল্যায়নই সঠিক চিকিৎসার পথ দেখিয়েছে ।"
চিকিৎসকদের মতে, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বয়স যতই হোক না-কেন, সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে রোগীরা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পেতে পারেন । চিকিৎসা বিজ্ঞানে বয়স গুরুত্বপূর্ণ হলেও রোগীর কার্যক্ষমতা, শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসার সম্ভাব্য সুফলই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ।