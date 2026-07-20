মানতে হবে গেজেট নোটিফিকেশন, KMC-র সিদ্ধান্তে সিসি পাওয়া নিয়ে সংশয়ে ছোট জমির নির্মাণকারীরা
সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, গেজেট নোটিফিকেশন যা আছে সেই মতোই নির্মাণ করতে হবে । তবেই মিলবে অনুমোদন । সেই নির্দেশের ফাঁদে ফেঁসেছে একাধিক মানুষ ।
Published : July 20, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: গেজেট নোটিফিকেশন মাফিক ছোট জমিতে নির্মাণের কাজ করতে হবে । পুর কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশে সমস্যার মুখে শহরের ছোট জমিতে মাথা তোলা একাধিক নির্মাণ । এক্ষেত্রে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট বা সিসি পাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকেই ।
তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বেআইনি নির্মাণের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল শহর কলকাতা । ছোট ছোট এক চিলতে জমিতে বেআইনি ভাবে মাথা তুলেছে যথেচ্ছ বহুতল । বহু জমি গ্রাস করেছে প্রোমোটাররা । বছরখানেক আগেই কলকাতার মেয়র থাকাকালীন ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেছিলেন, ছোট্ট জমি অর্থাৎ আধ কাটা জমিতেই নিজের বাড়ি তোলা যাবে । নিয়ম মেনে আবেদন করলে অনুমোদন দেওয়া হবে । সেক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ করলে 3 মিটার ছাড় কমিয়ে এক মিটার করা হয়েছিল । আরও টুকটাক ছাড়ের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করা হয়েছিল । যাতে শহরবাসী নিজেদের ছোট জমিতে নিজের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করতে পারবেন ।
এর পর অফিস অর্ডার জারি করা হয় । জারি হয় গেজেট নোটিফিকেশন । তাতে ছাড় দুই মিটার করা হয় । তখন মৌখিক ভাবেই বিষয়টি জানানো হয়েছিল যে, অফিস অর্ডার মাফিক নির্মাণ কাজ করলে সেটা আইনি ভাবে অনুমোদন হবে । গেজেট নোটিফিকেশনের পাশাপশি অফিস অর্ডার জারি থাকবে । তবে সম্প্রতি তারাতলা বিপর্যয়ের পর কঠোর হয়েছে প্রশাসন । সরকারি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, গেজেট নোটিফিকেশন যা আছে সেই মতোই নির্মাণ কাজ করতে হবে । তবেই মিলবে অনুমোদন । আর সেই কড়া নির্দেশের ফাঁদে ফেঁসেছে একাধিক মানুষ ।
অনেকেই অফিস অর্ডারকে মাথায় রেখে নকশা করে বাড়ি তুলেছেন । তবে তাঁরা সিসি আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন । কারণ ছাড় পরিমাপ-সহ একাধিক বিষয় গেজেট নোটিফিকেশনে অন্যরকম । ফলে যে অসংখ্য নির্মাণ ইতিমধ্যে হয়েছে, তার সিসি আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাড়ির মালিকদের । কারণ নোটিফিকেশন অনুসারে মিলছে না ছাড়ের অংশ । ফলে সেই নির্মাণগুলির সিসি মিলবে কীভাবে, এখন সেই প্রশ্নই ঘুরছে পুর মহলে ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা যাচ্ছে, ছোট্ট জমিতে বাড়ি করার ঘোষণার পর থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণের একাধিক জমির মালিক আবেদন করেছেন । অনেকেরই বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষের মুখে । এখন তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন আইনি নির্দেশের মারপ্যাচে ।
এই প্রসঙ্গে এক এলবিএস বলেন, "আমরা অফিস অর্ডার মেনে নকশা করে দিয়েছি । অনেকেরই নির্মাণ কাজ শেষের মুখে । এখন গেজেট নোটিফিকেশনে জোর দিলে সেই সব নির্মাণের সিসি পেতে সমস্যা হচ্ছে । বিষয়টি আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছি । এই বিষয়ে সমস্যার সমাধান না-করলে মানুষ দুর্ভোগের মুখে পড়বে । ফের বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বাড়বে । রেভিনিউ কমবে কর্পোরেশনের ।"