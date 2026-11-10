কালীপুজোর পরের দিনও গ্রেফতার 327 ! উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি-মদ
Traffic Violation in Kolkata: পাশাপাশি শহরে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে মোট 890টি প্রিকিউশন বা মামলা রেকর্ড করা হয়েছে ।
Published : November 10, 2026 at 12:39 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: কালীপুজোর পরের দিনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং যানচলাচলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন । এই অভিযানে নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কলকাতায় মোট 327 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি ও অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে 890টি মামলা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
পুলিশ প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত 9 নভেম্বর মোট গ্রেফতারের সংখ্যা ছিল 327 জন । এর মধ্যে নিষিদ্ধ বাজি প্রদর্শন বা ফাটানোর অভিযোগে 74 জনকে এবং বিশৃঙ্খল আচরণের দায়ে 253 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযানের অংশ হিসেবে নিষিদ্ধ বাজি ও অবৈধ মাদকের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেওয়া হয় । ওইদিন মোট 105.1 কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয় । পাশাপাশি অবৈধ মাদক বিরোধী অভিযানে 46.075 লিটার মদ উদ্ধার করা হয়েছে ।
অপরদিকে, শহরজুড়ে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক বিভাগ কঠোর নজরদারি চালায় । ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে মোট 890টি প্রিকিউশন বা মামলা রেকর্ড করা হয়েছে । এর মধ্যে হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন 379 জন ৷ হেলমেট ছাড়া পিছনের আরোহী নিয়ে যাত্রা করেছেন 156 জন ৷ বেপরোয়া ড্রাইভ বা ব়্যাশ ড্রাইভিংয়ের মামলা হয়েছে 116 জনের বিরুদ্ধে ৷ মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোয় গ্রেফতাপ 100 জন ৷ অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীর সংখ্যা 139 জন ৷
মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অপরাধ ও ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে । কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই কয়েকদিন আমরা এলাকায় এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছি ৷"
উল্লেখ্য, কালীপুজোর রাতেও নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো এবং আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অভিযোগে মোট 592 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোট 238.6 কিলোগ্রাম নিষিদ্ধ বাজি এবং 6 লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করে । এছাড়া ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে মোট 593টি মামলা রুজু করা হয় । পাশাপাশি কন্ট্রোল রুম থেকে পুরো শহরের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং লালবাজার ও বিভিন্ন থানায় 24 ঘণ্টাই সতর্ক রয়েছে পুলিশের বিশেষ টিম । শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নাকা চেকিংও জারি রয়েছে ৷