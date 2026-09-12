ইংরেজবাজার পুরসভায় এক হাজারের বেশি ভূতুড়ে কর্মী, রিপোর্ট তলব জেলা প্রশাসনের

ইংরেজবাজার পুরসভায় এক হাজারের বেশি ভূতুড়ে কর্মী, রিপোর্ট তলব জেলা প্রশাসনের
প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে সোমবারই পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে জবাব চাওয়া হবে ৷ যদিও এগজিকিউটিভ অফিসার সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
Published : September 12, 2026 at 4:36 PM IST
মালদা, 12 সেপ্টেম্বর: অনুমোদন রয়েছে 517 জনের ৷ ইংরেজবাজার পুরসভায় অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন 1604 জন ৷ এঁরা কে কোথায় কাজ করছেন, আধিকারিক কিংবা জনপ্রতিনিধিদের কেউই সঠিকভাবে বলতে পারবেন না ৷ কে বা কারা, কেন পুরসভায় এভাবে বেআইনি নিয়োগ করল, তা নিয়ে গুঞ্জন থাকলেও তথ্য কিছু নেই ৷
এই নিয়োগের বিষয় জানতে জেলা প্রশাসন কয়েকদিন আগেই পুর কর্তৃপক্ষকে তলব করে ৷ কিন্তু সেই তথ্য জানানোর জন্য প্রশাসন যে সময়সীমা নির্ধারিত করেছিল, সেই বুধবারই নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ ফলে এখনও জেলা প্রশাসনের কাছে সেই তথ্য যায়নি ৷
প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে সোমবারই পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হবে ৷ যদিও এগজিকিউটিভ অফিসার এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
পুরসভায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এই অবৈধ নিয়োগ হয়ে এসেছে বাম আমল থেকেই ৷ যখন যারা ক্ষমতায় এসেছে, নিজেদের কাছের লোকজনকে পুরসভার অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করেছে ৷ এমন অনেক কর্মী রয়েছেন যাঁরা কোনওদিন পুরসভায় আসেন না ৷ শুধুমাত্র বেতনের দিন তাঁদের মুখ দেখা যায় ৷ বাকি সময় তাঁরা রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে কাজ করেন ৷ অনেকে আবার কাউন্সিলরদের বাড়ির কাজকর্ম সামলান, তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যান, আবার ছুটি হলে স্কুল থেকে ফেরত নিয়ে আসেন ৷
জানা যাচ্ছে, এই ভূতুড়ে কর্মীদের সবচেয়ে বেশি নিয়োগ করা হয়েছে সাফাই বিভাগে ৷ সেই সংখ্যাটা এক হাজারেরও বেশি ৷ অন্যান্য বিভাগগুলিতেও অল্পবিস্তর এমন কর্মী খাতায় কলমে রয়েছেন ৷
পুরসভার এক আধিকারিকের বক্তব্য, “সরকারের কোনও অনুমোদন ছাড়াই এখানে যত্রতত্র অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে ৷ 1995 সালের হিসাবে এখানে সর্বোচ্চ 517 জন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে ৷ অথচ এখানে নিয়োগ করা হয়েছে 1604 জনকে ৷ কিছু ক্ষেত্রে অস্থায়ী কর্মীদের যে প্রয়োজন রয়েছে সেকথা ঠিক ৷ যেমন এই পুরসভার অধীনে 6৮টি পাম্প হাউস রয়েছে ৷ কিন্তু পাম্পগুলিকে চালু করা বা দেখাশোনার জন্য একজনও স্থায়ী কর্মী নেই ৷ মাতৃ সদনে মাত্র তিনজন স্থায়ী কর্মী রয়েছেন ৷ কিন্তু সাফাই বিভাগে এক হাজারের বেশি অস্থায়ী কর্মী কী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে কেউ জানে না ৷
এই পুরসভায় 29টি ওয়ার্ড ৷ প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য 4-5 জন সাফাইকর্মী ও একজন জমাদার থাকার কথা ৷ কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ডগুলিতে সাফাইকর্মীর থেকে জমাদারের সংখ্যাই বেশি ৷ এত জমাদার একটি ওয়ার্ডে কী কাজ করেন, আমরা অন্তত জানি না ৷”
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কাউন্সিলর বলছেন, “ভোট রাজনীতিতে এটা আমাদের করতেই হয় ৷ আমার পাড়ার এক দলীয় কর্মী স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করার পর দীর্ঘদিন ধরে বসে ছিল ৷ কাজকর্ম পাচ্ছিল না ৷ আমার কাছে একটা চাকরি দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছিল ৷ ছেলেটি গরিব ৷ পরিবারের সবাই তার দিকে তাকিয়ে ৷ তাই আমি ওকে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে পুরসভায় ঢুকিয়ে দিয়েছি ৷ শুধু আমি নই, প্রত্যেক কাউন্সিলরের ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ শুনছি, এত অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ে প্রশাসন নাকি তদন্ত শুরু করেছে ৷ এই ছেলেগুলোর কাজ চলে গেলে ওদের কী হবে?”
এনিয়ে চেয়ারম্যান (এখনও তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি) কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, “আমি ইতিমধ্যে নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করেছি ৷ জেলা প্রশাসনের কাছেও তার কপি পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ ফলে এনিয়ে প্রশাসনকে তথ্য পেশ করার দায় এখন আর আমার নয় ৷ পুরসভায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাই প্রশাসনকে এসব তথ্য পাঠাবেন ৷”
পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়ালা আবার প্রশাসনিক তদন্তের বিষয় নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলছেন ৷ তিনি বলেন, “অস্থায়ী কর্মীদের বেতন পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়া হয় ৷ প্রতি মাসে পুরসভার যা উপার্জন হয়, তা দিয়েই অস্থায়ী কর্মীদের বেতন হয় ৷ কাজের স্বার্থে আমরা অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতেই পারি ৷ সমস্যা কোথায়? তবে সরকারের তরফে এই রিপোর্ট আমাদের কাছে চাওয়া হয়নি ৷ চাওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ৷ দু’দিন বাদে প্রশাসনকে সমস্ত তথ্য দিয়ে দেওয়া হবে ৷”
এনিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন পুরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিধানসভায় সরকারি চিফ হুইপ অম্লান ভাদুড়ি ৷ তিনি জানিয়েছেন, “বাম, কংগ্রেস কিংবা তৃণমূল, কোনও আমলেই অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন মানা হয়নি ৷ আমরা এই কর্মীদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিরোধী ৷ এঁদের বেতনও খুব কম ৷ কিন্তু যাঁরা এই বেআইনি নিয়োগ করেছেন, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ চেয়ারম্যান নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করায় এখন পুরসভায় কিছুটা সমস্যা রয়েছে ৷ জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাব যেন তথ্য পেশ করার সময়সীমা কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় ৷”