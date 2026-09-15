দীর্ঘদিন তালা বন্ধ, পরিদর্শনের সময় বাইরে থেকে ছাত্র এনে ভাঁওতা ! মাদ্রাসার জমি ফেরত চান জমিদাতা

দীর্ঘদিন তালা বন্ধ, পরিদর্শনের সময় বাইরে থেকে ছাত্র এনে ভাঁওতা ! মাদ্রাসার জমি ফেরত চান জমিদাতা
Madrasa Closed: রাজ্য যে বেআইনি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে, সেই তালিকায় এটিও রয়েছে ৷ তাই এবার নিজের জমি ফেরত চান জমিদাতা৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 15, 2026 at 8:23 PM IST
জলপাইগুড়ি, 15 সেপ্টেম্বর: গ্রামে জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা হবে জেনে সরকারকে জমি দিয়েছিলেন । সেই মাদ্রাসা তৈরি হলেও তা বছরের পর বছর তালা বন্ধ ৷ মাঝে মধ্যেই পরিদর্শন হত বলে, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ছাত্রছাত্রীদের এনে দেখানো হত স্কুল চলছে ৷ এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের । পরিদর্শক চলে গেলেই আবার যে কে সেই ! জমি দিয়ে প্রতিশ্রুতি মতো চাকরিও পাননি জমিদাতা ! তাই বছর দুই হল মাদ্রাসার ঘরটি বাদ দিয়ে চারপাশে চা-বাগান করেছেন । বর্তমানে রাজ্য যে বেআইনি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে, সেই তালিকায় এটিও রয়েছে ৷ তাই এবার নিজের জমি ফেরত চান জমিদাতা ৷
রাজ্যে বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে সম্প্রতি কড়া পদক্ষেপ করেছে সরকার ৷ প্রথম দফায় 252টি অনুমোদনহীন আনএইডেড মাদ্রাসা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই তালিকাতেই রয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ধাপগঞ্জ সদানন্দপাড়া প্রফুলেন্দ্র দেব জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা ৷ এটিও বন্ধ করার জন্য নোটিশ জারি করেছে ৷ অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধই পড়ে রয়েছে এই স্কুল ৷ তাই এবার সরকারও নোটিশ ধরিয়ে দেওয়ায় মাদ্রাসার জন্য দান করা জমি ফেরত চাইছে জমির মালিক প্রফুলেন্দ্র দেব বর্মনের পরিবার ।
খাতায় কলমে মাদ্রাসা, কিন্তু সেই মাদ্রাসাটি কয়েক বছর ধরেই তালা বন্ধ । বিগত সরকারের আমলে বারোঘরিয়া সদানন্দপাড়ার বাসিন্দা প্রফুলেন্দ্র দেব বর্মন এলাকায় স্কুল গড়ার জন্য প্রায় এক বিঘা জমি দান করেছিলেন । সেখানে প্রফুলেন্দ্র দেব জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা তৈরি হলেও কিছুদিনের মধ্যেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায় । এদিকে, মাদ্রাসা হলে পরিবারের একজন চাকরি পাবেন সেই শর্তেই জমি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বিগত সরকারের আমলে তাঁরা জমি দেওয়ার পরিবর্তে কিছুই পাননি বলে অভিযোগ ।
মাদ্রাসার জন্য জমিদাতা প্রফুলেন্দ্র দেব বর্মনের ছেলে মন্টু বর্মন বলেন, "আমরা মাদ্রাসা স্কুল হওয়ার জন্য জমি দান করেছিলাম । কিন্তু মাদ্রাসা ঠিকমতো চলেনি । আমাদের একজনের চাকরি হবে বলে শর্ত ছিল ৷ সেইভাবেই জমি দেওয়া হয়েছিল । তবে কিছুই পাইনি ৷ মাদ্রাসার জন্য জমি দিয়েছিলাম, কিন্তু স্কুলে ছাত্রছাত্রী নেই । তালা বন্ধ । স্কুল হচ্ছে না কয়েক বছর ধরে ৷ তাই আমরা মাদ্রাসার চারপাশে চা-বাগান লাগিয়ে দিয়েছি । আমরা এখন আমাদের জমি ফেরত চাই ।"
প্রফুলেন্দ্র দেব বর্মনের আরেক ছেলে প্রদীপ বর্মন বলেন, "বিগত সরকারের সময়ে আমরা স্কুল গড়ার জন্য জমি দান করেছিলাম । কিন্তু স্কুল ভালো ভাবে চলছিল না । সরকারি সাহায্যও পাওয়া যাচ্ছিল না । আমাদের বলা হয়েছিল স্কুলের জন্য জমি দেওয়া হলে বাড়ির একজনকে চাকরি দেওয়া হবে ।সেই আশায় আমরা জমি দিয়েছিলাম । কিন্তু চাকরি তো দুরের কথা, স্কুলই চলত না । আমরা দেখলাম স্কুল বন্ধ হয়ে আছে । আমাদের চাকরিও হল না । তাই আমরা আমাদের দান করা জমিতে চা-গাছ লাগিয়ে দিয়েছি । টিনের স্কুল-বাড়ি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে কয়েক বছর ধরে ।"
এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা প্রহ্লাদকুমার বর্মন বলেন, "আমরাও ভেবেছিলাম এলাকায় একটা স্কুল হলে ভালোই হয় । কিন্তু দেখলাম স্কুল থাকলেও তালা বন্ধ । মাঝে মধ্যে তালা খুলত । যে দিন পরিদর্শন হত সে দিন বাইরে থেকে ছাত্রছাত্রীদের এনে পরিদর্শন করানো হত । কিন্তু কয়েক বছর থেকে পুরোপুরি তালা বন্ধ স্কুল । স্কুল যদি না-ই চলে তাহলে বন্ধ করে দেওয়াই ভালো । মাদ্রাসার জায়গায় জমির মালিক এখন চা-বাগান লাগিয়ে দিয়েছেন ।"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সৌভিক বর্মন আবার বললেন, অনেক আগেই এই মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল ৷ তাঁর কথায়, "স্কুল ছিল । এখন বন্ধ হয়ে আছে । প্রায় 5-6 বছর ধরে বন্ধ । স্কুলের রাস্তাও বন্ধ । আগে যখন স্কুল ছিল তখন চা-বাগান ছিল না । স্কুল বন্ধের ফলে চা-বাগান লাগিয়েছে । এখন তো স্কুলে ঢোকার জায়গাও নেই । সরকার এখন স্কুল বন্ধ করল । এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল ।"
জমিদাতা পরিবারের আর এক সদস্য টোটোন বর্মন আবার মনে করেন তাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "কেন বন্ধ করে দিল জানা নেই । শুনতে পেয়েছি এই জায়গার কথা বলে শিক্ষকরা বেতন নিত । আমরা জমি দান করেছিলাম । আমাদের বলা হয়েছিল, আমাদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে । আমরা সৎ উদ্দেশ্যে জমি দান করেছিলাম, স্কুল হবে বলে । যদি স্কুল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের জমি সরকার ফিরিয়ে দিক এটাই চাই । কারণ আমরা কৃষিকাজ করে খাই । এই জমি ফিরিয়ে দিলে আমরা কৃষিকাজ করে খেতে পারি । ফাঁকা জায়গায় চা-বাগান লাগিয়ে দিয়েছি । এখন মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে ।"
এবিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রশাসনিক আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "সরকারের নির্দেশ মতোই কাজ হবে ৷ এই মাদ্রাসা নিয়ে আমরা এখনও জমিদাতার থেকে কোনও অভিযোগ পাইনি ৷ অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে ৷"