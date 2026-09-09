অগ্নিকাণ্ডের জেরে কলকাতায় বন্ধ শতাধিক হোটেল, পুজোর মুখে সংকটে কর্মীরা

অগ্নিকাণ্ডের জেরে কলকাতায় বন্ধ শতাধিক হোটেল, পুজোর মুখে সংকটে কর্মীরা
কলকাতার মিনি বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত গোলতলায় বন্ধ প্রায় 350 হোটেল ৷ সমস্যায় গ্রাহক থেকে কর্মী, সকলেই ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 9:55 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: মধ্যরাতে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ন’জনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন ৷ অগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই প্রশাসনের তরফে শুরু হয়েছে অভিযান ৷ প্রয়োজনীয় নথিপত্র, ছাড়পত্র না থাকলেই হোটেল বন্ধের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে ৷ সব ব্য়বস্থা ঠিক করে নতুন করে আবেদন করতে বলছে প্রশাসন ৷ কিন্তু প্রশাসনিক এই তৎপরতার জেরে সমস্যায় পড়েছেন হোটেলকর্মীরা ৷ সামনেই পুজো৷ তার আগে কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন তাঁরা ৷
চলতি বছরের অগস্টের 19 তারিখ গভীর রাতে আগুন লাগে মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে ৷ সেই ঘটনায় প্রাণ যায় ন’জনের । এর মধ্যে একজন শিশু ছিল । মৃতদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকরাও ছিলেন । এর পরেই প্রশাসন সক্রিয় হয়। কর্পোরেশন, দমকল, পুলিশকে নিয়ে যৌথ টিম গঠন করা হয় ৷ সেই টিম বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন শুরু করে । পরিদর্শনের মূল বিষয় ছিল হোটেল ও গেস্ট হাউজগুলোতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি অবস্থায় আপৎকালীন দরজা, ইলেক্ট্রিকাল ওয়ারিং, ফায়ার লাইসেন্স, পুলিশ লাইসেন্স-সহ আরও বেশ কিছু বিষয় ।
সেই অভিযান শুরু হতেই মির্জা গালিব স্ট্রিট, গোলতলা-সহ আশপাশের এলাকায় একের পর এক হোটেল ও গেস্ট হাউজে পড়তে শুরু করে ক্লোজার নোটিশ ৷ কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত 960টি হোটেল ও গেস্ট হাউজ পরিদর্শন করা হয়েছে । মাত্র 41টি ছাড়পত্র পেয়েছে ।
সবচেয়ে বেশি সঙ্কটে কারা ?
900-র বেশি হোটেল ও গেস্ট হাউজ আপাতত বন্ধ ৷ যে যে বিষয় প্রশাসন আপত্তি তুলেছে, সেগুলি ঠিক না করা পর্যন্ত সেগুলিকে বন্ধ রাখতে হবে ৷ সব থেকে বেশি হোটেল বন্ধ হয়ে এই গোলতলা এলাকায় । এখানে 350-এর বেশি হোটেল ও গেস্ট হাউস আছে । এখানে বাংলাদেশের নাগরিকরা এসে থাকেন ৷ সেই কারণে এই এলাকাকে মিনি বাংলাদেশও বলা হয় ৷ ফলে যাঁরা বাইরে থেকে আসছেন থাকতে, তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন ৷
তবে চরম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন এই হোটেল ও গেস্ট হাউজের কর্মীরা ৷ কাউকে কাউকে মালিক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ৷ কারও কারও রোজগার একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ যাঁরা এখনও পর্যন্ত সাহায্য পাচ্ছেন, তাঁরাই বা কতদিন সাহায্য পাবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে কাজ হারানোর আশঙ্কা করছেন সকলেই ৷ সামনেই পুজো ৷ উৎসবের দিনগুলি কীভাবে চলবে, সেই নিয়েও চিন্তা রয়েছে তাঁদের ৷
হোটেল কর্মী সিরাজ বলেন, ‘‘হোটেল বন্ধ করার জেরে কাজের অবস্থা খারাপ । কবে খুলবে, এখন কিছু বলা যাচ্ছে না । দমকল অনুমতি দিলে তবেই খুলবে । কাজ চলে যাওয়াতে আর্থিক সমস্যা তো হবেই । আমরা আশা করছি হোটেল খুলে যাবে । বেশ কিছু কর্মী ছুটিতে চলে গিয়েছেন । তাঁদের তো টাকা দেবে না । হোটেলে এখন যাঁরা আছেন, তাঁদের হয়তো টাকা দেবে ।’’
হোটেল কর্মী ঝন্টু মল্লিক বলেন, ‘‘এটা ভীষণ সমস্যার বিষয় । প্রশাসন যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে। আমাদের তো করার কিছুই নেই । কাজ না করলে তো কেউ পয়সা দেবে না । সময় সব উত্তর দেবে। কৃষ্ণনগরে থাকি । পরিবারের চারজনের পেট চালাতে হয় । ভবিষ্যতে কীভাবে পেট চলবে চিন্তা তো হবেই । প্রশাসন দ্রুত কাজ করুক, যাতে আমরা কাজ ফিরে পাই ।’’
আরেক কর্মী নুর মহম্মদ বলেন, ‘‘খাওয়া থেকে থাকা সবটাই এখন সমস্যার । মালিকের বেশি অসুবিধা নেই । আমরা কাজ করতাম । হাওড়া থেকে এসে কাজ করি । চার মেয়ে । পেট চলবে কী করে জানি না ।’’ হোটেল কর্মী সমীর নস্কর বলেন, ‘‘প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে । তাদের দেখা উচিত আমাদের দিকে । আমাদের দুর্ভাগ্য । পুজোর সময় জমজমাট থাকত । প্রচুর লোকজন আসতেন বাংলাদেশ থেকে ৷ তাঁরা কলকাতায় ঠাকুর দেখতেন, আনন্দ করতেন । এইবার জানি না কী হবে । দু একমাস মালিক হয়তো টাকা দেবে ৷ কিন্তু বেশি দিন বন্ধ থাকলে তো আর দেবে না ।’’
মহম্মদ ফিরোজ বলেন, ‘‘অনেক দিন হয় গেল বন্ধ । অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে । খোলা থাকলে দু’টাকা রোজগার হবে । বন্ধ থাকলে তো কিছুই হবে না । এতগুলো লোক এখানে হোটেল কাজ করেন । তাদের কথা প্রশাসনের ভাবার দরকার ।’’
তবে শুধু হোটেল কর্মীরাই নন, এই ব্যবসার জড়িত আরও অনেকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ৷ যেমন - কেবল পরিষেবা প্রদানকারী অঞ্জু ইরফান ৷ তিনি বলেন, ‘‘হোটেল বন্ধ হতে আমাদের ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । হোটেলগুলোতে যে টিভি ও ইন্টারনেট ব্যবহার হয়, আমরা কেবল ও নেট পরিষেবা দিয়ে থাকি । ছোট বড় যত হোটেল ছিল, লাইন ছিল আমার । টাকা তো এখন পাব না । তিনজন কর্মী ছিল । বসে গিয়েছি । আমরা টাকা না পেলে আর কর্মীদের দিতে পারব না । হোটেল খুলতে মালিকদের সময় দিন একটু ।’’
মালিকরা কী বলছেন ?
ক্যালকাটা হোটেল অ্যান্ড গেস্ট হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজীব শেট্টি বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন ব্যবসা বন্ধ থাকলে তো সমস্যা । হোটেল মালিকরা কোনওভাবে পেট চালাতে পারবেন ৷ কিন্তু কর্মীদের তো বসিয়ে বেতন দিতে পারবে না । আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি সমস্যাগুলো নিয়ে । পুজোর মুখে কর্মীদের সত্যিই সমস্যা । তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না, বোনাস পাবেন না । দীর্ঘদিন চলতে থাকলে কাজ হারাবেন ।’’
এই প্রসঙ্গে সিআইটিইউ নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, ‘‘প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে মালিকদের থেকেও বেশি কর্মীদের সমস্যার মুখে পড়তে হবে । এখানে কম করে 1200 কর্মী কাজ করেন গেস্ট হাউস, হোটেলে । তাদের আর্থিক সহায়তার দাবি করব প্রশাসনের কাছে ।’’
তবে নিরাপত্তা-বিধির সঙ্গে প্রশাসন যে কোনোরকম আপোশ করবে না, তা মঙ্গলবারই স্পষ্ট করে দিয়েছেন স্মিতা পাণ্ডে ৷ তিনি জানিয়েছেন, মানুষের জীবনের ঝুঁকি কোনওভাবে নেওয়া যাবে না । যাদের অগ্নিনির্বাপণ বা অন্যান্য পরিকাঠামো নেই, তাদের সেগুলো করতেই হবে । না হলে ব্যবসা করার সবুজ সংকেত মিলবে না ।