দেড় মাস ধরে বন্ধ অক্সিজেন প্লান্ট ! জানেই না উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ

দেড় মাস ধরে বন্ধ অক্সিজেন প্লান্ট ! জানেই না উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ
করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেন সংকটের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরই রাজ্যজুড়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট বসানো হয়েছিল ।
Published : March 5, 2026 at 2:12 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 মার্চ: করোনা অতিমারির ভয়াবহ সময়ের কথা মাথায় রেখে কোটি টাকা খরচ করে বসানো হয়েছিল অক্সিজেন প্লান্ট । উদ্দেশ্য ছিল, হাসপাতালে রোগীদের জন্য অক্সিজেনের ঘাটতি আর যেন না-হয় । কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ প্লান্টই দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে । আরও উদ্বেগের বিষয়, বিষয়টি হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরই জানা ছিল না ! এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের সামনে এল শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসনিক অব্যবস্থার ছবি ।
হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার, চিকিৎসক নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জানান, প্লান্ট বন্ধ থাকার বিষয়টি তাঁর জানা নেই । তিনি বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই । খোঁজ নিয়ে জানতে হবে ।" পরে অক্সিজেন প্লান্টের দায়িত্বে থাকা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান, প্রায় এক মাস আগে বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যদফতরে ই-মেল করে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বিষয়ে কোনও উত্তর আসেনি ।
ঘটনার আর এক দিক সামনে এনে নন্দনবাবু বলেন, হাসপাতালের স্থায়ী সুপার বর্তমানে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । সেই কারণে তাঁকে সুপারের আংশিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রায় এক বছর আগে । কিন্তু সেই দায়িত্বের আওতায় ঠিক কোন কোন বিষয় দেখতে হবে, তা তাঁকে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি । তাঁর কথায়, "অক্সিজেন প্লান্ট দেখার দায়িত্ব সাধারণত সুপারের । কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ।"
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্লান্ট থেকে উৎপাদিত অক্সিজেনের বিশুদ্ধতা কমে যাওয়ায় সেটি ব্যবহার করা যাচ্ছিল না । সেই কারণেই প্লান্টটি বন্ধ রাখা হয়েছে । বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হলেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । প্লান্টটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থাকেও খবর দেওয়া হয়েছিল । অক্সিজেনের নমুনা পরীক্ষা করার জন্য তাদের কাছে পাঠানো হলেও স্বাস্থ্যদফতরের কাছে ওই সংস্থার টাকা বকেয়া থাকায় তারা পরীক্ষার কাজ শুরু করেনি ।
এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরও বাড়তি আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে । প্লান্টটি চালু থাকলে প্রতিদিন প্রায় 10 থেকে 15 হাজার টাকা আয় হতে পারত বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ।
করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেন সংকটের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরই রাজ্যজুড়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট বসানো হয়েছিল । সে সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, এই প্লান্ট চালু থাকলে মাসে প্রায় 100টি অক্সিজেন সিলিন্ডার কম কিনতে হবে । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেই প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের এই ঘটনা সেই প্রশ্নকেই আরও জোরালো করল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷
আরও পড়ুন: