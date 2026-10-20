অষ্টমীতে ট্রাফিক আইন অমান্যে কলকাতায় 700-র বেশি মামলা, গ্রেফতার 67

অষ্টমীতে ট্রাফিক আইন অমান্যে কলকাতায় 700-র বেশি মামলা, গ্রেফতার 67
Kolkata traffic police: অষ্টমীর রাতে মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানোর পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা বজায় রাখতে তৎপর ছিল ট্রাফিক পুলিশ ।
Published : October 20, 2026 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর রাতে জননিরাপত্তা রক্ষা ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনের । সোমবার সারাদিন ধরে শহরের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ছিল পুলিশি তৎপরতা ৷ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দিন-রাত অভিযান চালানো হয় । পুলিশের এই বিশেষ অভিযানে বিপুল সংখ্যক বাইকচালক ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "দুর্গোৎসবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এই ধরনের কড়া নজরদারি ও চেকিং অভিযান উৎসবের বাকি দিনগুলোতেও একইভাবে বজায় থাকবে ।"
ট্রাফিক অভিযানে 700-র বেশি মামলা
অষ্টমীর রাতে মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানোর পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা বজায় রাখতে তৎপর ছিল ট্রাফিক পুলিশ । পুরো দিনে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মোট 726টি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
বিনা হেলমেটে মামলা: সবচেয়ে বেশি মামলা দায়ের হয়েছে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর জন্য । মোট 231 জন চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
অতিরিক্ত বাইক আরোহীদের মামলা: একই বাইকে অতিরিক্ত সওয়ারির জন্যও মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তিন বা ততোধিক ব্যক্তি চড়ার দায়ে 155 জন চালককে অভিযুক্ত করা হয়েছে ।
বেপরোয়া গাড়ি চালানো: ভিড়ের মধ্যে বিপজ্জনক ও বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে 90 জন চালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে ।
মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো: মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি বা বাইক চালিয়ে উৎসবের আনন্দে বিঘ্ন ঘটানো ও পথচারীদের প্রাণ সংশয়ে ফেলার অভিযোগে 81 জন চালককে আইনি আওতায় আনা হয়েছে ।
অন্যান্য ট্রাফিক অপরাধ: ট্রাফিক সংকেত অমান্য করা, লাইসেন্স না থাকা-সহ অন্যান্য নানা অপরাধের দায়ে আরও 169 জন চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে ।
বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে গ্রেফতার 67
উৎসবের দিনগুলোতে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা অশান্তি এড়াতে পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ সক্রিয় ছিল । শহরজুড়ে চালানো অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা এবং নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিভিন্ন বিভাগ থেকে মোট 67 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
তবে এই অভিযান চলাকালীন বেআইনি বা অবৈধ মদ উদ্ধারের কোনও ঘটনা ঘটেনি ।