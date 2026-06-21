জনকল্যাণ শিবিরে নজরকাড়া উপস্থিতি, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে হাজির 80 হাজারের বেশি নাগরিক
শহরের এই শিবিরগুলির তত্বাবধানে ছিল কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। চার দিনে 82 হাজারের বেশি নাগরিক উপস্থিত হলেন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যে।
Published : June 21, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: নতুন সরকার আসতেই অতীত হয়ছে দুয়ারে সরকার। তবে সেই আদলেই রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই কলকাতায় 4 দিন ধরে চলল নতুন সরকারের জনকল্যাণ শিবির। শহরের এই শিবীরগুলির তত্বাবধানে ছিল কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। চার দিনে 82 হাজারের বেশি নাগরিক উপস্থিত হলেন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যে।
জনকল্যাণ শিবিরগুলিতে নতুন সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প থেকে কর্মসূচি, সুযোগ সুবিধা মিলিয়ে প্রায় 39টি কমবেশি খাতে আবেদনপত্র পূরণ থেকে শুরু করে জমা নেওয়ার কাজ হয়। এর মধ্যে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিমা, যা দীর্ঘ বছর ধরে গোটা দেশে চালু হলেও এতদিন রাজ্যের মানুষ সেই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেনি রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থাকার জেরে। এই কার্ডের কভারেজ গোটা দেশেই কার্যকরী। তবে এত দিন রাজবাসীরা পেতেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প যা রাজ্যের গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই জনকল্যাণ শিবিরে এই কদিনে 40332 জন নাম নথিভুক্ত করেছেন আবেদন করে।
দ্বিতীয় জনপ্রিয় প্রকল্প অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। এতদিন রাজ্যে যা ছিল, তা হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। গ্রাহকরা পেতেন প্রতিমাসে 1500 টাকা। তবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রতি উপভোক্তা পাবেন 3000 টাকা। এই শিবিরে আবেদন জমা দিয়েছেন 10314 জন। বার্ধক্য ভাতা নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন 18 হাজার 815 জন। অতীতে এই ভাতা 1000 টাকা পেতেন। এখন নতুন সরকারের ঘোষণা মাফিক এই প্রকল্পের আওতায় পাবেন প্রতিমাসে 2000 টাকা। পিএম উজ্জ্বলা যোজনায় 2400 জন বিনা মূল্যে গ্যাস পেতে আবেদন করেছেন। এছাড়াও, বিধবা ভাতা পেতে 2052 জন আবেদন করেছেন। রেশন কার্ডেও প্রায় হাজার খানেক আবেদন জমা পড়েছে।
এছাড়াও, আছে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার 568 জন আবেদন করেছেন। পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পে যাতে সোলার সিস্টেম লাগানো যায় সরকারি ভর্তুকিতে সেই প্রকল্পের কমবেশি 400 আবেদন জমা পড়েছে। এর পাশাপাশি, অনগ্রসর শ্রেণির ভাতা, পরিযায়ী শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার স্কিমের আবেদন, মুদ্রা লোন, পিএম সেবা নিধি যার মাধ্যমে রাস্তার দোকানিরা ঋণ নিতে পারবেন। পিএম সুরক্ষা বিমা যোজনার মতো একধিক বিষয় কলকাতার নাগরিকরা আবেদন করেছেন। এখন এই আবেদনকারীরা কত জন আক্ষরিক অর্থে উপকৃত হন, সেই দিকেই তাকিয়ে শহর কলকাতার নাগরিক মহল।