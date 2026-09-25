পাহাড়জুড়ে রাতভর বৃষ্টিতে ধস, ভেঙে পড়ল হাসপাতালের দেওয়াল; তিস্তায় লাল সতর্কতা

পাহাড়জুড়ে রাতভর বৃষ্টিতে ধস, ভেঙে পড়ল হাসপাতালের দেওয়াল; তিস্তায় লাল সতর্কতা
North Bengal Weather: পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও নদীগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে । অনবরত বৃষ্টিতে তিস্তার জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন লাল সতর্কতা জারি করেছে ।
Published : September 25, 2026 at 11:58 AM IST
দার্জিলিং, 25 সেপ্টেম্বর: রাতভর টানা ভারী বৃষ্টিতে ফের চরম বিপর্যয়ের মুখে উত্তরবঙ্গ । গোটা পাহাড়জুড়েই নেমে এসেছে প্রকৃতির তাণ্ডব । শুক্রবার ভোররাতে দার্জিলিংয়ের একাধিক জায়গায় ধস নামার খবর পাওয়া গিয়েছে । এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপত্তিটি ঘটেছে রঙলি রঙলিওট ব্লকের মূল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাকদহ গ্রামীণ হাসপাতালে ।
টানা বৃষ্টির জেরে ধস নেমে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাসপাতাল ভবনটি । একই সঙ্গে উথালপাথাল তিস্তা নদীতে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা । উত্তাল বালাসন নদীর স্রোতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুধিয়ার নতুন সেতু ।
শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎই ধস নামে তাকদহ ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে । হাসপাতালের ভিতরে 6 জন আটকে পড়েন । ঘটনার আকস্মিকতায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল । হাসপাতালের ধ্বংসস্তূপের নিচে এক কেয়ারটেকার চাপা পড়ে যান । অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকারীরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দ্রুত দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন । বাকি পাঁচজন সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন । তাকদহ হাসপাতালের এই ভয়াবহ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ।
তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে জানান, তাকদহ গ্রামীণ হাসপাতালটি পুরো রঙলি রঙলিওট ব্লকের হাজার হাজার পরিবারের একমাত্র প্রধান ভরসাস্থল । সাময়িকভাবে হলেও এই হাসপাতালের ক্ষতি গোটা এলাকার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক । আহত কেয়ারটেকারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করার পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাসপাতালটি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দ্রুত আবার চিকিৎসা পরিষেবা পান । অন্যদিকে, পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক । পাহাড়ের দুর্যোগপূর্ণ এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন ।
শুধুমাত্র তাকদহই নয়, রাতভর টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী সড়কেও ধস নেমেছে । লেবং কার্ট রোডে ধস নামলেও সিভিল ডিফেন্স এবং সদর ট্রাফিক পুলিশের যৌথ তৎপরতায় দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে । একই সঙ্গে কার্শিয়াং ব্লকের বাগওড়া-কালিঝোরা রোডের 72 ধুরা এলাকায় ধসের কারণে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । তবে আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও পূর্ত দফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে রাস্তা আবার সচল করা হয়েছে । এছাড়া রাম্বি ঝোড়া ও লাবারবোটেই এলাকাতেও ছোটখাটো একাধিক ধসের খবর পাওয়া গিয়েছে ।
পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও নদীগুলোর রূপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে । অনবরত বৃষ্টির ফলে তিস্তা নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনিকভাবে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে । অন্যদিকে, শিলিগুড়ির কাছে দুধিয়ায় ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য তৈরি বিকল্প সেতুটি শুক্রবার সকালে বালাসন নদীর প্রবল স্রোতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ ফলে ওই পথে ভারী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হয়েছে । পাশের বেইলি ব্রিজ দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচল আপাতত স্বাভাবিক রয়েছে । দুর্যোগ মোকাবিলায় পুরো জেলাজুড়েই প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে ।