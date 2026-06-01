মিটেছে মাটি-সংকট, 17 দিন পর কুমোরটুলিতে শুরু প্রতিমা গড়ার কাজ
মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং পূর্ণিমা চক্রবর্তীর হস্তক্ষেপে কাটলো মাটির সংকট ৷ কুমোরটুলির মাটির গাড়ি আটকাবে না পুলিশ, বৈঠকে সিদ্ধান্ত ৷
Published : June 1, 2026 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: রাজ্যের পালাবদলের পর পুলিশি ব্যবস্থার জেরে বন্ধ হয়েছিল মাটির লরি আসা ৷ থেমে গিয়েছিল কুমোরটুলিতে প্রতিমা গড়ার কাজ ৷ অবশেষে 17 দিন পর কাটল সেই সংকট ৷ মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং পূর্ণিমা চক্রবর্তী হস্তক্ষেপে এই সংকট মুক্তি বলে জানিয়েছেন শিল্পী সমিতির সভাপতি বাবু পাল ৷
কলকাতার কুমোরটুলি খ্যাতি গোটা বিশ্বময় ৷ এখানে তৈরি প্রতিমা যায় না এমন কোনও দেশ নেই ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই কুমোরটুলিতেই নেমে এসেছিল আধার ৷ কিন্তু কেন ? শিল্পীদের কথায়, পুলিশ মাটির লরি আসা বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ যেভাবে বালি, কয়লা, মাটি পাচার হয়েছে আগের আমলে, সেই পাচার বন্ধে এই মাটি বোঝাই লরি আসাও বন্ধ করেছিল ৷
এরপর শিল্পীমহল এই সংকট কাটাতে যোগাযোগ করেন স্থানীয় বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং আরেক বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে ৷ কালে চক্রে দু’জনই আজ মন্ত্রী ৷ তাঁদের উদ্যোগেই হাসি ফুটল শিল্পীদের মুখে ৷ সোমবার শিল্পীদের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করতে যান ডায়মন্ড হারবার থানায় ৷ সেখানে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা হয় ৷ তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবার থেকে কুমোরটুলিতে যে মাটি বোঝাই লরি আসবে, তা আর আটকানো হবে না ৷
একটা সময় ছিল গোটা কুমোরটুলিতে কাজ হতো গঙ্গার মাটি দিয়ে ৷ উলুবেড়িয়া থেকে নৌকা বোঝাই হয়ে মাটি আসত ৷ কিন্তু, তৃণমূল জমানায় স্থানীয় নেতাদের তোলাবাজি শুরু হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকি সেই সময় পুলিশের বিরুদ্ধেও তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে ৷ দুইয়ের জেরে নাভিশ্বাস ওঠে মাটি ব্যবসায়ীদের ৷ নৌকার সংখ্যা কমে তলানিতে ঠেকে ৷
এরপর বিকল্প মাটির ব্যবস্থা করা হয় ডায়মন্ড হারবার, পাথরপ্রতিমা এই সমস্ত জায়গা থেকে ৷ তবে, সেখানকার মাটি গঙ্গার এঁটেল মাটির তুলনা নিম্নমানের ৷ তবে, কাজ চলে যায় ৷ খরচও প্রায় অর্ধেক ৷ তাই সেই মাটি দিয়েই কাজ চালাতে থাকেন শিল্পীরা ৷ কিন্তু, পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ কমেনি ৷ তবে, রাজ্যে সরকার বদলের পর সেই পুলিশ প্রশাসন যেন দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি ! তাই এখন অবৈধ মাটি পাচার, বালিপাচার রুখতে সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন ৷ আর সেই ধাক্কায় সাময়িক সংকটে পড়েছিলেন কুমোরটুলির শিল্পীরা ৷
এ নিয়ে শিল্পী বঙ্কিম পাল বলেন, "আমাদের গঙ্গার মাটির সঙ্গে কোনও মাটির তুলনা হবে না ৷ তবে কিছু করার নেই, যে পরিমাণ মাটি আগে 600 টাকায় কিনতাম, দীর্ঘ কয়েক বছরে আগের শাসকদল ও আগের আমলে পুলিশি তোলাবাজির জেরে তা 1200 টাকা হয়েছে ৷ তাই জমির কাটা মাটি কিনছিলাম আমরা ৷ সেটার ক্ষেত্রে তোলাবাজি থাকলেও ওই টাকায় মাটির পরিমাণ দ্বিগুণ পাওয়া যায় ৷"
কুমোরটুলির মৃৎ শিল্পী সমিতির সভাপতি বাবু পাল বলেন, "পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং স্বপন দাশগুপ্ত উভয়কে ধন্যবাদ ৷ তাঁদের হস্তক্ষেপে আজ আমাদের সংকট কাটছে ৷ 17 দিন মাটির অভাবে কাজ করতে পারিনি আমরা ৷ কাল থেকে ফের শুরু হবে কাজ ৷ আজ ডায়মন্ড হারবারে পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে গেলাম ৷ গোটা কুমোরটুলিতে সিজনে প্রায় 1200-1500 লরি মাটি আসে ৷ সারা বছরে বিভিন্ন সময় মাটি আসে ৷ কোনও ক্ষেত্রেই আর বাধা থাকবে না ৷ নির্দিষ্ট কাগজপত্র থাকবে ৷ আজ রাত থেকেই লরি ঢুকবে কুমোরটুলিতে ৷"