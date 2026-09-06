আর্বজনা-থুতু ফেলায় 5 দিনেই এক লাখ জরিমানা, রাস্তায় নজরদারি চালাতে নামল গাড়ি

আর্বজনা-থুতু ফেলায় 5 দিনেই এক লাখ জরিমানা, রাস্তায় নজরদারি চালাতে নামল গাড়ি
এবার আসানসোলে নিয়ে আসা হল 'সিটি ওয়াচ কার' । আপাতত পুরনিগমের 10টি বরো এলাকায় গাড়ি দিয়ে চলবে নজরদারি ৷
Published : September 6, 2026 at 5:30 PM IST
আসানসোল, 6 সেপ্টেম্বর: গত 1 সেপ্টেম্বর থেকেই রাস্তায় নোংরা ফেললে, থুতু ফেললে, কিংবা প্রকাশ্যে প্রস্রাব করলে জরিমানা করা হচ্ছে । গত পাঁচ দিনে আসানসোল পুরনিগম এলাকাতেই শুধুমাত্র এক লক্ষ টাকার বেশি জরিমানা আদায় হয়েছে ৷ এমনটাই রবিবার দাবি করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
পাশাপাশি এবার আসানসোলের রাস্তায় নামল নজরদারি গাড়ি । 'এএমসি সিটি ওয়াচ' নামে রাস্তায় নজরদারি গাড়ি নামানো হয়েছে । আসানসোল পুরনিগমের 10টি বরো এলাকার জন্য এরকম 10টি গাড়ি দেওয়া হয়েছে । অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোলের জন্য এদিন গাড়িগুলির উদ্বোধন করেছেন । এই গাড়িগুলি বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে । যেখানে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যাবে, কিংবা কেউ শহরকে নোংরা করছে দেখা যাবে, সেখানেই নজরদারি চালাবেন গাড়িতে বসে থাকা পুর প্রতিনিধিরা ।
এর আগে আসানসোল শহরে স্বয়ংক্রিয় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে । রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা ময়লা সাকশন পাইপের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরিষ্কার করবে গাড়িটি । ইতিমধ্যেই 'স্বচ্ছ অ্যাপ' নিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার । 'স্বচ্ছ অ্যাপ'-এর দ্বারা সাধারণ মানুষ এলাকায় আবর্জনা পড়ে থাকলে তার ছবি পাঠাতে পারবেন । দ্রুত সেই আবর্জনা পরিস্কার হবে । এবার পুর এলাকায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা কিংবা আবর্জনা পড়ে থাকার নজরদারি চালাবে এই 'এএমসি সিটি ওয়াচ' গাড়িগুলি ।
শুধু তাই নয়, শহরকে কে নোংরা করছে, আবর্জনা ফেলছে, প্রকাশ্যে থুতু ফেলছে কিংবা খোলা জায়গায় কেউ প্রস্রাব করছে কি না সেসব বিষয়েও নজরদারি চালাবে এই গাড়ি । যদিও এই গাড়িগুলিতে থাকা প্রতিনিধিরা দোষী ব্যক্তিদের জরিমানা করবেন না । জরিমানা করবেন সাফাইকর্মীরাই বলে জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল ।
তিনি বলেন, "এই গাড়িগুলি গোটা পুরনিগম এলাকায় ঘুরে বেড়াবে এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে । কোথায় আবর্জনা পড়ে আছে, কারা আবর্জনা ফেলছে এইসব ব্যাপারে নজরদারি চালাবে । তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দায়িত্বে যে সাফাই কর্মী কিংবা স্বচ্ছ বন্ধুরা রয়েছেন তারাই শহরের জঞ্জালকারীদের জরিমানা করবেন ।" অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "গত পাঁচ দিনে অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত আসানসোল পুরনিগম এলাকায় এক লক্ষ টাকা জরিমানা উঠে এসেছে ।"
সুতরাং বিষয়টি শুধুই কথার কথা নয় । আগামিদিনে শহরকে পরিষ্কার রাখতে আরও কড়া হাতে পদক্ষেপ করতে চলেছে পুর এবং নগরোন্নয়ন দফতর । তাই রাস্তায় আবর্জনা ফেলার আগে, কিংবা থুতু ফেলার আগে বা প্রকাশ্যে প্রস্রাব করার আগে অবশ্যই সতর্ক হয়ে যান সফরবাসীরা । এমনটাই সচেতনতা চালানো হচ্ছে পুরনিগমের পক্ষ থেকে ।