ETV Bharat / state

আর্বজনা-থুতু ফেলায় 5 দিনেই এক লাখ জরিমানা, রাস্তায় নজরদারি চালাতে নামল গাড়ি

এবার আসানসোলে নিয়ে আসা হল 'সিটি ওয়াচ কার' । আপাতত পুরনিগমের 10টি বরো এলাকায় গাড়ি দিয়ে চলবে নজরদারি ৷

City Watch Car
'এএমসি সিটি ওয়াচ' গাড়ির উদ্বোধন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 6 সেপ্টেম্বর: গত 1 সেপ্টেম্বর থেকেই রাস্তায় নোংরা ফেললে, থুতু ফেললে, কিংবা প্রকাশ্যে প্রস্রাব করলে জরিমানা করা হচ্ছে । গত পাঁচ দিনে আসানসোল পুরনিগম এলাকাতেই শুধুমাত্র এক লক্ষ টাকার বেশি জরিমানা আদায় হয়েছে ৷ এমনটাই রবিবার দাবি করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

পাশাপাশি এবার আসানসোলের রাস্তায় নামল নজরদারি গাড়ি । 'এএমসি সিটি ওয়াচ' নামে রাস্তায় নজরদারি গাড়ি নামানো হয়েছে । আসানসোল পুরনিগমের 10টি বরো এলাকার জন্য এরকম 10টি গাড়ি দেওয়া হয়েছে । অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোলের জন্য এদিন গাড়িগুলির উদ্বোধন করেছেন । এই গাড়িগুলি বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে । যেখানে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যাবে, কিংবা কেউ শহরকে নোংরা করছে দেখা যাবে, সেখানেই নজরদারি চালাবেন গাড়িতে বসে থাকা পুর প্রতিনিধিরা ।

5 দিনেই এক লাখ জরিমানা, রাস্তায় নজরদারি চালাতে নামল গাড়ি (ইটিভি ভারত)

এর আগে আসানসোল শহরে স্বয়ংক্রিয় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে । রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা ময়লা সাকশন পাইপের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরিষ্কার করবে গাড়িটি । ইতিমধ্যেই 'স্বচ্ছ অ্যাপ' নিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার । 'স্বচ্ছ অ্যাপ'-এর দ্বারা সাধারণ মানুষ এলাকায় আবর্জনা পড়ে থাকলে তার ছবি পাঠাতে পারবেন । দ্রুত সেই আবর্জনা পরিস্কার হবে । এবার পুর এলাকায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা কিংবা আবর্জনা পড়ে থাকার নজরদারি চালাবে এই 'এএমসি সিটি ওয়াচ' গাড়িগুলি ।

City Watch Car
গাড়িতে বসে নজরদারি চালাবেন পুর প্রতিনিধিরা (ইটিভি ভারত)

শুধু তাই নয়, শহরকে কে নোংরা করছে, আবর্জনা ফেলছে, প্রকাশ্যে থুতু ফেলছে কিংবা খোলা জায়গায় কেউ প্রস্রাব করছে কি না সেসব বিষয়েও নজরদারি চালাবে এই গাড়ি । যদিও এই গাড়িগুলিতে থাকা প্রতিনিধিরা দোষী ব্যক্তিদের জরিমানা করবেন না । জরিমানা করবেন সাফাইকর্মীরাই বলে জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল ।

City Watch Car
এই গাড়িগুলি বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "এই গাড়িগুলি গোটা পুরনিগম এলাকায় ঘুরে বেড়াবে এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে । কোথায় আবর্জনা পড়ে আছে, কারা আবর্জনা ফেলছে এইসব ব্যাপারে নজরদারি চালাবে । তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দায়িত্বে যে সাফাই কর্মী কিংবা স্বচ্ছ বন্ধুরা রয়েছেন তারাই শহরের জঞ্জালকারীদের জরিমানা করবেন ।" অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "গত পাঁচ দিনে অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত আসানসোল পুরনিগম এলাকায় এক লক্ষ টাকা জরিমানা উঠে এসেছে ।"

City Watch Car
আসানসোলের রাস্তায় নামল নজরদারি গাড়ি (ইটিভি ভারত)

সুতরাং বিষয়টি শুধুই কথার কথা নয় । আগামিদিনে শহরকে পরিষ্কার রাখতে আরও কড়া হাতে পদক্ষেপ করতে চলেছে পুর এবং নগরোন্নয়ন দফতর । তাই রাস্তায় আবর্জনা ফেলার আগে, কিংবা থুতু ফেলার আগে বা প্রকাশ্যে প্রস্রাব করার আগে অবশ্যই সতর্ক হয়ে যান সফরবাসীরা । এমনটাই সচেতনতা চালানো হচ্ছে পুরনিগমের পক্ষ থেকে ।

TAGGED:

AGNIMITRA PAUL
AMC
অগ্নিমিত্রা পাল
নজরদারি গাড়ি
CITY WATCH CAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.