ছটপুজো উপলক্ষে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় আসানসোল স্টেশনে, ট্রেন ধরতে না পেরে চরম দুর্ভোগ
Chhat puja Train Crowd: ভিনরাজ্যের বহু মানুষ কর্মসূত্রে আসানসোলে থাকেন । ছটপুজো উপলক্ষে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ট্রেনে ভিড়ের কারণে বিপাকে পড়ছেন তাঁরা ৷
Published : November 12, 2026 at 10:09 PM IST
আসানসোল, 12 নভেম্বর: শুক্রবার থেকেই শুরু হচ্ছে ছটপুজোর মহাপর্ব । আর তার আগেই বাড়ি ফেরার তীব্র তাগিদে আসানসোল স্টেশনে উপচে পড়ল যাত্রীদের ভিড় । ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের হাজার হাজার মানুষ কর্মসূত্রে আসানসোলে বসবাস করেন । ছটপুজো উপলক্ষে তাঁদের অনেকেই বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হয়েছেন । কিন্তু ট্রেনে অত্যধিক ভিড়ের কারণে কার্যত বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা । একের পর এক দূরপাল্লার ট্রেন স্টেশনে ঢুকলেও তাতে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন না বহু ছটব্রতী ।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আসানসোল স্টেশনে দেখা যায় যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষা । বিশেষ করে বিহার ও ঝাড়খণ্ডগামী ট্রেনগুলিতে এতটাই ভিড় যে দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত মিলছে না । বাদুড়ঝোলা হয়ে ট্রেনে উঠছেন অনেকে । মহিলাদের পক্ষে সেই ভিড় ঠেলে ট্রেনে ওঠা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে । বহু যাত্রী নির্ধারিত ট্রেন ধরতে না পেরে পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে বসে রয়েছেন । কারও দুটো, কারও আবার তিনটি ট্রেন ইতিমধ্যেই মিস হয়ে গিয়েছে ।
বেগুসরাইয়ে বাড়ি অনিতা দেবীর । ছটপুজোয় অংশ নিতে বাড়ি ফেরার কথা তাঁর । কিন্তু সকাল থেকে তিনটি ট্রেন মিস করার পর কার্যত দিশেহারা তিনি । তাঁর কথায়, ‘‘সকাল থেকে বসে রয়েছি । তিনটি ট্রেন চলে গেল, কোনোটাতেই উঠতে পারলাম না । বেগুসরাইয়ে নিজের বাড়িতে ছটপুজো করতে যাব । কিন্তু আদৌ বাড়ি পৌঁছতে পারব কি না, সেটাই বুঝতে পারছি না ।’’
একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন আর এক যাত্রী । নীলম দেবী তাঁর বক্তব্য, ‘‘ট্রেনে ওঠাই যাচ্ছে না । প্রতি বছরই ছটপুজোর সময় ভিড় হয়, তবে এবার পরিস্থিতি আরও বেশি কঠিন । কর্মক্ষেত্র থেকে আগে ছুটি না পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে বাড়ি ফেরার জন্য বেরিয়ে এখন চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে ।’’ কীভাবে ট্রেন ধরবেন, কীভাবে বাড়ি পৌঁছে ছটপুজোয় অংশ নেবেন, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মহিলারা ।
ছটপুজো উপলক্ষে রেলের তরফে স্পেশাল ট্রেন-সহ একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু যাত্রী সংখ্যার বিপুল চাপের সামনে সেই ব্যবস্থাপনা কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । বিশেষ করে বিহার ও ঝাড়খণ্ডগামী দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে উপচে পড়া ভিড় পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে ।
অন্যদিকে, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য স্টেশনে সতর্ক রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণে বারবার মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে । রেলকর্মীরাও ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন আরপিএফ জওয়ানরা ।
পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন আসানসোল । ছটপুজো উপলক্ষে এই স্টেশনে হাজার হাজার মানুষের এমন ভিড় এবং বাড়ি ফেরার মরিয়া চেষ্টা ঘিরে তৈরি হয়েছে উদ্বেগের পরিস্থিতি । প্রশ্ন একটাই, সময়মতো ট্রেন না পেলে কীভাবে বাড়ি ফিরবেন এই ছটব্রতীরা ? ছটপুজোর আগে প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে সূর্যদেবের আরাধনায় সামিল হওয়ার স্বপ্ন আদৌ পূরণ হবে কি না, সেই দুশ্চিন্তার প্রতীক্ষায় বহু যাত্রী ৷
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