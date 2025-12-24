দীপু দাস হত্যায় অশান্তির আঁচ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ! ট্রাক আটকে বিক্ষোভ সনাতনী মঞ্চের

দীপু দাস হত্যায় অশান্তির আঁচ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ! ট্রাক আটকে বিক্ষোভ সনাতনী মঞ্চের
বাংলাদেশে হিন্দু যুবক হত্যার প্রতিবাদের আঁচ এবার ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল সীমান্তে । বাংলাদেশের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ সনাতনী জাতিয়তাবাদী মঞ্চের । উত্তেজনা জিরো পয়েন্টে ।
Published : December 24, 2025 at 5:36 PM IST
ঘোজাডাঙা (উত্তর 24 পরগনা), 24 ডিসেম্বর: হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে অশান্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ বুধবার 'সনাতনী জাতিয়বাদী মঞ্চ' আয়োজিত বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত ৷ পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
বাংলাদেশের ময়মনসিংহে কাপড় কারখানার কর্মী দীপু দাসকে পিটিয়ে খুন করা হয় কয়েক দিন আগে ৷ 25 বছরের যুবকের হত্যার ঘটনার প্রতিবাদ শুরু হয় বাংলা ও দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৷
এদিন সকালে ঘোজাডাঙা সীমান্তের ট্রাক টার্মিনালে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সনাতনী জাতিয়বাদী মঞ্চের সদস্যরা । শুধু তাই নয় !টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পন্যবাহী ট্রাকও এদিন বের হতে বাধা দেওয়া হয় । এমনকী, হিন্দু যুবকের হত্যার প্রতিবাদে এক ট্রাক চালককে আঙুল উঁচিয়ে শাসাতেও দেখা যায় বিজেপি নেতাকে । ভারত থেকে ওপার বাংলায় চাল, ডাল, পেঁয়াজ-সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি । এই নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় ঘোজাডাঙা সীমান্ত এলাকায় ।
ঘোজাডাঙা সীমান্তের পাশাপাশি এদিন একই ছবি দেখা যায় উত্তর 24 পরগনার আরও এক সীমান্ত পেট্রাপোলে ৷ বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সেখানেও এদিন সনাতনী ঐক্য পরিষদের ডাকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় । ভারত-বাংলাদেশ লাগোয়া জিরো পয়েন্টে জমায়েত হতে শুরু করেন বহু মানুষ । বেলা গড়াতেই সেই জমায়েত বিপুল আকার নেয় ।
বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা । বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য এই সরকার এবং তার প্রধানই দায়ী করেন উপস্থিত সকলে ।
অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ভারত-বাংলাদেশ লাগোয়া ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল সীমান্তে এদিন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় । পুলিশের পাশাপাশি সতর্ক ছিল বিএসএফও । পেট্রাপোল সীমান্ত এলাকা এদিন ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল পুলিশ । ফলে, পেট্রাপোলের জিরো পয়েন্টের কাছে বিক্ষোভকারীরা যাওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যারিকেড টপকে সেই অবধি যাওয়া আর সম্ভব হয়নি ।
এই বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সাহা বলেন, "বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার চলছে ।জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে হিন্দু যুবককে । আর ইউনূস চোখ বুজে বসে রয়েছেন । হিন্দু-নিধনে লিপ্ত মৌলবাদীদের ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছেন। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতন বন্ধ না-হলে ভারত থেকে কোনও খাদ্য সামগ্রী ওপারে যেতে দেব না । ইউনূসের লজ্জা থাকলে ভারত থেকে হাত পেতে চাল, ডাল, পেঁয়াজের মতো খাদ্য সামগ্রী নিতেন না । আমরা বাংলাদেশের ট্রাক চালকদের সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছি । ভারত বিদ্বেষী কোনও কার্যকলাপ আমরা বরদাস্ত করব না ।"
এদিকে ,ঘোজাডাঙা-পেট্রাপোল সীমান্ত-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সনাতনীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, "বাংলাদেশ নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জেরবার। সেই রাজনীতির মধ্যে হিন্দুদের টেনে আনা হচ্ছে। হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দখল করে নেওয়া হচ্ছে জমিজমা। এটা বারবার হচ্ছে। বসিরহাটে অশান্তির সময় আমরা দেখেছি হিন্দু বাবা-ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল।বাংলাদেশেও বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। দু'জায়গাতেই হত্যার ধরণ একই! স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ এ নিয়ে চিন্তিত।বিশেষ করে উত্তর 24 পরগনার সীমান্তবর্তী জেলায় বসবাসকারী হিন্দুরা খুবই চাপে রয়েছেন । তাই,প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই প্রতিবাদ হচ্ছে।" ওপার বাংলায় হিন্দু যুবক হত্যার প্রতিবাদে কূটনৈতিকস্তরে ভারতের বাংলাদেশের উপর চাপ তৈরি করা উচিত বলেও মনে করেন বিজেপির প্রাক্তন এই রাজ্য সভাপতি।
সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে । সেই ঘটনার প্রতিবাদ শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে । মঙ্গলবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, এভিবিপি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ-সহ একাধিক সংগঠনের ডাকে কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাস অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেকবাগান এলাকা ।
বাংলাদেশের উপদূতাবাসের সামনে পৌঁছনোর আগেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ । বিক্ষোভকারীদের দাবি, বাংলাদেশ উপদূতাবাসে স্মারকলিপি দেওয়া হবে । পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকাতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেকবাগান এলাকা । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে । আহত হন বেশ কয়েকজন ।
এরপরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশের আচরণে তীব্র নিন্দা করেন। সেই সঙ্গে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বুধবার বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন তিনি । সেই মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি উত্তর 24 পরগনার ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল এবং মালদার সীমান্তবর্তী এলাকায় আন্দোলনে নামে। কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতেও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে শুরু করে বজরং দলের সদস্যরা ৷