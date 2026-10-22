দুর্গাপুজোর আসরে বিষহরি ! পুজো হল চারশোরও বেশি মনসা প্রতিমার
Manasa idols worshipped: হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেই মায়ের পুজো দেন মুসলিমরা ৷ বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গার সঙ্গে মা বিষহরির মূর্তিরও বিসর্জন দেওয়া হয় ৷
Published : October 22, 2026 at 10:46 AM IST
মালদা, 21 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর আসরে বিষহরি মনসার পুজো ! কে, কবে, কোথায় শুনেছে ! কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে তেমনই এক পুজো হয়ে আসছে গাজোলের ময়না গ্রামে ৷ স্থানীয়দের দাবি, চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দুর্গাপুজোর পাঁচদিন একইসঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন মা মনসা ৷
এই পুজোকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন এলাকায় বড় মেলাও বসে ৷ এলাকাবাসীর সঙ্গে রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষ এই পুজোয় অংশ নেন ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এই পুজোয় ধর্মের কোনও গাণ্ডীবরেখা নেই ৷ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেই মায়ের পুজো দেন মুসলিমরা ৷ বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গার সঙ্গে মা বিষহরির মূর্তিরও বিসর্জন দেওয়া হয় ৷
গাজোল থেকে রায়গঞ্জগামী 12 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ময়না গ্রাম ৷ বর্ধিষ্ণু এই গ্রাম একসময় ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছিল ৷ এলাকায় ছিল প্রচুর জলাশয় ৷ বর্ষার সময় এলাকায় সাপের উপদ্রবে আতঙ্কে থাকতে হত গ্রামবাসীদের ৷ সর্পাহত হয়ে বহু গ্রামবাসীর মৃত্যু হতো ৷ সাপের আতঙ্ক থেকে প্রজাদের মুক্তি দিতে তৎকালীন মারনাইয়ের জমিদাররা এই গ্রামে দুর্গাপুজোর সঙ্গে মনসাপুজোর সূচনা করেন ৷ সেই পুজো এখনও অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে ৷ প্রথমে শুধু বিষহরির পুজো হলেও পরে সেই পুজোকে কেন্দ্র করে এখানে মেলা বসতে শুরু করে ৷
স্থানীয়দের কাছে মনস্কামনা পূরণের দেবীরূপে পূজিত হন বিষহরি ৷ এলাকার মানুষজনের কাছে বিষহরি ঠাকুরানি ৷ যে কোনও শুভ কাজে স্থানীয়রা মায়ের মন্দিরে এসে আশীর্বাদ নিয়ে যান ৷ এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিমদের কোনও ভেদাভেদ নেই ৷ ভেদাভেদ নেই মায়ের পুজোর ক্ষেত্রেও ৷ এই পুজোয় বলিপ্রথা চালু রয়েছে ৷ পুজোর দিনগুলিতে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয় ৷ তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এখানে দেবীকে ভক্তরা হাঁসের ডিম নিবেদন করেন ৷ চালু রয়েছে মানতপুজোও ৷ অর্থাৎ দেবীর কাছে কেউ কোনও মানত করলে এবং সেই মানত পূরণ হলে ওই ভক্ত মা মনসার মূর্তি পুজোর জন্য নিবেদন করেন ৷ এবার সেই মানতপুজোর সংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷
এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ সরকার বলছেন, "কবে এই পুজো শুরু হয়েছিল কেউ বলতে পারে না ৷ বাবা, ঠাকুরদা, তার বাবার আগে থেকে বিষহরির পুজো হয়ে আসছে ৷ তবে আনুমানিক 500 বছর আগে এই পুজোর সূচনা হয় ৷ জমিদারের আমল থেকেই এই পুজো হয়ে আসছে ৷ পুজোকে কেন্দ্র করে ময়না প্রাথমিক স্কুলের মাঠে বিশাল মেলা বসে ৷ পাঁচদিনের পুজো ও মেলাকে ঘিরে বহু মানুষের সমাগম ঘটে ৷"
পুজো কমিটির সম্পাদক সুমন্ত সরকার জানালেন, "এই পুজোর বয়স সঠিক কত, আমিও বলতে পারব না ৷ এই পুজো ময়না এলাকার একটা ঐতিহ্য ৷ এবার চারশোর উপর মানত প্রতিমা এসেছে ৷ প্রায় দেড়শো পাঁঠাবলি হয়েছে ৷ এর সঙ্গে পায়রা বলিও হয়েছে ৷ এই পুজোয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও অংশগ্রহণ করেন ৷ তাঁরা মা ঠাকুরানির কাছে হাঁসের ডিম নিবেদন করেন ৷ বিশেষ করে যাঁদের মানত পূরণ হয়, তাঁরা নির্দিষ্ট সংখ্যায় হাঁসের ডিম মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকেন ৷ এভাবেই প্রাচীন এই পুজো এগিয়ে চলেছে ৷"