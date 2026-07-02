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নতুনগ্রামের কাঠের পুতুলকে জিআই ট্যাগ, আপ্লুত 'আউল-ম্যান'! কেন এমন নাম

নতুনগ্রাম থেকে তুলে এনে কাঠের পুতুল পেঁচাকে বিশ্বদর্শন করিয়েছেন দেবজিৎ দত্ত । এর পিছনের কাহিনী রইল পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ এই প্রতিবেদনে ৷

owl man Debjit Dutta
'আউল-ম্যান' দেবজিৎ দত্ত (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 7:47 PM IST

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কলকাতা, 2 জুলাই: পেঁচার সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা আজকের নয় । সেই পেঁচাই এবার তাঁর শুটকেস থেকে বেরিয়ে উড়ে গিয়ে ভারত সরকারের 'Geographical Indication' ওয়েবসাইটে একেবারে পাকাপাকিভাবেই বাসা করে নিয়েছে ৷ আর তাতেই উচ্ছ্বসিত 'আউল-ম্যান' দেবজিৎ দত্ত ।

বুঝতে পারলেন না তো ? তাহলে একটু খোলসা করে বলা যাক । একটা বা দুটো নয়, বঙ্গজাত মোট 12টি ঐতিহ্যবাহী পণ্য এবার Geographical Indication বা GI ট্যাগ বা স্বীকৃতি পেয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল । আর নতুনগ্রামের কাঠের পুতুলের কথা বললেই, চোখের সামনে লম্বাটে কাঠের উপর সাদা-হলুদ আর লাল রং দিয়ে আঁকা পেঁচার ছবি ভেসে ওঠে । আজ থেকে প্রায় 18 বছর আগে নতুনগ্রাম থেকে তুলে এনে সেই পেঁচাকে যিনি বিশ্বদর্শন করিয়েছিলেন, তিনি হলেন পর্যটন সংস্থার নির্দেশক দেবজিৎ দত্ত ।

নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল জিআই ট্যাগ পেতে আপ্লুত 'আউল-ম্যান' (ইটিভি ভারত)

বিশ্ব দরবারে পেঁচা পুতুলের পরিচিতি

প্রথমটায় ব্যবসার চাহিদার জন্য হলেও বাংলার তুলনামূলকভাবে কম জনপ্রিয় একটি হস্তশিল্পকে রাতারাতি দেবজিৎ বিদেশিদের ড্রয়িং রুমের শো-পিস করে তুলেছিলেন । নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল সেই পেঁচাই পরে দেবজিতের পর্যটন সংস্থার ম্যাসকট হয়ে উঠল । তিনি বাংলাকে বিশ্ব পর্যটন জগতে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন ৷ যাতে বাংলায় বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায় ।

owl man Debjit Dutta
দেবজিৎ দত্ত পেঁচা পুতুলকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন (নিজস্ব ছবি)

দেবজিৎ দত্ত বলেন, "2007 সালে আমি বার্লিনের একটি পর্যটন মেলায় গিয়ে দেখলাম যে বাংলা সম্বন্ধে বিদেশের মানুষের কোনও ধারণাই নেই । বরং তারা ভারত বলতে শুধু দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর বা কেরলকেই বোঝেন । তাই বাংলাকে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি দিতে প্রথাগত বিপণন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আমি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যাত্রার গল্প বা Experiential Storytelling প্রথা বেছে নিলাম । হিমালয় থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলার বিভিন্ন রূপকে 24টি আকর্ষণীয় 'পিকচার পোস্টকার্ড' এর মাধ্যমে তুলে ধরলাম ।"

owl man Debjit Dutta
দেবজিতের পর্যটন সংস্থার মাসকট নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)

সংস্থার ম্যাসকট পেঁচা পুতুল

কিন্তু তাঁর গল্পের সঙ্গে শ্রোতার সংযোগ দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রয়োজন ছিল একটি বস্তুর, অর্থাৎ ম্যাসকট বা আইকনের । যাতে শ্রোতাদের মনে এই গল্পটা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে । তখন বিভিন্ন জিনিসের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকা নতুন গ্রামের পেঁচা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । দেবজিৎ দত্ত বলেন, "এরপর একটি মেলায় আমার নতুন গ্রামের একজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁকে আমি বিভিন্ন আকারে পেঁচা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলি । এরপর দেশ-বিদেশে যেখানেই কাজের জন্য গিয়েছি আমি এই একটি করে পেঁচা এবং এই পিকচার পোস্ট কার্ড মানুষকে উপহার দিয়েছি ৷"

owl man Debjit Dutta
নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)
owl man Debjit Dutta
বিদেশে নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "এখনও পর্যন্ত দেশ-বিদেশ মিলিয়ে প্রায় দশ হাজারের উপর পেঁচা এবং পোস্ট কার্ড মানুষকে উপহার দিয়েছি আমি । দেশ-বিদেশে ঘুরে লোককে উপহার দিতে হলে এমন একটা জিনিস হতে হবে যা ভঙ্গুর হলে চলবে না, বেশ টেঁকসই হতে হবে, আবার হালকাও । এই পেঁচার মধ্যে সবক’টা বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম ।"

owl man Debjit Dutta
নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)

কেন 'আউল-ম্যান' নাম ?

আর এই পেশার সুবাদেই আন্তর্জাতিক মহলে তিনি পরিচিতি লাভ করলেন 'আউল-ম্যান' নামে । বিদেশিরা তাঁকে 'আউল-ম্যান' বলে ডাকতে শুরু করেন ৷ এমনকি ইমেল ও মেসেজেও 'আউল-ম্যান' বলে উল্লেখ থাকে ৷ আর পেঁচার সঙ্গে তাঁর এই যাত্রাপথ দেখতে দেখতে 18 বছর পেরোতে চলল ৷ স্বাভাবিকভাবেই পেঁচা-সহ নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল জিআই ট্যাগ পাওয়ায় তিনি খুবই খুশি । এতে আরও এই পুতুলগুলির দেশ-বিদেশে ব্যপ্তি ঘটবে বলে আশাবাদী তিনি ৷

owl man Debjit Dutta
বিদেশে নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল মানে যে শুধু পেঁচা তেমনটাই নয়, তবে পেঁচা সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে ৷ নতুনগ্রামের সূত্রধর পরিবার বা ভাস্কর পরিবার বংশ-পরম্পরাগতভাবে 350-400 বছর ধরে এই কাঠের পুতুল তৈরি করে আসছে ৷ তারা পেঁচার পাশাপাশি দেব-দেবীর মূর্তিও তৈরি করে ।

owl man Debjit Dutta
নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)

কেন জনপ্রিয় পেঁচা পুতুল ?

দেবজিৎ দত্তের মতে, দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ৷ তাই প্রত্যেক ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পাশে পেঁচা বিরাজমান থাকে ৷ সেই জন্যই হয়তো পেঁচা বাঙালিদের সকলের ঘরে রয়েছে ৷ এর কারণেই এই নতুনগ্রামের পুতুলগুলির মধ্যে পেঁচা পুতুলটি সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । আর সেই কাঠের পুতুল ভৌগোলিক স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি নতুনগ্রামের শিল্পীরাও । তাঁদের কথায়, এবার হস্তশিল্প থেকে খাদ্য বা বাদ্যযন্ত্র, বাংলার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে ।

owl man Debjit Dutta
নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল (নিজস্ব ছবি)

জিআই ট্যাগ

উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে 15টি জিনিসে জিআই ট্যাগের আবেদন জানানো হলেও 12টিতে আপাতত সিলমোহর পড়েছে । সেই 12টি জিনিস হল চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ, জনাইয়ের মনোহরা, বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ, শান্তিনিকেতনের বাটিক শিল্প, শান্তিনিকেতনের একতারা, পূর্ব বর্ধমানের নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল, পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্প, কলকাতার ঐতিহ্য়বাহী কলকাত্তি গয়না, হটো গ্রামের শাঁখা শিল্প, বিক্রমপুরের বেঙ্গল সিঙ্গিং বোল, বলাগড়ের ঐতিহ্যবাহী নৌকা এবং মুর্শিদাবাদের সিল্ক ৷

owl man Debjit Dutta
নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল জিআই ট্যাগ পেয়েছে (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

OWL MAN DEBJIT DUTTA
GI TAG
আউল ম্যান দেবজিৎ দত্ত
নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল
NATUNGRAM WOODEN DOLLS

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