ETV Bharat / state

বিপর্যয়ে নষ্ট 200 মেট্রিক টন, তবু শীতের বাজারে সমতলে মিলবে পাহাড়ের রানি কমলা

উদ্যানপালন দফতরের দাবি, বিপর্যয়ের পরেও মন খারাপের কোনও কারণ নেই ৷ ডিসেম্বরেই সমতলের বাজারে দেখা মিলবে পাহাড়ের কমলালেবুর ৷

ETV BHARAT
বিপর্যয়ের পরেও শীতের বাজারে মিলবে পাহাড়ের রানি কমলা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 24 অক্টোবর: সমতলবাসীর জন্য সুখবর । বিপর্যয়ের ধাক্কায় প্রচুর বাগান ধ্বংস হওয়ার পর ফলন কিছুটা কমলেও বাজারে দেখা মিলবে পাহাড়ের কমলার । জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপর্যয়ে প্রায় 200 মেট্রিক টন উৎপাদন নষ্ট হয়েছে কমলালেবুর । তবে এই বছরটাকে কমলার 'ফলন বর্ষ' বলে উল্লেখ করেছেন আধিকারিকরা । ফলে গত বছরের মতোই এবারও উৎপাদন হবে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমনই আশা প্রকাশ করেছেন উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিকরা । ডিসেম্বর মাসেই সমতলের বাজারে দেখা মিলবে পাহাড়ে 'রানি'র ।

এদিকে, বিপর্যয়ে পাহাড়ে ফল, ফুল, সবজি চাষে প্রায় ছয় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । উদ্যানপালন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে এমন রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে কৃষি দফতর । তারা ইতিমধ্যে রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে ।

ETV BHARAT
সরকারের কাছে ইতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছে উদ্যানপালন দফতর (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর যথেষ্ট নামডাক রয়েছে । চলতি মাসের ভয়াবহ বিপর্যয়ে পাহাড়ের একাংশে তছনছ হয়ে গিয়েছে রাশি রাশি কমলা বাগান । যার জেরে শীতের মরশুমে সমতলে পাহাড়ের কমলালেবুর দেখা মিলবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল । বিপর্যয় বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনের পর কমলার ফলন নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ইতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছে উদ্যানপালন দফতর ।

ETV BHARAT
এই বছর কমলার 'ফলন বর্ষ' (নিজস্ব চিত্র)

জিটিএ’র ভূমি ও কৃষি বিভাগের সভাসদ সতীশ পোখরেল বলেন, "প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমলার বাগানের একাংশ ধ্বংস হয়েছে । তা হলেও টিকে থাকা বাগানে প্রচুর কমলা ধরেছে । সেগুলিতে যে ফলন হবে তা পর্যাপ্ত বলে উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিকরা আশা প্রকাশ করেছেন ।"

ETV BHARAT
সমতলের বাজারে দেখা মিলবে পাহাড়ের কমলালেবুর (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিং জেলা উদ্যানপালন দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রভাস মণ্ডল বলেন, "এবার কমলার ফলন বর্ষ । বিপর্যয়ের পরও টিকে থাকা বাগানে প্রচুর ফলন রয়েছে । সেগুলি এখন মাঝারি আকৃতির হয়েছে । আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় সেগুলি বাজারে আসবে বলেই মনে হচ্ছে । এবারের ফলন গত বছরের মতো হবে বলে মনে হচ্ছে । আর কিছুদিন পর এ বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে । আর ক্ষতিগ্রস্ত কমলা চাষিদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে । তাঁদেরকে আগামীতে কমলা গাছের চারা কিংবা অন্য সবজি চাষের বীজ, সার বিনামূল্যে দিয়ে সহায়তা করা হবে ।"

ETV BHARAT
গাছ ভরে গিয়েছে কমলালেবুতে (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিং পাহাড়ের মিরিক, সৌরেনি, বিজনবাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় কমলা উৎপাদন হয়ে থাকে । এছাড়াও কার্শিয়াং, দার্জিলিং পুলবাজার, সুখিয়াপোখরি, রংলিরংলিয়টেও কমলার বাগান রয়েছে । প্রশাসন সূত্রে খবর, বিপর্যয়ে ক্ষতি হয়েছে প্রায় 200 মেট্রিক টন কমলার । যার অধিকাংশ অপরিণত অবস্থায় গাছ থেকে পড়ে গিয়েছে । আর কিছু জায়গায় বাগানের অস্তিত্বই নেই । বাগান ধসে খাদে চাপা পড়েছে । তা হলেও যেসব বাগান সুরক্ষিত রয়েছে, সেগুলিতে ব্যাপক ফলন ধরেছে ।

ETV BHARAT
ডিসেম্বর মাসেই সমতলের বাজারে দেখা মিলবে পাহাড়ে 'রানি'র (নিজস্ব চিত্র)

গত বছর পাহাড়ে প্রায় 2 হাজার 510 হেক্টর জমিতে ফলন হয়েছিল 19 হাজার 521 মেট্রিক টন কমলার । এদিকে, কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপর্যয়ে কমলা, সবজি, আদা, এলাচ, ফুল ইত্যাদি মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 6 কোটি টাকা । ওই সব চাষিদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ।

TAGGED:

DARJEELING DISASTER
ORANGES IN WINTER
DARJEELING LANDSLIDES
পাহাড়ের কমলালেবু
HILL ORANGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.